La secuencia completa de la arenga de Messi antes de la final y la salida de los jugadores a la cancha

La arenga de Lionel Messi antes de la final del Mundial frente a España se convirtió en una de las escenas que más repercusión generó tras la derrota de la selección argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Un día después de la difusión del primer video oficial, se dio a conocer la secuencia completa de la salida del equipo desde el vestuario hasta el campo de juego, con nuevas conversaciones entre los futbolistas.

En el primer video oficial, difundido el lunes, se observaba a Messi y a varios de sus compañeros ya vestidos con la indumentaria de partido, inmersos en el clima de máxima concentración previo a una final del mundo. En ese contexto, el capitán de la selección tomaba la palabra y buscaba transmitir serenidad al grupo: “Vamos muchachos, eh. Tranquilidad. Lo principal: estemos tranquilos, muchachos. Tranquilidad. Pensemos en jugar, nomás. Olvidémonos de todo, olvidémonos de todo. Sólo juguemos. Pensemos en jugar, en jugar. Dale”.

La secuencia llamó la atención por el tono del mensaje y por la expresión de varios de los futbolistas, lo que dio lugar a distintas interpretaciones. Aunque Lionel Scaloni le restó importancia al hecho y los jugadores abandonaron el estadio sin brindar declaraciones al respecto, una de las hipótesis que surgió en las horas posteriores apuntó al malestar que habría generado dentro del plantel el clima que rodeó a la final.

🐐🗣️ "PENSEMOS EN JUGAR NOMÁS"



La ARENGA de Lionel Messi en la previa a la final del Mundial. pic.twitter.com/SrbwDNKyil — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

Una segunda filmación difundida por ESPN este martes abre una nueva perspectiva. El video comienza con una indicación de Marcelo D’Andrea, fisioterapeuta de la selección, quien le marca el camino al capitán: “Es por acá, Leo”. Acto seguido, Messi pronuncia la arenga, que es recibida con algunos aplausos del plantel.

Con el astro a la cabeza, la selección se encamina entonces hacia el campo de juego. Detrás del delantero de Inter Miami aparecen Emiliano “Dibu” Martínez y Cristian “Cuti” Romero intercambiando conceptos tácticos sobre cómo afrontar el partido. “Son dos y uno, si vos vas para afuera... Con Lamine [Yamal] te van a presionar. Fijate el pase ese filtrado adentro, si es para poder girar a algún lado”, le explica el arquero al defensor.

A pocos metros también interviene Lisandro Martínez, que aporta otra advertencia: “Dibu, hay que tener cuidado cuando enganchan, que siempre tratan de abrir el pie, ¿no?”. El arquero asiente y continúa conversando con los zagueros mientras avanzan por el interior del estadio.

El defensor del Manchester United vuelve a tomar la palabra unos instantes después para alentar a Nicolás Tagliafico. “Vamos Nico, los vas a borrar. Los vas a borrar todo el partido”, le dice. También motiva al arquero: “Vamos, firme en todas, metetelo en la cabeza. Agarrá todas las pelotas, eh”.

Durante buena parte del recorrido, Messi permanece en silencio al frente del grupo. Solo gira la cabeza por unos segundos para hablar con el Dibu y los defensores. “Cuando pasen, deciles a Leandro [Paredes] y Enzo [Fernández] que no se vayan adelante”, le pide específicamente a Romero.

Ya en los últimos metros antes de ingresar al césped del MetLife Stadium, el silencio vuelve a imponerse hasta que el Dibu pronuncia una frase que quedó registrada por las cámaras: “Hoy va a ser mi día. Va a ser un día para la historia”. A partir de ese momento ya no se escuchan más conversaciones y los jugadores ingresan al campo para disputar una final que terminaría con la consagración del conjunto de Luis de la Fuente.