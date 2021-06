Los Scaloni boys. Dibu Martínez, Cuti Romero y Nahuel Molina: por qué se instalaron sin pedir permiso y pasaron de ser apuestas al elogio generalizado

Lionel Scaloni, durante su gestión al frente del seleccionado, comenzó una gran renovación. Y tuvo muchos aciertos en la elección de jugadores que –aunque eran reconocidos en Europa– por ahí no estaban en el radar prioritario del mundo futbolero, pero tuvieron su chance y la supieron aprovechar. Se puede mencionar a Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez como tres de los Scaloni boys, futbolistas que son muy valorados y sostenidos de una manera distinta por el entrenador. También hay que apuntar en ese grupo a Nico González. Y Lucas Ocampos, hasta que fue desafectado de la lista para la Copa América, integraba el selecto grupo. Pero hay más.

Con respecto a los nuevos Scaloni boys en la Copa América, están el arquero Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina y Julián Álvarez. Los primeros tres tuvieron bastante protagonismo y cada uno se destacó en su rol.

El videoanálisis de Romero, Dibu Martínez y Molina

Scaloni Boys: los tapados del DT que entusiasman en la Copa América

En una entrevista con LA NACION hace un mes, se le preguntó al DT si Dibu Martínez estaba en igualdad de condiciones con Armani para ser titular, y respondió: “Citamos a los arqueros por su continuidad, por su rendimiento, para nosotros es fundamental que estén jugando. No es el mismo Martínez el de hace dos años que el de ahora. Aventurarse a decir quién va a atajar no corresponde, pero estamos muy contentos con todos, incluso son Marchesín que ha hecho una temporada enorme en Porto, y con Juan Musso, que en el mercado de pases del verano va a tener novedades con un cambio de club. Quién va a atajar no puedo decirlo. Es evidente que con nosotros siempre atajó Franco, pero cuando empiecen las prácticas veremos cómo está la situación”. Finalmente, con el contexto del Covid-19 positivo del arquero de River, empezó atajando Martínez por las eliminatorias y también en la Copa América. Y sus actuaciones lo mantuvieron en el arco.

Emiliano Martínez hace la entrada en calor antes del partido del Grupo A entre Argentina y Chile, por la Copa América Brasil 2021 Buda Mendes / Getty Images - La Nación

¿Qué mostró hasta aquí Emiliano Martínez? Lo principal para todo arquero: sensación de seguridad. Eso transmite Dibu en sus compañeros y cuerpo técnico, rivales e hinchas argentinos. Martínez da confianza. Es cierto que casi no le convirtieron goles y que encima le atajó un penal a Vidal en el empate 1-1 con Chile (por eliminatorias), pero esa sensación de seguridad la entrega sobre todo en los centros; sale y contiene en muchas de las pelotas paradas y por lo general sin dar rebotes.

También es sobrio y juega simple. Y a la hora de las salidas desde el fondo no se complica: suele jugar largo y hacia una de las bandas para los laterales o corto para un central. Los pases intermedios y hacia el medio, esos que pueden traer algún riesgo innecesario, trata de evitarlos.

Cristian Romero ante Cavani; el Cuti es un zaguero central con presencia y juego aéreo NELSON ALMEIDA - AFP

El Cuti Romero llegó para quedarse. Hace un mes, Cristian Romero, zaguero de Atalanta, fue elegido el mejor defensor de la liga italiana. Pero así y todo es valorable que Scaloni lo haya convocado. Y Romero, además de tener una altura con la que marca presencia en las dos áreas (1m85), muestra una seriedad y una firmeza como si tuviera 100 partidos en la selección. Marca y suma quites con posesión con naturalidad, se luce en los duelos individuales y los anticipos defensivos. Es “tiempista”, una condición básica para un central o N° 5. Sabe cuándo presionar sin necesidad de quitar en primera instancia, cómo llevar las marcas hacia el lado opuesto de su arco o buscar el anticipo.

Nahuel Molina, una proyección en ascenso. El lateral derecho empezó detrás de Montiel, pero con las prácticas y los rendimientos durante los partidos terminó convenciendo más a Scaloni. El ex Boca se proyecta y les genera alternativas de pase a los volantes, es rápido para llegar a posiciones de centro o para definir él: frente a Uruguay tuvo una chance que fue desviada por el arquero Muslera al córner, tras un pase de Messi; ante Paraguay participó de las dos situaciones más claras de la Argentina con pasajes por detrás de Di María (el gol de Papu Gómez y el tanto anulado en contra de Junior Alonso) aunque no intervino desde el contacto directo con la pelota. En la marca no había arrancado bien ante el veloz Almirón, pero terminó ganándole todos los duelos individuales en todo el segundo tiempo.

Nahuel Molina, una grata aparición como lateral derecho en la selección de Lionel Scaloni EVARISTO SA - AFP

Cuando LA NACION le preguntó hace un mes a Scaloni sobre las citaciones de Romero y Molina, si habían llegado para tener sus primeros roces o para competir e instalarse en el primer equipo, el DT había dicho: “El caso de Romero diría que es distinto, ya es un jugador más maduro, que lleva dos años en gran nivel. En la última convocatoria del año pasado estuvo a punto de venir y en marzo iba a estar, pero se suspendieron los partidos. Te diría que no es una prueba. A Nahuel lo venimos siguiendo, Walter (Samuel) fue a verlo a Udine y creemos que es una buena aparición, sobre todo con la situación que estamos viviendo ahora con Montiel, que tuvo Covid, y Juan Foyth, que está intentado volver de la lesión. Necesitamos sumar un jugador ahí, y Nahuel es interesante, joven y creemos que nos puede aportar. Lo queremos ver”.

Julián Álvarez, un gusto a futuro. Si bien no son iguales, el futbolista de River tiene –desde las características- las virtudes para jugar por todo el frente de ataque, como puede suceder con Nicolás González, Joaquín y Angel Correa. Como referencia de área Scaloni está utilizando a Lautaro Martínez, Joaquín Correa y Agüero, en ese orden. Julián Álvarez todavía no sumó minutos en la Copa América. Cuando ingresó por las eliminatorias ante Chile, lo hizo como volante por la derecha, función que cumplió en varios partidos con Gallardo. El cuarto nombre de los nuevos futbolistas convocados por Scaloni es muy valorado por el cuerpo técnico y se vislumbra una continuidad en sus citaciones, aunque ahora no tenga tanto lugar.