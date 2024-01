escuchar

Un hincha del Wolverhampton inglés, no pudo celebrar el gol que anotó su equipo en el partido de la FA Cup contra Brentford porque sorpresivamente en ese momento tuvo que ejercer como árbitro. El martes pasado, Ross Bennett, árbitro de nivel juvenil, se ofreció como voluntario para ayudar cuando un asistente se sintió enfermo, por lo que no pudo continuar sus funciones dentro de la cancha. Bennett, tras finalizar el partido dijo: “El árbitro me preguntó si podía hacerel cuarto arbitraje y le dije: ‘Si me das un curso intensivo rápido, lo haré”, expresó el aficionado.

Bennett lo recordó como un episodio inusual. “Durante los siguientes 30 minutos de mi vida, estuve arbitrando un partido de desempate de la Copa de la Liga. Fue bastante surrealista, realmente loco”. El hincha dijo también haber aceptado la tarea de ser árbitro porque era una oportunidad única en su vida. “Solo pensé: ¿cuáles son las posibilidades de que esto vuelva a suceder alguna vez?” añadió en una entrevista en BBC.

Matheus Cunha, del Wolverhampton Wanderers (derecha), celebra tras anotar el tercer gol de su equipo de penal en el tiempo añadido durante un partido de la tercera ronda de la Copa de la FA contra el Brentford, en el estadio Molineux, en Wolverhampton, Inglaterra, el 16 de enero de 2024. (Jacob King/PA vía AP) Jacob King - PA

Bennett dijo que durante el arbitraje se sintió “bastaste profesional” y tuvo que mantener una actitud neutral, pero qué por dentro sentía las ganas de gritar el gol que su equipo había marcado. “Me sentí destrozado por no poder celebrar nuestro gol”, dijo. Y destacó: “Tuve que permanecer neutral”.

Mientras dirigía el partido también pensaba en su equipo. “Por dentro estaba pensando: ‘Me voy a Hawthorns -el estadio de West Bromwich, el próximo rival en la FA Cup- en menos de dos semanas. Y me dije: ‘Soy el único fanático de los Wolves aquí que no está celebrando’”.

Tras finalizar el encuentro entre Wolverhampton y Brentford, Bennett fue invitado a la sala de árbitros, a pesar de que tenía que levantarse para trabajar muy temprano el día siguiente. El joven recordará la anécdota como un suceso único. “Es algo que ocurre una vez en la vida y nunca volverá a suceder”, añadió. Y finalizó diciendo: “Espero que el [cuarto árbitro] original esté bien. Todavía no me parece real lo que sucedió”.

FA Cup 2024: Nottingham avanzó con Domínguez

La FA Cup es uno de los torneos más antiguos de la historia del fútbol. Nottingham Forest, con presencia argentina, avanzó de ronda en la Copa de la Liga inglesa al superar en tiempo suplementario al Blackpool por 3-2, en partido por la tercera ronda. El conjunto visitante se impuso en el encuentro desempate que disputaron en Lancashire, tras empatar 2-2 en Nottingham. El mediocampista Nicolás Domínguez (ex Vélez) estuvo desde el comienzo entre los dirigidos por el portugués Nuno Espíritu Santo. En cambio, el lateral campeón mundial Gonzalo Montiel ingresó en el alargue.

Forest requirió del tiempo extra para eliminar al Blackpool, de la tercera división. Chris Wood marcó el tanto de la victoria a los 10 minutos del suplementario, después de que su conjunto dilapidó una ventaja de dos goles. Andrew Omobamidele y Danilo habían dado al Forest el control del encuentro en Bloomfield Road.

Además, Bristol Rovers cayó como local por 3-1 frente a Norwich. De este modo, habrá reencuentro entre David Wagner, DT de Norwich, y Jürgen Klopp, el DT de Liverpool, en una curiosa reunión de amigos que se convertirán en rivales, ya que se enfrentarán por la próxima etapa en Anfield el domingo 28. La excelente relación entre Wagner y Klopp viene desde hace más de treinta años, cuando eran compañeros como futbolistas en Mainz; también compartieron cuerpo técnico en Borussia Dortmund de 2011 a 2015, cuando el hoy DT de Liverpool estaba al frente del equipo y Wagner era su asistente.

Cómo sigue la cuarta ronda de la FA Cup

Estos son los principales cotejos que se vienen:

Jueves 25

Bournemouth vs Swansea

Viernes 26

Sheffield vs. Coventry

Chelsea vs. Aston Villa

Bristol vs. Nottingham Forest

Tottenham vs. Manchester City

Sábado 27

Ipswich vs. Maidstone Utd.

Sheffield vs. Brighton

Leeds vs. Plymouth

Leicester vs. Birmingham

Everton vs. Luton

Fulham vs. Newcastle

Domingo 28

West Bromwich vs. Wolverhampton

Watford vs. Southampton

Liverpool vs. Norwich

Newport vs. Manchester United

Lunes 29

Blackburn vs. Wrexham

¿Quién ganó la última FA Cup?

El Manchester City derrotó al Manchester United en la final de la FA Cup 2022-23 para conseguir el trofeo por séptima vez en su historia. Los goles de Ilkay Gundogan marcaron la diferencia en una victoria por 2-1, y el United descontó a través de Bruno Fernandes.

