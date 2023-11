escuchar

Como sucedió en otros equipos a los que dirigió, Marcelo Bielsa provoca de inmediato un impacto positivo. Logra instalar una idea de juego, una identificación de los futbolistas; no tarda en encontrar el núcleo del plantel y consigue que la estructura que lo contrata se alinee con su método de conducción. Ese combo suele despertar expectativas y reconocimiento entre los hinchas.

Uruguay había quedado en medio del desasosiego tras la eliminación en la primera rueda del Mundial de Qatar. Tardó en decidir no renovarle el contrato a Diego Alonso. Hasta que en febrero de este año empezó un acercamiento formal con Bielsa y en mayo firmaron el contrato.

Un semestre después, Uruguay, aun sin ser puntero, es la sensación de las eliminatorias, sobre todo tras encadenar las victorias sobre Brasil y la Argentina. Lionel Scaloni se sacó el sombrero ante su colega: “Uruguay mereció el triunfo, sin dudas. Nosotros nunca nos sentimos cómodos”.

Bielsa cosecha halagos de sus dirigidos: "Nos cambió la manera de jugar", sostuvo Ronald Araujo; "ahora van a respetarnos más", opinó Federico Valverde. Matilde Campodonico - AP

Tras el 3-0 a Bolivia en el Centenario, el entrenador del seleccionado del altiplano, el brasileño Antonio Carlos, aseguró que Uruguay es “el mejor equipo de las eliminatorias”. Con su circunspección habitual en las conferencias de prensa, Bielsa respondió sobre el halago: “Es prematuro decir que Uruguay es mejor que Argentina y Brasil. Yo diría que no, más allá de que ganamos esos dos partidos. Ser mejor que los mejores exige un proceso más duradero y consolidado, con logros. Hay muchas más cosas por demostrar que las demostradas”.

Con la del martes por la noche, Bielsa suma 31 victorias por eliminatorias (entre la Argentina, Chile y Uruguay) y alcanzó el récord de Oscar Tabárez. Eso sí, necesitó mucho menos partidos: 50, contra los 74 que empleó el Maestro. El Centenario estuvo lleno y Bielsa estimó que un factor importante para eso fue el regreso de Luis Suárez, que no jugaba en el estadio montevideano desde marzo de 2022. “Lo que representa para el seleccionado se resume en el trato afectuoso que recibió del público”, dijo sobre Suárez, que jugó los últimos 20 minutos en lugar de Darwin Núñez, autor de dos goles y máximo anotador de la clasificación para el Mundial de 2026, con cinco en seis jornadas.

Suárez, que en enero cumplirá 37 años y seguramente se incorporará al Inter Miami de Lionel Messi, se sumó en esta última convocatoria; no formó parte del inicio del ciclo de Bielsa. Mucho se especuló con que se había terminado su trayectoria en la Celeste, pero el Loco valoró su buen presente en Gremio para citarlo por primera vez. Suárez es consciente del lugar que ocupa actualmente: “Tengo por delante a uno de los mejores delanteros del mundo [Núñez]. Hay que disfrutarlo y ayudar. Todos los uruguayos tenemos que pararnos y aplaudir cada cosa que hace Darwin”.

Darwin Núñez festeja uno de sus goles a Bolivia; el de Liverpool es hoy el mejor delantero del seleccionado celeste y lo elogia Luis Suárez. Matilde Campodónico - AP

Bielsa hizo un balance de las primeras seis fechas de una clasificación que se interrumpe hasta septiembre de 2024: “Cerramos bien esta etapa. En los seis partidos hubo puntos altos y bajos. De algún modo, consolidamos un grupo de jugadores. Por ser el primer tercio de las eliminatorias, las sensaciones son positivas”.

