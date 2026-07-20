La arenga de Messi antes de la final que llamó la atención y puede tener varios destinatarios

Algunas escenas del partido entre la Argentina y España por la final del Mundial 2026 generaron polémica, desde los cruces entre jugadores de ambos equipos hasta los reclamos por algunas decisiones arbitrales. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a viralizarse un video que captó otro momento: la arenga de Lionel Messi minutos antes del encuentro que terminó con la derrota de la selección por 1 a 0.

En las imágenes se ve al capitán argentino caminando por los pasillos del Estadio MetLife Nueva York-Nueva Jersey, donde se disputó la final. Vestido con la campera oficial que utiliza el equipo antes de salir al campo para entonar el himno, Messi se detuvo frente a sus compañeros y les dedicó un breve mensaje.

“Vamos, muchachos. Tranquilidad, tranquilidad es lo principal. Estemos tranquilos. Pensemos en jugar, nada más. Tranquilidad, olvidémonos de todo. Sólo juguemos, pensemos en jugar. Nada más, gente, dale”, señaló el 10 ante la atenta mirada del equipo. Tras esto, todos se dirigieron al campo de juego.

🐐🗣️ "PENSEMOS EN JUGAR NOMÁS"



La ARENGA de Lionel Messi en la previa a la final del Mundial. pic.twitter.com/SrbwDNKyil — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

La frase “olvidémonos de todo” llamó la atención de los hinchas y abrió distintas interpretaciones sobre a qué podía estar haciendo referencia el capitán.

Aunque Messi no aclaró el sentido de sus palabras, muchos usuarios las vincularon con las críticas que la selección recibió durante el Mundial por supuestos beneficios arbitrales.

Desde el debut frente a Argelia surgieron cuestionamientos por una acción en la que algunos reclamaban la expulsión del propio Messi. Luego, en el partido contra Egipto, también hubo polémica por un supuesto penal de Julián Álvarez sobre Mohamed Salah y por un gol anulado a Mostafa Zico debido a una infracción previa sobre Lisandro Martínez.

Ese último episodio escaló incluso fuera del ámbito deportivo. Zohran Mamdani, el alcalde de Nueva York, afirmó al día siguiente del encuentro: “A Egipto lo robaron”. El egipcio Zico, por su parte, afirmó: “El árbitro echó por tierra el esfuerzo de todo un país. Fue el culpable de la derrota. El campeonato está dirigido”.

Las sospechas también fueron alimentadas desde España. Antes de conocerse que la Roja enfrentaría a la Argentina en la final, el periodista Tomás Roncero, del programa El Chiringuito, aseguró: "Lo de la FIFA y Argentina con los Mundiales es para que se retirasen todos los equipos. Penaltitos, faltitas previas y todo lo que sea para evitar que queden eliminados. Admirable el esfuerzo titánico de Egipto. Pero no tiene nada que hacer. No le van a dejar”.

Regreso a la Argentina

El último entrenamiento de la selección argentina antes de la final con España Aníbal Greco - La Nación

Tras la derrota de este domingo, se confirmó que el plantel de la selección argentina no volverá completo al país para ser recibido por los hinchas. Según trascendió, Messi no viajará junto al resto de sus compañeros y, en cambio, voló desde Nueva York a Miami con Rodrigo De Paul, con quien es compañero en el Inter Miami.

Tampoco viajarán al país Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, José Manuel López y Juan Musso.

En tanto, en el avión que ya partió desde Nueva York y tiene previsto aterrizar en el aeropuerto internacional de Ezeiza viajan, además del cuerpo técnico: Emiliano "Dibu" Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Cuti Romero, Lautaro Martínez, Nahuel Molina, Alexis MacAllister, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone y Nicolás Otamendi.