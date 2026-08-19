La mutación de Julián Alvarez: dos fotos oficiales que hablan solas y una frase imposible

Julián Alvarez está a disgusto en el Atlético de Madrid. El delantero argentino ya no oculta su fastidio por la falta de resolución de su transferencia a Barcelona. La Araña dijo durante el último Mundial que “lo mejor” era su salida a Cataluña, y el equipo colchonero recibió una oferta de 100 millones de euros, que fue rechazada. Ahora, el futbolista posó para la foto oficial de la temporada que publica el club y el contraste con la del año pasado es evidente: la sonrisa que dominaba su rostro hace doce meses mutó en un gesto adusto, bigotes y una barba incipiente.

La foto integra la información provista por el club colchonero de cara a la nueva campaña. “Campeón del Mundo y de América, es un delantero versátil, rápido, habilidoso y con gran capacidad para asociarse con sus compañeros”, lo define el club en otro apartado de la página. E incluye sus datos personales, su posición en el campo y... una frase llamativa: “Estoy muy contento e ilusionado. He sentido el cariño de los hinchas del Atlético desde el primer momento”. Parece utópico que el jugador cordobés, en conflicto con el club por su deseo de marcharse, pronuncie esas palabras en un momento como el actual.

Julián Álvarez en Atlético de Madrid atleticodemadrid.com

Atlético de Madrid no se imagina a Julián Alvarez con otra camiseta que no sea la rojiblanca. Enrique Cerezo, presidente del club colchonero, habló en la previa del debut del equipo en la Liga de España -este miércoles, ante Málaga-. “Seguro, segurísimo, se ganará a la afición [la hinchada] en dos partidos”, pronosticó el directivo. Y recalcó: “Yo ya no sé si pedirá perdón, pero Julián es una persona excelente”.

Diego “Cholo” Simeone, entrenador del Atleti, dejó afuera de la convocatoria a Alvarez y a Cristian “Cuti” Romero para el debut liguero. En el caso del defensor de la selección argentina, acaba de llegar de Tottenham y apenas empezó a entrenarse con su nuevo equipo. En el caso del delantero, su ausencia se debe a cuestiones físicas. A juicio del cuerpo técnico, el delantero no está al 100%.

Otros tiempos: el abrazo paternalista de Diego Simeone a Julián Alvarez JAVIER SORIANO - AFP

En el último Mundial, Alvarez dejó en claro que su deseo era marcharse a Barcelona, con un proyecto deportivo que lo seducía más, y un entrenador [el alemán Hansi Flick] que lo consideraba fundamental para el proyecto deportivo de la nueva temporada (el alemán Robert Lewandowski emigró a la MLS estadounidense y el español Ferrán Torres fue vendido al PSG francés). Sin embargo, el club catalán hizo una sola oferta -de 100 millones de euros- y Atlético remitió en todo momento a su cláusula de salida: 500 millones. No hubo acuerdo. Y no lo habrá, al menos por ahora.

“Yo ya dije en principio que no se vendía. Que no se vendía, que era un jugador nuestro y que es una pieza importante de nuestro equipo y, como pieza importante, lo queremos, nos gusta que esté con nosotros y creo que además va a hacer una temporada magnífica”, recordó Cerezo, el presidente del club rojiblanco. E insistió: “Julián es jugador del Atlético de Madrid, tiene contrato con el Atlético de Madrid, está entrenando con el Atlético de Madrid y se está preparando para hacer una temporada magnífica y maravillosa”.

Primera convocatoria del Atleti 26/27. pic.twitter.com/1ZqlvBpY8y — Atlético de Madrid (@Atleti) August 19, 2026

Todos los intentos que hizo Alvarez en los últimos días para encontrar una salida fracasaron. Y, sobre todo, quedó decepcionado luego de hablar de manera informal con Simeone luego de que el entrenador regresara con el equipo de un amistoso en Corea del Sur y el delantero se reincorporara a las prácticas tras el Mundial. Quizás Alvarez esperaba que el entrenador, fundamental para su llegada en 2024 desde Manchester City, le abriera de par en par la puerta de salida. El “Cholo”, sin embargo, solo le dijo que podía potenciarlo como delantero; darle herramientas para que su rendimiento sea aún mejor que el de la temporada pasada. Para todo lo demás -es decir, su transferencia- tanto Alvarez como sus agentes debían dirigirse a las oficinas. Y allí les cerraron las puertas.