En el partido en el que Argentinos le ganó a River por 3 a 2, por la primera fecha de la Copa de la Liga 2023, pasó de todo. Fue un partidazo, con cinco goles, un penal atajado por el arquero del local y la presencia del VAR. Más allá de los festejos de uno y otro lado, la intensidad con la que se vivió el encuentro tuvo un momento de tensión con el enojo de Gabriel Milito, entrenador del Bicho, que le disparó un polémico reproche a un juez de línea.

Eso sucedió en los últimos minutos de la primera etapa. Gabriel Milito y Yamil Bonfá, el primer asistente, discutían cerca del banco de suplentes local. Y allí tuvo que intervenir el árbitro Fernando Echenique. Al parecer, el DT del Bicho se mostró en disconformidad con dos fallos del asistente, reprochándole que fue “salvado” por el arbitro principal.

De inmediato, Echenique vio lo que sucedía e intervino en ese cara a cara. “Qué no se te caigan las plumas”, se le escuchó decir al entrenador local, dirigiéndose a Bonfá. Por su parte, Echenique le advirtió que no faltara el respeto a al primer asistente, pero Milito le respondió: “Él me lo falta a mí”.

Por toda la discusión, el el entrenador del Bicho ni siquiera recibió la tarjeta amarilla.

No fue la única situación que generó discusiones. Previamente hubo varios cruces verbales cuando Echenique tuvo que ir al VAR a observar la repetición de la jugada en la que el arquero Alexis Martín Arias le cometió penal a Miguel Borja. Al árbitro le tocó escuchar sugerencias y reproches, tanto de parte del cuerpo técnico de River como de Argentinos, que además discutían entre sí. Cansado de esta situación, el juez los advirtió de manera contundente: “¡Gritan y los echo!”. Se acercó primero al banco de Argentinos, y luego se dirigió al de River.

Por fin, se le escuchó decir: “¡Vamos viejo, así no se puede laburar, hermano!”. Echenique finalmente concedió el penal, que Barco pateó -antes el árbitro amonestó a Lucas Villalba, que se hizo amonestar por moverle la pelota del punto penal al jugador de River-, y aunque Arias tapó el remate, Barco no tuvo problemas para capturar el rebote y anotar.

Lo cierto es que Argentinos comenzó la Copa de la Liga con el pie derecho y se quedó con un gran triunfo ante River con la actuación estelar de Luciano Gondou, autor de un doblete. Los de La Paternal tuvieron momentos de mucha superioridad ante el Millonario que no jugó bien y comenzó perdiendo en el debut.

Luego del partido, Milito se refirió al gran trabajo que hizo su equipo: “Hoy le jugamos de igual a igual al último campeón del futbol argentino. Fue muy importante haber llegado al descanso 2 a 2. La idea fue jugar lo mas lejos posible de nuestro arco. River metió mucha presión y lo pudimos manejar. El equipo salió convencido a ganar y es para destacar. Hicimos un gran partido y hay que seguir así”. Además, habló del trabajo hecho por Gondou: “Es tan importante la función del delantero y hoy lo hizo muy bien. No me sorprende, sabemos que es un buen jugador”, expresó.

En la próxima fecha, ambos equipos de la zona A, volverán a tener acción. El Bicho visitará a Arsenal el próximo viernes a las 19 horas. Por su parte, los dirigidos por Martín Demichelis recibirán a Barracas Central en el Monumental el domingo a las 21.30.

