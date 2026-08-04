La seguidilla que puede reivindicar a Coudet en el cargo de DT de River o ponerle punto final al ciclo

Último en la zona “B” del Torneo Clausura, décimo en la tabla anual, es decir fuera del acceso a los certámenes internacionales de 2027, y eliminado inesperadamente por Aldosivi en los 16avos de final de la Copa Argentina, River atraviesa una profunda crisis futbolística. No sólo cuenta partidos por derrotas a nivel oficial en lo que va del segundo semestre del año, sino que también batió récords negativos: nunca en su historia había iniciado un campeonato local con tres caídas en fila sin anotar goles. En el plano doméstico tampoco había perdido cinco veces consecutivas desde que se instauró el profesionalismo en 1931, al punto tal de que para hallar una situación similar hay que remontarse a 1911, durante las primeras temporadas del amateurismo.

Semejante escenario en un equipo como River termina casi inexorablemente en el adiós para el técnico de turno, pero esta vez existe una excepción. Es que Stefano Di Carlo, cuya asunción al frente de la institución de Núñez fue el lunes 3 de noviembre de 2025, decidió respaldar absolutamente a Eduardo Coudet. Minutos después de caer por 1 a 0 contra Rosario Central, el presidente visitó el vestuario Ángel Amadeo Labruna para conversar personalmente con el entrenador para transmitirle su apoyo y confianza.

Esa decisión está basada en la intención de no entrar en la dinámica de cambiar de DT cada cinco o seis meses, al mismo tiempo que ningún nombre, a excepción de Ramón Díaz, solicitado por un grupo de hinchas durante las protestas en el hall del estadio Monumental, reúne los argumentos que necesita la cúpula dirigencial en el caso de buscarle un reemplazante al Chacho.

Eduardo Coudet no encuentra respuestas en sus jugadores, pero les dio un mensaje de aliento @riverplate

Aunque no se pronunció públicamente, Di Carlo considera que el camino es el adecuado en cuanto a la conformación del plantel luego de sumar siete futbolistas —entre ellos dos campeones del mundo en Qatar 2022— y hacer una fuerte reestructuración que incluyó la polémica del container en el predio ubicado sobre la avenida Cantilo, muy cerca del Monumental. Con las llegadas de Nicolás Otamendi, el nuevo capitán, los uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González, el colombiano Rafael Borré, Lucas Beltrán, Ángel Correa y Tobías Andrada, ausente de la lista de convocados frente a Central, el presidente pretende cerrar en el transcurso de esta semana el arribo de Thiago Almada, cuyo pase es de Atlético de Madrid. Y apunta a Francisco Ortega (Olympiakos) como lateral izquierdo para competir con Marcos Acuña.

Mientras tanto, Coudet sabe que debe revertir cuanto antes el pésimo presente de River que, sumado al epílogo del semestre anterior, acumula apenas un triunfo en las últimos siete partidos oficiales, incluyendo el duro revés contra Belgrano en la final del Apertura. Además de hablar con el presidente, intercambió ideas con sus hombres más cercanos del cuerpo técnico, los ayudantes de campo Ariel Broggi, Damián Musto y Carlos Miguel Fernández. También les bajó un mensaje de optimismo a sus dirigidos con la premisa de que “hay material” para salir adelante. A las 23:25, el Chacho dejó la zona de camarines y saludó con su cordialidad habitual, sin el gesto de preocupación que evidenció cuatro días antes en La Plata, luego de la derrota ante Gimnasia.

Los jugadores de River, tras otra derrota, ahora ante Rosario Central Manuel Cortina - LA NACION

En ese contexto, el silencio fue el sendero elegido en la institución. Ochenta y seis minutos antes de que comenzara el compromiso correspondiente a la tercera fecha del Clausura, el área de prensa anunció que Coudet y los futbolistas no iban brindar testimonios previos ni posteriores al partido, independientemente de ganar, empatar o perder. La determinación impidió que se pudieran conocer las sensaciones luego de la cuarta caída al hilo entre todas las competencias, pero también evitó declaraciones que pudieran tener un impacto negativo como sucedió últimamente con distintas frases del DT.

La única voz, con apenas un monosílabo afirmativo fue de Enzo Francescoli, al secretario técnico del club, para confirmar la continuidad de Coudet. Unas horas después, en la mañana del lunes, el técnico puso una foto en su perfil de WhatsApp con un mensaje tomado de una pintada en aerosol y la siguiente leyenda: “Los cagones no hacen historia”.

Enzo Francescoli, en el Mundial de Clubes 2025 GIORGIO VIERA - AFP

Aunque sabe que ya no hay margen para el error, especialmente a una semana de afrontar el encuentro de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe en la altura de Bogotá, Coudet siente que puede dar vuelta el momento. Si bien sus números se deterioraron, al punto de que sufrió siete caídas en 22 partidos oficiales, también es cierto que obtuvo cuatro triunfos seguidos luego de sustituir a Marcelo Gallardo.

“Es muy difícil el momento. Hay que trabajar. Tenemos que mejorar mucho, levantar mucho los niveles. Tenemos mucho la pelota, pero no estamos logrando desequilibrar ni lastimar en proporción a la cantidad de tiempo que la tenemos. Evidentemente no estamos derechos tampoco, no ligamos nada. No estamos acostumbrados a esta situación. Podemos hablar de un montón de cosas, pero la planificación está tardando o nos está llevando más de lo que todos pensábamos. Tengo claro el lugar donde estoy y que en River hay poco tiempo y poco margen: hay que ganar, y ganar mucho”, manifestó Coudet luego de perder en La Plata. Sus palabras tranquilamente podrían haber sido las mismas el domingo por la noche, si hubiera ido al auditorio del Monumental.

Eduardo Coudet necesita conseguir resultados de manera urgente CARL DE SOUZA - AFP

Consciente de que el fútbol siempre ofrece una revancha inmediata, pero también de que River exige ganar y jugar bien, el DT buscará enderezar el rumbo cuando este martes se reencuentre con el plantel luego de darles el lunes libre a sus jugadores. En la agenda aparece Tigre como adversario del próximo sábado, a las 17, en Victoria. Luego llegará la serie frente al mencionado conjunto de la capital colombiana y en el medio un duelo ante Argentinos Juniors, en Núñez. Esa seguidilla puede reivindicarlo en el cargo o ponerle punto final a un ciclo que empezó el 4 de marzo y hoy ve muy lejos el vencimiento de contrato estipulado para el 31 de diciembre de 2027.