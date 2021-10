La revelación de Neymar que dejó a todos en Brasil completamente sorprendidos

Al menos resulta impactante. Una declaración que nadie esperaba en este momento. Neymar no suele ser un deportistas con frases de compromiso. Por eso en el marco de un documental sobre su vida, publicado por DAZN, el brasileño Neymar dijo que el próximo Mundial de Qatar en 2022 podría ser el último de su carrera, ya que admitió que sus energías emocionales no le permitirían seguir asumiendo ese tipo de compromisos.

“ Creo que es mi última Copa del Mundo . La encaro como la última, porque no sé si voy a tener la fortaleza mental de lidiar con el fútbol. Entonces voy a hacer todo para llegar bien, para ganar con mi país, para cumplir mi mayor sueño desde pequeño y espero poder conseguirlo”, dijo Neymar en el documental “Neymar Jr. Dinastía de Reyes”.

Neymar, de 29 años, disputó hasta ahora dos Mundiales (2014 y 2018). En 2014, cuando Brasil fue local, se quedó afuera en los cuartos de final por la durísima lesión que sufrió tras el golpe de Camilo Zúñiga en el triunfo ante Colombia por los cuartos de final.

“Marcelo intentó ayudarme a levantarme pero no podía. Intentaba mover las piernas pero no podía, no tenía fuerza para levantarme. Me llevaron a la enfermería, los médicos me estiraron la piernas y sentí una descarga. No podía mover los pies y me puse a llorar desesperadamente. Me llevaron al hospital, me examinaron y el médico me dijo: ‘Tengo dos noticias. Una buena y una mala, ¿Cuál querés?’. Y yo le dije que me dijera la mala. ‘Estas afuera del Mundial’, dijo. Llorando le pregunté cuál era la buena. ‘ Que si hubiera sido dos centímetros al lado, no volverías a caminar ’. Y ahí me puse a llorar por tener que dejar el Mundial y por la lesión”, contó Neymar.

Qatar 2022 sería el tercer Mundial en la carrera de Neymar luego de su participación en Brasil 2014 y en Rusia 2018, cuando quedó afuera en los cuartos de final ante Bélgica.