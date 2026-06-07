La otra faceta de Dibu Martínez: fue fotógrafo de la selección en el amistoso contra Honduras

Emiliano “Dibu” Martínez se convirtió este sábado en uno de los protagonistas del amistoso que la selección argentina le ganó 2 a 0 a Honduras, aunque no participó dentro del campo de juego. El arquero campeón del mundo, que atraviesa la recuperación de una lesión en una mano, apareció sentado junto a los fotógrafos ubicados al borde de la cancha y se dedicó a sacar fotos del encuentro con una cámara profesional. La escena fue registrada en video, comenzó a circular en redes sociales y rápidamente se volvió viral entre los hinchas.

Mientras el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputaba el primero de sus dos amistosos previos al Mundial, Martínez siguió las acciones desde un lugar poco habitual para él. Las imágenes difundidas en distintas plataformas lo mostraron integrando el grupo de reporteros gráficos acreditados, cámara en mano, atento al desarrollo del juego y tomando imágenes del partido.

Dibu Martínez no pudo atajar este sábado pero participó del evento de una forma novedosa para su carrera

La presencia del arquero en ese sector llamó la atención porque se trata de uno de los referentes del seleccionado y del dueño del puesto de arquero. Sin embargo, en esta oportunidad debió seguir el encuentro desde afuera debido a una lesión. El marplatense se recupera de una fractura en uno de los dedos de una mano, una dolencia que le impidió estar disponible para estos compromisos previos al Mundial 2026. Por ese motivo, el cuerpo técnico decidió preservarlo y darle minutos a otros arqueros del plantel.

La lesión de Martínez se originó en los días previos a la final de la Europa League que disputó con Aston Villa. A pesar del inconveniente físico, el arquero decidió jugar aquel encuentro y logró consagrarse campeón con el conjunto inglés. Después de ese partido, inició un proceso de recuperación que todavía continúa.

¿NO PUEDO ATAJAR? NOT PROBLEM, DIBU FOTÓGRAFO 📸😂



🇦🇷 Emiliano Martínez no se aburrió en el partido entre Argentina y Honduras y experimentó una nueva faceta fuera de la cancha.



¿Cómo habrá quedado esa foto? 🖼️ pic.twitter.com/oHd78eM6jz — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) June 7, 2026

El pasado domingo, LA NACION informó que durante el viaje que realizó a Kansas, junto al defensor Lisandro Martínez, para sumarse al resto de los jugadores de la selección argentina, se conoció una imagen en la que se pudo ver en detalle el vendaje del arquero. Tiene la mano casi completa inmovilizada. Sin embargo, en la foto se lo puede ver al Dibu sonriente y tranquilo, e incluso a él mismo cebando los mates.

El cuerpo técnico argentino tampoco prevé utilizarlo en el amistoso del próximo martes frente a Islandia. La prioridad pasa por permitirle completar la recuperación sin riesgos y llegar en plenitud física al estreno mundialista.

Licha Martínez y Dibu, rumbo al Mundial 2026

La Argentina afrontó el encuentro ante Honduras con una formación alternativa, en una prueba pensada para evaluar variantes de cara al comienzo del Mundial. Juan Musso ocupó el arco albiceleste, en otros puestos también aparecieron futbolistas que habitualmente no integran el equipo titular, entre ellos, Agustín Giay, Valentín Barco y Thiago Almada .

En ese marco, el seleccionado consiguió la victoria por 2 a 0 gracias a los goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone. El delantero de Inter abrió el marcador a los 37 minutos del primer tiempo mediante un penal, mientras que el de Atlético Madrid amplió la ventaja en el complemento para sellar el resultado.