Sus jugadores ya entraron en “modo Bielsa”. Dijo el arquero Sergio Rochet: “El grupo entendió la idea del director técnico. Comienza en la presión alta. A uno lo deja tranquilo ver cómo los compañeros se desempeñan y hacen su trabajo”. Ronald Araujo, autor de un gol en la Bombonera en una proyección como lateral derecho, aseguró: “Bielsa nos cambió la manera de jugar”. El capitán, Federico Valverde, admite que la mirada sobre Uruguay es otra: “Recién empezó el camino al Mundial, pero ahora los rivales van a respetarnos más por el nivel que venimos mostrando”.

Resumen de Uruguay 3 vs. Bolivia 0

Bielsa mantuvo la tensión competitiva de su equipo tras los resonantes triunfos anteriores. “Sabíamos que Bolivia es diferente a Brasil y Argentina. Por eso, cualquier desatención, subestimación o regulación del esfuerzo podía ser un problema. En ese sentido, me dio la sensación de que Uruguay jugó al mismo ritmo los 90 minutos, intentando atacar siempre, con esfuerzo, sin especulación. Corriendo para defender y atacar. Nunca bajaron la voluntad, la entrega y el compromiso”.

Dentro de la renovación, Rochet se afirma en el arco, Sebastián Cáceres se ganó un lugar en la zaga central, Manuel Ugarte tomó la batuta como volante central y en los extremos tuvieron continuidad Facundo Pellistri –poco tenido en cuenta en Manchester United– y Maximiliano Araujo (lesionado en la Bombonera). Valverde y Nicolás de la Cruz son los interiores con calidad y dinámica al estilo Bielsa. Uruguay tiene una forma de jugar reconocible.

Antes de firmar el contrato, Bielsa puso en la balanza el estilo de vida y los valores humanos que encontraba en Montevideo en el trato cotidiano como turista. “Estoy muy contento de pertenecer al fútbol uruguayo, de haber tomado la decisión de venir e interactuar con el pueblo uruguayo”, ratificó este martes. El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, lo ve muy integrado: “Tiene admiración por nuestro fútbol y nuestro país, siendo orgullosamente argentino. Siento que él está muy cómodo aquí. Mejor cierre de año no podíamos tener”.

Suárez recibió la primera citación de Bielsa y volvió a jugar por Uruguay; no lo hacía desde el Mundial de Qatar. Matilde Campodonico - AP

Bielsa pone muy alta la vara de exigencia, y quien no está a la altura se desacopla de su proyecto. No solo pasa con los jugadores, sino también con todos los integrantes de la estructura de trabajo. Sean sus colaboradores más cercanos o los empleados de la logística que rodea a un seleccionado. Al predio de entrenamiento de Montevideo no tiene acceso la mayoría de los dirigentes de la Asociación, por decisión de Bielsa. “Por lo general, los directores técnicos tienen esa particularidad, pero en el caso de Bielsa es más acentuada. Está correcto; eso ya se sabía cuando fue contratado”, expresó una fuente de la AUF a LA NACION.

Hace unos días, Sebastián Abreu comentó en TyC Sports que “algunas cosas extrafutbolísticas de Bielsa no gustan en Uruguay”. Y amplió: “Dentro del complejo hubo modificaciones de cosas que estaban establecidas desde hacía 15 años. Por la manera de relacionarse con la gente ya hay siete u ocho trabajadores que se retiraron. Dicen que la exigencia de Bielsa no es aquélla a la que estaban acostumbrados con Tabárez”. Cuando estuvo en Athletic Bilbao, el rosarino llegó a tener un duro enfrentamiento público con el arquitecto que dirigía unas obras en el predio de entrenamiento. En Uruguay, su proyecto futbolístico toma vuelo y deja a la distancia cierta intransigencia en sus demandas.

Próximamente Bielsa se hará cargo del seleccionado Sub 23 que procurará en enero la clasificación para los Juegos Olímpicos París 2024. Bielsa señaló que ésa es una competencia especial para Uruguay, porque se cumplirán 100 años de la primera medalla dorada, conseguida en los Juegos París 1924, que los celestes consideran como un título de campeón mundial porque todavía no se había organizado la primer Copa del Mundo (1930). La revolución Bielsa está en marcha, siempre a fondo, sin concesiones.