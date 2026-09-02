La perlita del mercado de pases: Ipswich Town, el recién ascendido a la Premier League que gastó más que Barcelona y contrató a un campeón mundial

El mercado de pases en la mayoría de las ligas europeas cerró con un gasto de 10.400 millones de euros. La cifra supone un aumento del 6% en relación con el año pasado, cuando la inversión en nuevos futbolistas había alcanzado los 9800 millones. La Premier League es, otra vez, la reina de los fichajes: sus clubes invirtieron 4100 millones de euros, el 40% del total. Los ingleses, además, superan por mucho al resto del Big Five (como se conoce a las cinco principales ligas del mundo): las erogaciones de LaLiga, la Bundesliga, la Serie A y la Ligue 1 sumadas equivalen a 3302,4 millones de euros, unos 800 millones menos que el principal torneo inglés.

Los equipos de la Premier League, la liga más global del mundo, dominan el Top 10 de transferencias y de dinero invertido en este último mercado. En este sentido, un dato llama la atención: el músculo financiero de la liga inglesa es tan importante que hasta los clubes más pequeños invierten fuerte para armar un buen equipo y no tener problemas con el descenso. Es el caso de Ipswich Town, un equipo ascensor que regresó a la máxima categoría y destinó 220,7 millones de euros para mejorar su plantel. Uno de sus refuerzos principales fue el argentino Exequiel Palacios, formado en River. El campeón del mundo en Qatar 2022 llegó desde Bayer Leverkusen, de Alemania, a los Tractor Boys (“Muchachos del Tractor”, en inglés, como se conoce al equipo) a cambio de 22,5 millones de euros, según Transfermarkt.com, un portal especializado en transferencias.

Exequiel Palacios, con la camiseta de Ipswich Town

Los 220,7 millones de euros invertidos por Ipswich lo ubican en el noveno puesto entre los que más gastaron. Por delante de Barcelona y justo por detrás de Real Madrid. Para tener una idea de lo que significa, los de la capital española pagaron 125 millones de euros al Red Bull Leipzig por el joven marfileño Yan Diomandé. Fue el pase más caro de LaLiga, pero no ingresó ni siquiera al Top 5 del mercado, copado por las transferencias hacia la Premier League y entre clubes ingleses, que además dominan los ocho primeros puestos en el ranking de gastadores.

“La diferencia en el volumen de recursos movilizados entre los mercados está directamente relacionada con la capacidad actual de generación de ingresos y con las perspectivas futuras de cada uno”, razona Moisés Assayag, socio director de la consultora brasileña Channel y especialista en finanzas del fútbol. El experto agrega: “Las principales ligas europeas ya operan en un entorno con mayores volúmenes financieros, lo que amplía su poder de inversión y acelera la circulación de activos durante el mercado de fichajes, incrementando una brecha que ya era considerable respecto a los demás mercados”.

Enzo Fernández posa con la camiseta de Manchester City Manchester City

“Las cifras muestran que Inglaterra ejerce hoy una influencia que va mucho más allá de la Premier League”, concluye Rui Costa, ejecutivo brasileño con experiencia en San Pablo, Gremio, Atlético Mineiro, Chapecoense y Athletico Paranaense. “Cuando la segunda división inglesa aparece entre las ligas que más invierten en el mundo, eso demuestra la profundidad económica de este mercado. Para quienes trabajan en la construcción de planteles, este escenario tiene impacto en toda la cadena: en la formación, el scouting, la valorización de los futbolistas y la capacidad de retención de los clubes. Inglaterra consigue mover cifras muy superiores y termina influyendo también en las decisiones de otros mercados, que necesitan buscar alternativas, anticipar movimientos e identificar jugadores antes de que alcancen determinado nivel de valorización”, explica Costa.

