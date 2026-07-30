La Premier League prohibió el uso de publicidades de casas de apuestas en el frente de las camisetas

Una de las ligas más importantes del mundo pone primera en una medida que dará mucho que hablar. Las casas de apuestas aparecen por todos los medios en el mundo del fútbol y fueron ganando cada vez más terreno. Aparecen como las publicidades principales de las camisetas de equipos profesionales y también en transmisiones de televisión. En este contexto, y con el incremento de casos de ludopatía -sobre todo en los jóvenes-, la Premier League tomará una drástica decisión para la próxima temporada.

La liga más importante de Inglaterra informó que ningún equipo de la Primera División podrá llevar casas de apuestas o casinos online, en su defecto, como sponsor principal en su indumentaria oficial. La determinación responde a un notable incremento de dichos patrocinadores durante los últimos años, los cuales llegaron a hacerse visibles en 11 de los 20 clubes durante el 2025. Esta medida comenzará el viernes 21 de agosto con el encuentro entre Arsenal -vigente campeón- y Coventry City, el campeón del Championship.

Everton, otro de los equipos que llevaba una publicidad de casa de apuesta y a partir de esta temporada no podrá tenerla como sponsor principal en el frente de si camiseta PETER POWELL - AFP

Sin embargo, la medida está lejos de ser una novedad, debido a que se había acordado hace tres años. “Los clubes acuerdan retirar el patrocinio de apuestas de la parte delantera de sus camisetas de la jornada. La primera liga deportiva del Reino Unido en hacerlo”, anunció la Premier League en 2023, con el objetivo de que se apliquen al final de la temporada 2025/2026 para que los clubes puedan terminar con tranquilidad sus contratos, aunque no desaparecerán al ciento por ciento de la competencia.

Según se indicó en su momento, la publicidad se podrá mantener en las mangas de las camisetas, en las vallas publicitarias de los distintos estadios y en los canales digitales. De esta manera, si bien continuarán ocupando un lugar, será uno con menor exposición que el actual lo que, además, permite la diversificación de los patrocinios.

Los equipos que llevan publicidades de apuestas deportivas para el inicio de esta temporada son los siguientes seis: Aston Villa (Betano); Bournemouth (bj88); Brentford (Hollywood Bets); Crystal Palace (NET88); Everton (Stake) y Fulham (SBOBet). En el caso de los dos últimos clubes, el diario The Guardian explica que trabajan intensamente para encontrar patrocinador principal.

Chelsea, uno de los equipos que para esta temporada no contará con publicidad en la camiseta Ian Walton - AP

De ese modo, el ámbito más presente para la próxima temporada será el de finanzas, con cuatro equipos que ostentan este tipo de sponsors: Brighton (American Express); Liverpool (Standard Chartered); Tottenham (AIA) y Coventry City (Monzo). Por detrás aparecen las aerolíneas y turismo -con tres clubes: Arsenal (Emirates), Newcastle (Sela) y Manchester City (Etihad Airways)-, dos con empresas de tecnología -Manchester United (Snapdragon) e Ipswich Town (Halo)- y una comestibles - Leeds (Red Bull).

El resto de ámbitos económicos en las camisetas para este año en la Premier League serán recursos humanos, aseguradoras, software, telecomunicaciones y turismo. Además, habrá cuatro clubes sin sponsor, que son Chelsea, Nottingham Forest, Sunderland y el recién ascendido Hull City.

Monga, una situación particular

En la temporada 2024/2025 se dio una situación particular. En la victoria del Newcastle sobre el Leicester por 3 a 0 en abril del 2025, Jeremy Monga, nacido el 10-7-2009 se convirtió en el segundo debutante más joven (15 años y 271 días) en la historia de la Premier. Sólo lo supera Ethan Nwaneri (15 años y 181 días). Por tratarse de un menor de edad, al juvenil no le permitían llevar publicidad en la camiseta. ¿El motivo? Se trataba de una casa de apuestas.

Jeremy Monga, de Leicester City, utilizó la camiseta sin la publicidad de una casa de apuestas Plumb Images - Leicester City FC

Casos de discriminación

Se endurecen las sanciones de los jugadores de la Premier League que declarados culpables de delitos ‌de discriminación, ya que ahora se ‌enfrentarán a ⁠una suspensión mínima de 10 partidos, según las directrices sancionadoras reforzadas de la Federación ​Inglesa de ⁠Fútbol (FA) para ⁠las infracciones agravadas, según informó este jueves el organismo.

“Es necesario ​adoptar medidas más estrictas para hacer frente ‌a esta conducta abominable, y nuestras directrices ​sancionadoras actualizadas exigirán ahora ​a las comisiones reguladoras que impongan una suspensión estándar de al menos 10 partidos en estas circunstancias”, afirmó la FA en un comunicado replicado por la agencia Reuters. Y además especificó: