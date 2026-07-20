Myriam Benítez, madre de Leandro Paredes, habló este lunes con la prensa en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, tras regresar desde Nueva Jersey, donde acompañó a la selección argentina durante la final del Mundial 2026, en la que el equipo de Lionel Scaloni cayó frente a España. "Estoy súper orgullosa. Los amo a cada uno de ellos. Leandro estaba triste, pero también contento, porque lo dieron todo“, expresó.

Visiblemente emocionada, Benítez se quebró mientras agradecía el apoyo que los hinchas le brindaron al plantel albiceleste pese a la derrota. Consultada sobre si los jugadores estaban al tanto de las muestras de respaldo recibidas desde la Argentina tras la final, respondió: "Yo creo que eso es lo mejor que tenemos, que no nos damos cuenta de la crítica. Los demás, que sigan hablando“.

La madre de Leandro Paredes se quebró mientras hablaba con periodistas tras su llegada a Ezeiza

Además, reveló que el mediocampista de Boca disputó los últimos tres partidos del torneo con una costilla fisurada. "Él tiene una pequeña lesión, pero está bien. Yo sabía lo que significa para mi hijo la selección argentina y sabía que se iba a reponer justamente para esto“, afirmó.

También habló con la prensa Bárbara Paredes, hermana del futbolista, quien destacó el recorrido del equipo en el certamen. "Están todos contentos. No esperábamos llegar hasta acá. Haberle ganado a Inglaterra fue un montón. No tenemos la cuarta estrella, pero tenemos las Malvinas para nosotros“, sostuvo.

La llegada de los familiares a Ezeiza

Con el correr de los minutos, otros familiares de integrantes de la selección comenzaron a llegar al aeropuerto. Entre ellos estuvo Raúl, padre de Enzo Fernández, quien fue expulsado por doble amonestación a los 93 minutos de la final.

"No pude hablar con él. No hablé nada después del partido. Vi cansancio en los jugadores. Uno, como papá, está orgulloso. Calculo que estará triste por su expulsión. Ojalá que Scaloni siga“, resumió.

El hermano de Nicolás Tagliafico en Ezeiza Captura de Pantalla

También brindó declaraciones el hermano de Nicolás Tagliafico, quien destacó la entrega del plantel a lo largo del Mundial. "Los chicos lo dejaron todo. Estamos felices. No me extraña lo más mínimo cómo jugó“, aseguró.

Consultado por el estado físico del lateral, explicó que la preocupación inicial se disipó rápidamente. "Estábamos preocupados, porque no sabíamos si era una lesión importante. Después me di cuenta de que era muscular“, contó.

El padre del "Dibu" Martínez durante su llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza Captura de Pantalla

Además, reveló que pudo intercambiar algunos mensajes con el futbolista tras la final. "Sé que hace mucho que la gente quiere a Nico, pero a partir del partido de ayer parece que ese amor explotó. Creo que demostró la esencia del equipo“, afirmó. Y agregó: ”Intercambié unos mensajitos con él y me dijo que estaban tristes“.

Ante la consulta sobre una posible participación de Tagliafico en otro Mundial, respondió con una sonrisa: "Ojalá“.

Por su parte, el padre de Emiliano “Dibu” Martínez también destacó el desempeño del seleccionado a pesar de la derrota. "A pesar de lo que ocurrió, me voy con alegría por lo que hicieron estos chicos“, sostuvo.

Raúl, padre de Enzo Fernández, habló con la periodistas en Ezeiza

Ludmila Isabella, pareja de Nicolás González, apenas pudo contener la emoción. "Lo dio todo. No quiero hablar porque me pongo a llorar. Todavía no nos recuperamos, pero estoy emocionada y orgullosa de todo lo que lograron“, expresó.

También fue breve la hermana de Nicolás Paz, quien señaló: "No pude hablar con él. Estamos muy emocionados“. Instantes más tarde, tomaría la palabra también Pablo, padre del joven enganche de 21 años: ”La final fue complicada. España fue mejor e hizo mejor partido. Hicimos el partido que tocaba y tuvimos la mala suerte de que nos metan al final. Es un orgullo que Nico forme parte de la selección argentina”.

Gianluca, hermano de Giuliano Simeone, en Ezeiza Captura de Pantalla

A su turno, Silvina, madre de Lisandro Martínez, valoró el desempeño de la Scaloneta a lo largo del Mundial. "Todos lloramos por ellos, por el lugar al que estos chicos llegaron. Los argentinos somos así, bien futboleros“, concluyó.

Gianluca, hermano de Giuliano Simeone, destacó por su parte la entrega del extremo derecho de Atlético Madrid. “Pude hablar con él. Me dijo que estaba contento de haberle podido ganar a Inglaterra y llegar a la final. Estamos contentos por él. Se lo merece. Estuvo trabajando mucho”, celebró.