Morgan Rogers will wear the No.17 shirt for the Blues! 🔵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 22, 2026

“La segunda división inglesa no es más que la vía de acceso más cercana que tienen los inversores de todo el mundo a la Premier League, que constituye el conjunto de clubes que marca el rumbo y los estándares que siguen todas las demás ligas relevantes”, sentencia Thiago Freitas, COO de Roc Nation Sports en Brasil, la empresa estadounidense dirigida por el cantante Jay-Z. Y añade: “Quien forma jugadores lo hace pensando en lo que interesará a los ingleses. Quien busca futbolistas formados por otros clubes para valorizarlos, busca aquellos con un perfil que resulte atractivo para los ingleses. Ya no existe un perfil específico de jugador para cada mercado. Todo lo relacionado con formación y exposición está orientado a atraer el dinero invertido y generado en Inglaterra”.

Turquía, la sorpresa

El séptimo puesto de la Superliga turca, con 380,7 millones de euros gastados en el mercado de pases, constituye un récord. Y, también, un cambio de tendencia: los clubes de esa competencia nunca habían gastado tanto dinero. Dos delanteros acaparan más de 100 millones entre ambos: el nigeriano Victor Osimhen (a Galatasaray por 75 millones) y el inglés Mason Greenwood (a Fenerbahce por 39 millones). Los tres grandes del fútbol turco (Galatasaray, el exequipo de Mauro Icardi, Fenerbahce y Besiktas) son la locomotora del tren.

“Los turcos dejaron de lado la demagogia y comenzaron a tratar a figuras únicas, deportistas de renombre mundial, como empresas. Del mismo modo que los gobiernos conceden incentivos para que las industrias se instalen en sus países, reduciendo los impuestos que deben pagar y compitiendo con otros mercados por los puestos de trabajo que generan, los turcos pasaron a tratar a los futbolistas —que representan un porcentaje infinitesimal de la población— como generadores de atención y de nuevos negocios, que producirán una recaudación adicional a través de otros servicios”, evalúa Freitas.

El Top 10 de las ligas que más invirtieron

Premier League: 4.100 millones de euros

Serie A: 1.160 millones de euros

Bundesliga: 781,8 millones de euros

LaLiga: 755,3 millones de euros

Ligue 1: 605,1 millones de euros

Championship (segunda división inglesa): 449,9 millones de euros

Superliga turca: 387,8 millones de euros

Liga de Arabia Saudita: 385,8 millones de euros

Liga portuguesa: 281,8 millones de euros

Liga belga: 174,1 millones de euros

Las 10 transferencias más importantes

Enzo Fernández: Chelsea al Manchester City — 145 millones de euros

Morgan Rogers: Aston Villa al Chelsea — 138 millones de euros

Elliot Anderson: Nottingham Forest al Manchester City — 135 millones de euros

Bradley Barcola: PSG al Liverpool — 125 millones de euros

Yan Diomande: RB Leipzig (Alemania) al Real Madrid — 125 millones de euros

Sandro Tonali: Newcastle al Tottenham — 108 millones de euros

Mateus Fernandes: West Ham al Tottenham — 99 millones de euros

Ayyoub Bouaddi: Lille (Francia) a Manchester City — 95 millones de euros

Sávio: Manchester City a Tottenham — 87,7 millones de euros

Bruno Guimaraes: Newcastle a Arsenal — 87,5 millones de euros

We are delighted to announce we have completed the signing of Bradley Barcola from Paris Saint-Germain, subject to international clearance 😁🇫🇷



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Los clubes que más dinero gastaron

Manchester City (Inglaterra) — 526,2 millones de euros

Chelsea (Inglaterra) — 406,7 millones de euros

Tottenham (Inglaterra) — 366,4 millones de euros

Newcastle (Inglaterra) — 313,2 millones de euros

Liverpool (Inglaterra) — 264,2 millones de euros

Aston Villa (Inglaterra) — 300,2 millones de euros

Arsenal (Inglaterra) — 227,1 millones de euros

Real Madrid (España) — 225 millones de euros

Ipswich Town (Inglaterra) — 220,7 millones de euros

Barcelona (España) — 184 millones de euros

Fuente: Transfermarkt.