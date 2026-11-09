La lista de convocados de la selección argentina para los amistosos vs. Uruguay y Costa Rica

Los jugadores convocados por Lionel Scaloni a la selección argentina para los amistosos vs. Uruguay y Costa Rica, correspondientes a la última fecha del año para partidos internacionales de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) que empezó este lunes y se extiende hasta el 17 de noviembre, se reúnen en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza para preparar ambos compromisos.

Para el DT y su cuerpo técnico fue la primera citación sin Lionel Messi, quien se retiró del combinado nacional. Tampoco está quien heredó la cinta de capitán, Cristian Romero, por una lesión al igual que Lautaro Martínez. Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso ya no son prioridad para el entrenador y la sorpresa en la nómina es Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien se recupera de una fractura de mandíbula.

Emiliano Martínez se recupera de una fractura de mandíbula, pero ya volvió a entrenar en Chelsea @ChelseaFC

La lista tiene algunas sorpresas y una de ellas es el regreso de Gonzalo Montiel, el lateral derecho de River que no fue considerado para la anterior ventana en la que se despidió Messi y ello envalentonó un sinfín de rumores respecto de su relación con el ‘10′, Scaloni y Claudio Tapia.

Entre los 28 citados también están los defensores Mariano Troilo (Parma) y Aarón Anselmino (Chelsea). Ambos centrales juegan en las principales ligas de Europa y todavía no disputaron partidos con la selección mayor, por lo que podrían debutar en las próximas semanas. De los dos, solo el futbolista que se desempeña en la Serie A fue citado previamente cuando jugaba en Belgrano, aunque no llegó a sumar minutos.

Gonzalo Montiel volvió a ser citado a la selección argentina Prensa AFA

El resto de los nombres estuvieron en la anterior convocatoria, por lo que ya no son una sorpresa, y acompañan a referentes como Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Alvarez.

El primero de los dos compromisos de la Argentina será vs. la Celeste el viernes 13 de noviembre en la Bombonera. Cuatro días después, el martes 17, recibirá a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Julián Alvarez es el principal delantero en la convocatoria de Lionel Scaloni para los últimos amistosos del año Nicolas Aguilera - AP

Convocados de la selección argentina vs. Uruguay y Costa Rica

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores

Gonzalo Montiel (River Plate)

Agustín Giay (Palmeiras)

Aaron Anselmino (Chelsea)

Mariano Troilo (Parma)

Leonardo Balerdi (Roma)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Román Vega (Zenit)

Mediocampistas

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Máximo Perrone (Como 1907)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Valentín Barco (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Manchester City)

Nicolás Paz (Como 1907)

Matías Soulé (Roma)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

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