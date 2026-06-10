La rotunda frase de Luis de la Fuente que impulsa a la selección de España hacia la conquista de la Copa del Mundo

Una frase contundente y que marca el pulso de cómo la selección de España arriba a la Copa del Mundo 2026. Si bien aparece como uno de los equipos más poderosos y con aspiraciones reales de quedarse con la corona, la palabra del entrenador del conjunto español, Luis de la Fuente, permite comprender que el nivel de confianza de La Furia está en su punto más alto.

En un encuentro con los medios en los Estados Unidos, el DT español remarcó que en las posiciones interiores del mediocampo tiene al personal más calificado de la Copa del Mundo: “Creo que en esa posición tenemos a los seis mejores jugadores del mundo (NdelaR: Rodri, Pedri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Gavi y Zubimendi). Pedri es uno de los mejores de mundo, si no el mejor. Pero el equipo necesita a Pedri como Pedri al equipo".

Después se encargó de destacar a Dani Olmo, futbolista de Barcelona, por encima de todos: “Está en un momento fantástico de confianza con nosotros. Seguro que este Mundial también tendrá un papel estelar“. Y agregó sobre Olmo: “Además tenemos la posibilidad de utilizarlo en banda, entonces seguro encontraremos un hueco y nos dará mucho, como nos dio en la última Eurocopa”. Olmo viene de ser la figura excluyente del seleccionado español en la Euro de 2024, en la cual aportó tres tantos, siendo el goleador de la competencia, y dos asistencias para levantar el trofeo ante Inglaterra.

Rodri es uno de los estandartes de la mitad de la cancha de la selección de España. (AP Photo/Mike Stewart) Mike Stewart - AP

Además, De La Fuente eligió la cautela en relación a la calificación de candidato que recae sobre su equipo en la antesala de la Copa del Mundo: “La valoración de estos especialistas es un reconocimiento a una tarea, a un trabajo hecho, a un mérito que se han ganado a pulso estos jugadores, por eso es el reconocimiento, pero el que te reconozcan como candidato no garantiza nada. Sabiendo, además, que hay otras selecciones tan fuertes como la nuestra”.

La abundancia de talento que esgrime España para esta Copa del Mundo también se evidencia en la cantidad de variantes ofensivas que tiene De la Fuente a disposición: "Es una posición muy difícil. Tenemos muchas opciones para esa posición. No hay que mirar solo a los goles, hay muchas cosas que aportan. Lo que hay que valorar es que el equipo haga goles. Estoy seguro de que el momento de Borja va a llegar. Pero tenemos a Mikel Merino, a Ferran, que ha demostrado ser excelentes jugadores en las banda y por dentro“.

Dani Olmo fue destacado por el entrenador Luis de la Fuente como uno de los mejores jugadores del plantel. (AP Photo/Mike Stewart) Mike Stewart - AP

En este contexto, De la Fuente se tomó un instante para reflexionar acerca de las posibilidades reales de su selección en la Copa del Mundo: “Tenemos mucha confianza en nuestras posibilidades y en nuestra forma de jugar, estamos convencidos de que esta idea nos va muy bien, pero también a la vez somos lo suficientemente humildes para entender que hay muchas selecciones, un grupo muy potente, con las mismas capacidades que nosotros“.