La provocación de un piloto español: anunció el triunfo de la selección y luego reveló que era mentira

Los pasajeros de un vuelo repleto de argentinos pasaron un incómodo momento cuando el piloto español decidió hacerles un insólito chiste. El hombre —que habló por el parlante de la aeronave— informó el resultado del partido entre la selección albiceleste y la española por la final del Mundial 2026 y les hizo creer a quienes iban a bordo que el equipo argentino se había llevado la Copa del Mundo.

“Bueno, ya conocemos el resultado... Nos informan que ha sido un partido muy disputado; se llegó al final con prórroga incluida. Los dos equipos lo han dado todo, pero la final del Mundial, lamentablemente, sólo la puede ganar uno”, comenzó a relatar el piloto español, según quedó consignado en un video difundido por La Vanguardia.

Frente a la expectativa de los pasajeros, dijo: “Desde aquí, queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos...”.

El video que subió una de las pasajeras

El video, compartido por el portal español y difundido por pasajeros del vuelo, mostró cómo, tras escuchar el supuesto resultado, muchos comenzaron a celebrar, gritar y festejar tras el aparente triunfo de la selección argentina.

Poco menos de un minuto después, el piloto añadió otro comentario que apenas se escuchó por encima de los gritos: “Porque España ha ganado”. Poco a poco, los pasajeros dejaron de gritar y se mostraron incrédulos ante el intento de broma.

El triunfo de España

El encuentro que se disputó este domingo en el Estadio MetLife Nueva York-Nueva Jersey terminó con una victoria 1 a 0 de la selección de España, que se consagró campeona del mundo por segunda vez en la historia.

A pesar del gol de Ferran Torres, el equipo de Lionel Scaloni resistió durante casi dos horas con una enorme actuación de Emiliano “Dibu” Martínez, jugó gran parte de la definición con diez futbolistas por la expulsión de Enzo Fernández y estuvo a minutos de llevar la historia a los penales, pero terminó cediendo sobre el final.

El gol de Ferran Torres Ashley Landis - AP

La selección argentina, además, sufrió un contratiempo importante antes del descanso. Lisandro Martínez, que había sido amonestado por cortar un avance español, no pudo continuar por una molestia física y fue reemplazado por Nicolás Otamendi.

La resistencia argentina se complicó aún más en el cierre del tiempo reglamentario. Enzo Fernández, que ya había sido amonestado, derribó a [Pau] Cubarsí para frenar un contraataque español y obtuvo una tarjeta amarilla, lo que representó la expulsión. Con un futbolista menos, la selección consiguió sostener el empate hasta el final de los 90 minutos.

El pitazo final del árbitro Slavko Vinčić confirmó la consagración de España, que volvió a levantar la Copa del Mundo después de 16 años. La Argentina, que defendía el título conseguido en Qatar 2022, cerró el torneo con el subcampeonato tras una final en la que resistió durante casi todo el encuentro, pero terminó cediendo ante un rival que fue superior en el desarrollo.

“Hemos dejado todo. Agradecimiento eterno. Han competido hasta el final. Han sido mejores. Somos grandes en la victoria y somos grandes en la derrota. Estamos demostrando que sabemos perder”, expresó Scaloni en la conferencia de prensa tras el partido.