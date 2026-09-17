La plenitud de Alexis Castro, el “Puchito” que heredó fútbol, pero encontró en Estudiantes la escuela que lo representa

El penal del que dispuso Corinthians al minuto 101 en los pies de Memphis Depay pudo haber torcido la historia. La estrella neerlandesa lo tiró a las nubes y el foco, que se había corrido por la inesperada secuencia ocurrida en la última jugada de la revancha, regresó sobre Alexis Castro, el hombre determinante de la serie que clasificó a Estudiantes a una semifinal de la Copa Libertadores tras 17 años. Les puso la firma a los dos goles que sellaron el 2-1 global, engrosando las jornadas que ya tiene señaladas para empezar a describirlo como un jugador de partidos importantes. “Uno siempre sueña con estar en estos momentos”, dijo emocionado. No fue fácil llegar a este pico a sus casi 32 años.

La locura Pincha en San Pablo, donde ganó 1-0 por el golazo de Castro y volvió a una semifinal copera tras 17 años. Andre Penner - AP

Ambas anotaciones fueron, ni más ni menos, que las primeras jugando para el Pincha la competición continental (en la de 2025 no convirtió ni asistió). Abrió la serie y la cerró, literalmente. En La Plata, el revoleo de piernas y los rebotes tras un córner le dejaron la definición a su merced al cuarto minuto de juego; anoche, en el Arena Corinthians, hizo delirar al pueblo rojiblanco con una volea de zurda impactante que colgó la pelota de un ángulo, a los 42 del complemento.

“La sensación es inexplicable. Tengo a mi hijo de dos meses que me impulsó muchísimo, me hizo crecer y me hizo aprender un montón de cosas. Esto es para él, mi mujer y mi familia. Para este grupo de jugadores que no da una pelota por perdida, que está sufriendo hasta el último minuto”, fueron sus primeras sensaciones, con la voz notoriamente quebrada y algún suspiro para poder declarar. Y para dejar en claro que siente a Estudiantes como si lo acompañara desde sus inicios, no dudó en citar a Alejandro Sabella: “Y como dijo un gran maestro nuestro, pasamos el Rubicón”.

"COMO DIJO UN GRAN MAESTRO NUESTRO... PASAMOS EL RUBICÓN." Puchito Castro, autor del gol de la clasificación de Estudiantes a la semi, se mostró emocionado en Brasil.



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Pero no. Quizás, nunca imaginó siquiera pasar por la institución. Porque su padre es Fernando Castro, el verdadero “Pucho”. De ahí que muchos lo apodan a Alexis de la misma manera, aunque en realidad se trata de “Puchito”. La cuestión es que su progenitor vistió, en el país, las camisetas de River, Racing, Quilmes, Chacarita, Instituto (el club que más lo marcó), Banfield y hasta Gimnasia. Incluso, su tío, Fabián Pepe Castro, pasó por Ferro, Comunicaciones, Defensores de Belgrano, San Lorenzo y Atlanta, donde es ídolo y dejó una huella imborrable. Sin embargo, ser un Pincharrata más es prioridad para el actual volante.

“Siempre estuve familiarizado con el fútbol, por mi tío y mi viejo. Es una familia de futbolistas. Mi viejo dice que él es el mejor, pero soy yo, ja. Nada que ver a mí, porque era puntero derecho y yo soy más tiempista. Disfruto mucho la visión que tienen ellos dos del fútbol”, contó hace unos años en una entrevista que le hicieron en Santa Fe, cuando era jugador de Colón. Quizás, el lugar donde empezó a desplegar las alas o, con mayor seguridad, el motivo principal por el cual hoy está disfrutando en Estudiantes.

¡¡PUCHITO EN BRASIL!! Castro metió una tremenda volea para anotar el 1-0 de Estudiantes vs. Corinthians sobre el final.



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No obstante, mucho antes pasó por capítulos totalmente contrastados con los actuales. Para empezar, una llamativa coincidencia: lo formaron entre San Lorenzo y Tigre, pero ambos, en diferentes momentos de su carrera, se arrepintieron por dejarlo ir y volvieron a contratarlo.

En Boedo lo recibieron con diez años, lo dejaron libre antes de que debutara en primera y en 2017 desembolsaron US$ 1.800.000 para sacarlo de Victoria, donde llegó con edad de sexta y debutó en primera con 20. Sin embargo, tras 40 partidos y varios préstamos en el medio (Defensa y Justicia, Tijuana y Colón) el Ciclón prefirió desligarse del mediocampista: Tigre aprovechó una deuda de San Lorenzo para tenerlo de vuelta en 2022.

Castro no terminó de afirmarse en ninguno. En Tigre formó parte del equipo que logró el subcampeonato en el año de su regreso, pero aun con ese recuerdo se lo ha querido tanto como se lo ha resistido. Tanto que se terminó yendo libre a Nacional, de Uruguay. En el Ciclón directamente no tuvo un buen paso y de las tres cesiones que decidieron, recién la tercera fue la vencida, en 2021. No lo ayudó demasiado partir a Defensa y Justicia, en 2019, ni a Tijuana, de México, en 2020. Recién su llegada a Colón significó empezar a creer.

Entre un laberinto de piernas defensivas de Corinthians, Castro también hizo el gol en La Plata. JUAN MABROMATA - AFP

Porque allí lo recibió Eduardo Domínguez, el entrenador que lo hizo pilar de aquel equipo que se consagró en la Copa de la Liga 2021, en la que anotó el 3-0 de la final ante Racing. Se ganó el cariño de los santafesinos, pero no pudieron retenerlo. Cuatro años más tarde, el Barba, ya como DT de Estudiantes, pidió por él. No le dio un lugar preponderante de inicio, pero por algo quiso dejarle al Pincha al volante zurdo: fue parte de las conquistas del Torneo Clausura y Trofeo de Campeones.

Eduardo Domínguez, el técnico con el que fue campeón en Colón y en 2025 lo incorporó a Estudiantes. Fotobaires / Ignacio Amiconi

Alexander Medina lo está disfrutando y exprimiendo. De hecho, el último gol de Castro había sido ante Gimnasia, convirtiendo el 4-0 con otro golazo: bajó la pelota de pecho y la colocó contra un palo con un zurdazo de sobrepique. Como si todo fuera un hilo, el aporte anterior al del clásico amerita el recuerdo: en la desesperación por ganarle a Independiente Medellín para superar la primera fase, el Cacique lo hizo ingresar a falta de dos minutos y asistió de cabeza a Mikel Amondarain en su gol in extremis que clasificó al equipo a octavos de final.

Más atrás, con Domínguez todavía de entrenador, abrió un triunfo en el Monumental a River. En el festejo simuló fumar un cigarrillo, una clara dedicatoria para su papá. “Puchito” va dejando rastros inolvidables en el camino. Por eso, tras devolver al Pincha a una semifinal de Libertadores, aceptó la referencia de ser una situación digna para un “habano”: “De a poco, me lo están cambiando al apodo, ja. Siempre que sea con esta energía tan linda que me da esta gente...”.

¡GOLAZO TOTAL! Puchito Castro la paró de pecho y definió de mediavuelta para el 4-0 de Estudiantes ante Gimnasia en el Clásico. ¡LOCURA TOTAL DEL PINCHA!



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Alexis Castro está suelto, quizás, como nunca antes. A un mes de cumplir 32, no es tarde para que transmita la plenitud, felicidad y comodidad de pertenecer a una escuela de Estudiantes que hizo evidentes efectos en su corazón.