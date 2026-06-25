Las polémicas en Alemania vs Ecuador: del pedido de jugada peligrosa en el 1-0 al VAR que evitó un penal mal sancionado

El primer gol de Alemania frente a Ecuador, por la tercera fecha del Grupo E, estuvo marcado por una polémica. Antes de la definición de Leroy Sané para el 1-0, los futbolistas ecuatorianos reclamaron una infracción de Aleksandar Pavlović sobre Pedro Vite. La árbitra Tori Penso no fue llamada por el VAR a para revisar la acción.

La jugada se inició de arranque, a los dos minutos del primer tiempo, tras un saque lateral que encontró desacomodada a la defensa ecuatoriana. La pelota le quedó a Sané luego de un sombrero que realizaron ante Vite y la asistencia de Wirtz para Sané, que definió junto al palo para abrir el marcador. De inmediato, los jugadores de la Tri y el cuerpo técnico encabezado por Sebastián Beccacece protestaron por una supuesta falta.

LA POLÉMICA QUE RECLAMÓ TODO ECUADOR EN EL GOL DE ALEMANIA: ¿Había falta de Pavolvic sobre Vite? 🤔 pic.twitter.com/pYiTjt2k5s — TyC Sports (@TyCSports) June 25, 2026

El principal cuestionamiento apuntó a una disputa aérea entre Pavlović y Vite cuando le hizo el sombrero. Desde el banco ecuatoriano consideraron que el mediocampista alemán levantó la pierna de manera peligrosa e impactó sobre la cabeza del futbolista antes de que continuara la jugada que derivó en el gol. Tras unos segundos de revisión, el VAR confirmó la decisión de convalidar el tanto y el partido se reanudó con el 1-0 para Alemania. Lo que pudo haber interpretado la jueza Tori Penso es que el sombrero lo hace Pavlovic de manera limpia y que Vite es quien mete la cabeza en la acción, donde luego recibe un roce con el botín.

La controversia duraría, sin embargo, tan solo seis minutos. A los ocho de la primera parte, Angulo logró igualar el encuentro. El jugador del Brujas empalmó la pelota desde afuera del área y después de una gran jugada colectiva. Se perfiló de diestro y colocó el balón justo contra el palo derecho de Neuer, que no puede hacer nada para evitar la anotación.

La controversia duraría, sin embargo, tan solo seis minutos. A los ocho de la primera parte, Angulo logró igualar el encuentro BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El VAR salvó a Tori

Sin embargo, habría luego la mayor polémica de la tarde: en el arranque del segundo tiempo, la jueza Tori Penso cobró penal por una supuesta infracción sobre Havertz, pero el VAR la convocó para ver la acción en el monitor: ¿el motivo? le mostró una falta previa de Sané a Vite, en una distancia de APP, de inmediatez. Penso vio pocos segundos la imagen y enseguida hizo la seña del VAR y modificó su fallo: hubiera sido injusto para Ecuador.

Por esta infracción de Sané sobre Vite, no fue penal para Alemania. ¿Qué te pareció?



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Qué necesita Ecuador para clasificar a 16avos

El conjunto de Beccacece logrará pasar a la próxima etapa de la competencia si derrota a Alemania y, además, Curazao vence a Costa de Marfil, lo que le permitirá avanzar como segundo del Grupo E. Si ese resultado no se da, la Tri todavía conservará chances de meterse en la siguiente instancia como uno de los ocho mejores terceros.

En caso de empatar con Alemania, el resultado deberá ser al menos 2-2. Además, necesitará que Curazao no le gane a Costa de Marfil y dependerá de otros marcadores:

República Democrática del Congo tendrá que empatar con Uzbekistán por una diferencia de goles menor a la del empate ecuatoriano

Senegal deberá igualar con Irak

España tendrá que imponerse sobre Uruguay por dos goles.

Cabo Verde deberá vencer a Arabia Saudita o perder por una diferencia máxima de dos tantos

Egipto tendrá que vencer a Irán por dos goles.

Si pierde frente a Alemania, el seleccionado sudamericano quedará eliminada de la Copa del Mundo. El equipo que lidera Julian Naglsmann, mientras tanto, tiene la clasificación asegurada independientemente del resultado.

El equipo que lidera Julian Naglsmann tiene la clasificación asegurada independientemente del resultado que obtenga ante Ecuador ANGELA WEISS - AFP

Se enfrentará a uno de los terceros que provenga de las zonas A, B, C, D o F. El segundo de la zona jugará ante su par del Grupo I. De haber un mejor tercero en el Grupo E, el rival será el líder de las zonas A, B, D, G, K o L.