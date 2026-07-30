Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
La Premier League prohibió el uso de publicidades de casas de apuestas en el frente de las camisetas
Será a partir de la temporada que comienza el 21 de agosto; ningún equipo que compita en la máxima división del fútbol inglés podrá tener un sponsor específico
- 5 minutos de lectura'
Una de las ligas más importantes del mundo pone primera en una medida que dará mucho que hablar. Las casas de apuestas aparecen por todos los medios en el mundo del fútbol y fueron ganando cada vez más terreno. Aparecen como las publicidades principales de las camisetas de equipos profesionales y también en transmisiones de televisión. En este contexto, y con el incremento de casos de ludopatía -sobre todo en los jóvenes-, la Premier League tomará una drástica decisión para la próxima temporada.
La liga más importante de Inglaterra informó que ningún equipo de la Primera División podrá llevar casas de apuestas o casinos online, en su defecto, como sponsor principal en su indumentaria oficial. La determinación responde a un notable incremento de dichos patrocinadores durante los últimos años, los cuales llegaron a hacerse visibles en 11 de los 20 clubes durante el 2025. Esta medida comenzará el viernes 21 de agosto con el encuentro entre Arsenal -vigente campeón- y Coventry City, el campeón del Championship.
Sin embargo, la medida está lejos de ser una novedad, debido a que se había acordado hace tres años. “Los clubes acuerdan retirar el patrocinio de apuestas de la parte delantera de sus camisetas de la jornada. La primera liga deportiva del Reino Unido en hacerlo”, anunció la Premier League en 2023, con el objetivo de que se apliquen al final de la temporada 2025/2026 para que los clubes puedan terminar con tranquilidad sus contratos, aunque no desaparecerán al ciento por ciento de la competencia.
Según se indicó en su momento, la publicidad se podrá mantener en las mangas de las camisetas, en las vallas publicitarias de los distintos estadios y en los canales digitales. De esta manera, si bien continuarán ocupando un lugar, será uno con menor exposición que el actual lo que, además, permite la diversificación de los patrocinios.
Los equipos que llevan publicidades de apuestas deportivas para el inicio de esta temporada son los siguientes seis: Aston Villa (Betano); Bournemouth (bj88); Brentford (Hollywood Bets); Crystal Palace (NET88); Everton (Stake) y Fulham (SBOBet). En el caso de los dos últimos clubes, el diario The Guardian explica que trabajan intensamente para encontrar patrocinador principal.
De ese modo, el ámbito más presente para la próxima temporada será el de finanzas, con cuatro equipos que ostentan este tipo de sponsors: Brighton (American Express); Liverpool (Standard Chartered); Tottenham (AIA) y Coventry City (Monzo). Por detrás aparecen las aerolíneas y turismo -con tres clubes: Arsenal (Emirates), Newcastle (Sela) y Manchester City (Etihad Airways)-, dos con empresas de tecnología -Manchester United (Snapdragon) e Ipswich Town (Halo)- y una comestibles - Leeds (Red Bull).
El resto de ámbitos económicos en las camisetas para este año en la Premier League serán recursos humanos, aseguradoras, software, telecomunicaciones y turismo. Además, habrá cuatro clubes sin sponsor, que son Chelsea, Nottingham Forest, Sunderland y el recién ascendido Hull City.
Monga, una situación particular
En la temporada 2024/2025 se dio una situación particular. En la victoria del Newcastle sobre el Leicester por 3 a 0 en abril del 2025, Jeremy Monga, nacido el 10-7-2009 se convirtió en el segundo debutante más joven (15 años y 271 días) en la historia de la Premier. Sólo lo supera Ethan Nwaneri (15 años y 181 días). Por tratarse de un menor de edad, al juvenil no le permitían llevar publicidad en la camiseta. ¿El motivo? Se trataba de una casa de apuestas.
Casos de discriminación
Se endurecen las sanciones de los jugadores de la Premier League que declarados culpables de delitos de discriminación, ya que ahora se enfrentarán a una suspensión mínima de 10 partidos, según las directrices sancionadoras reforzadas de la Federación Inglesa de Fútbol (FA) para las infracciones agravadas, según informó este jueves el organismo.
“Es necesario adoptar medidas más estrictas para hacer frente a esta conducta abominable, y nuestras directrices sancionadoras actualizadas exigirán ahora a las comisiones reguladoras que impongan una suspensión estándar de al menos 10 partidos en estas circunstancias”, afirmó la FA en un comunicado replicado por la agencia Reuters. Y además especificó:
- Una infracción agravada abarca las conductas indebidas que impliquen una referencia explícita o implícita al origen étnico, el color de piel, la raza, la nacionalidad, la religión, el género, la orientación sexual o la discapacidad de una persona.
- Las suspensiones recomendadas por la FA para jugadores, entrenadores y miembros del cuerpo técnico declarados culpables de infracciones agravadas oscilaban antes entre seis y doce partidos.
- Según las directrices revisadas, se podrán imponer sanciones más largas cuando existan factores agravantes significativos. Se podrá considerar una reducción de la sanción si concurren circunstancias atenuantes y la persona admite la infracción lo antes posible.
- La suspensión mínima en tales casos será de seis partidos, y solo se podrán aplicar sanciones inferiores a ese umbral cuando la infracción agravada se haya producido exclusivamente por escrito.
- Los jugadores o directivos declarados culpables de una segunda infracción agravada se enfrentarán a una sanción más severa que en el caso de una primera infracción.
- 1
FIFA abrió un expediente contra la AFA e identificó a los futbolistas que serían sancionados por los incidentes en la final
- 2
Joshua Kushner, el demócrata que puede entrar en el negocio de los derechos comerciales en los Mundiales de la FIFA
- 3
Cómo ver a Boca en DirecTV y DGO: cuánto sale y cómo suscribirse para seguir la Copa Sudamericana 2026
- 4
Por dónde pasan Talleres vs. Vélez y qué canal lo transmite en vivo