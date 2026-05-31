Foto: así está la mano vendada del Dibu Martínez por la fractura que sufrió en el dedo

Emiliano “Dibu” Martínez ya está rumbo a Kansas para sumarse al grupo de la selección argentina y arrancar un nuevo sueño mundialista. El arquero viajó junto a Lisandro Martínez y compartió una foto en el avión donde se los ve sonrientes y compartiendo un mate. Sin embargo, hay un detalle de la foto que llamó la atención de todos sus seguidores. Y es el vendaje grande que lleva el Dibu Martínez para cuidarse y recuperarse de la fractura que sufrió en un dedo antes de la final de la Europa League con Aston Villa.

Licha Martínez y Dibu, rumbo al Mundial 2026

El arquero, que se consagró con Aston Villa tras golear 3-0 a Friburgo, sufrió una pequeña fractura en su dedo anular de la mano derecha. Se espera que llegue sin problemas al debut de la selección argentina en el Mundial, pero se perdería los amistosos previos. “Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor... Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo”, expresó en una entrevista en ESPN.

Ahora, en la última imagen de Emiliano junto a Lisandro Martínez en su viaje rumbo a Kansas, se pudo ver en detalle el vendaje del arquero. Tiene la mano casi completa inmovilizada.

Dibu Martínez con el vendaje que tiene para recuperarse de la lesión en el dedo

Sin embargo, en la foto se lo puede ver al Dibu sonriente y tranquilo, incluso él mismo cebando los mates. El arquero y el defensor viajaron por su cuenta para sumarse al resto del plantel que ya está en Estados Unidos.