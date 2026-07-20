La llamativa arenga de Lionel Messi antes de la final del Mundial: “Olvidémonos de todo”

El tiempo dirá si la incógnita se resuelve o no... Pero, con el título mundial de España frente a la Argentina en Nueva Jersey todavía muy fresco, una de las cuestiones que brotan y que aún no tienen respuesta está vinculada directamente a la llamativa arenga que Lionel Messi les dio a sus compañeros antes de salir del vestuario para disputar la final en el MetLife Stadium.

En el video oficial se puede observar a Messi y a varios de sus compañeros ya vestidos con la indumentaria de partido, con la tensión clásica que surge antes de salir a escena. Pero el capitán de la selección, asumiendo el liderazgo, expresa, con voz firme: “Vamos muchachos, eh. Tranquilidad. Lo principal: estemos tranquilos, muchachos. Tranquilidad. Pensemos en jugar, nomás. Olvidémonos de todo, olvidémonos de todo. Sólo juguemos. Pensemos en jugar, en jugar. Dale”.

La extraña arenga de Messi

🐐🗣️ "PENSEMOS EN JUGAR NOMÁS"



La ARENGA de Lionel Messi en la previa a la final del Mundial. pic.twitter.com/SrbwDNKyil — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

La situación, además, se da en un contexto de rostros serios, hasta apagados, que parecen ir más allá de los nervios lógicos previos a un partido tan valioso. Como si hubiera algo más en esas palabras de Messi.

Si bien el técnico Lionel Scaloni no se refirió a esta situación luego del partido y los jugadores abandonaron el estadio sin hacer declaraciones, lo primero que se especuló fue al malestar que causó en el equipo nacional que se lo apuntara por su forma -supuestamente brusca- de jugar o por los hipotéticos beneficios brindados por el arbitraje y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Allí puede estar una de las razones del malestar expresado por Messi antes de la final.

Es más: tras la victoria de España, Nicolás Otamendi tuvo un fuerte cruce con Rodri, una de las figuras del nuevo campeón mundial. El experimentado defensor, que ingresó por el lesionado Lisandro Martínez y actuó por última vez en la selección, encaró al jugador de Manchester City y le dijo: “Toda la semana estuviste llorando. Toda la semana estuviste llorando”.

La discusión entre Otamendi y el español Rodrigo después de la final Redacción LA NACION

Otamendi, que en los próximos días se sumará a River, su nuevo club, también le recordó a Rodri las ácidas palabras de Joan Laporta. El presidente de Barcelona aumentó la temperatura en las horas previas diciendo que la Argentina contaba con la ayuda arbitral, pero que España ganaría el título porque era mucho mejor que la selección nacional. Se sabe, además, que Laporta y Messi están en veredas opuestas desde hace mucho tiempo, cuando el rosarino dejó el club catalán.