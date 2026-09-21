La selección argentina de fútbol Sub 19 empató con Venezuela y se clasificó a las semifinales de los Juegos Suramericanos

Estuvo a un minuto de quedarse afuera, pero con empuje y corazón, logró el objetivo. La selección argentina Sub 19 de fútbol igualó 1 a 1 ante Venezuela, por el grupo B de los Juegos Suramericanos, y se clasificó a las semifinales por diferencia de goles. La alegría llegó en una de las últimas jugadas gracias a un bombazo de Ramiro Tulián.

En la previa, el cálculo era muy fácil: un empate hacía avanzar a la Argentina a la próxima instancia porque ambas selecciones tenían tres unidades, pero los de Placente tenían 0 de diferencia de gol y su rival contaba con -1. Sin embargo, el partido le costó muchísimo a la Albiceleste. No jugó bien ante el público que colmó el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, una de las tres sedes de los juegos.

Se jugaban 26 minutos de la primera parte cuando llegó el golpe. Venezuela se encontró con una defensa rival muy adelantada y quien recibió el pase por la izquierda fue Jesús González. El atacante llegó con la marca de Santiago Espíndola, pero la dejó picar y cuando vio que el arquero Demián Talavera salió del área y llegó hasta su posición, la tocó de emboquillada para marcar el 1 a 0.

¡UFFF QUÉ GOLAZO DE LA VINOTINTO! Jesús González, jugador de La Guaira, y una definición llena de clase, para poner en ventaja a Venezuela contra Argentina en un partido clave.



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A raíz de ese tanto recibido, todo se hizo cuesta arriba para la selección juvenil. Incluso, la Vinotinto llegó a estar cerca de convertir el segundo, liquidar el partido y eliminar al anfitrión.

En los últimos minutos del partido, la Argentina buscaba llegar al arco rival liderados por Ian Subiabre, pero siempre se encontraba con la gran figura de Diego Ochoa, el arquero venezolano.

Cuando todo parecía decepción, casi en el cuarto minuto de descuento, apareció el pie zurdo de Ramiro Tulián. Ante la defensa de Venezuela que estaba muy metida atrás, el delantero de Belgrano de Córdoba, que empezó el partido en el banco de suplentes, recibió con espacio y sacó un potente remate de zurda para clavarla en el segundo palo y poner el 1 a 1.

¡¡ARGENTINA Y UN GOLAZO QUE VALE UNA CLASIFICACIÓN!! ¡A LOS 94', RAMIRO TULIAN MARCÓ EL 1-1 VS. VENEZUELA PARA LOGRAR EL PASAJE A LA PRÓXIMA INSTANCIA!



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Con poco tiempo en el cronómetro Venezuela lo fue a buscar, pero la Argentina supo aguantarlo y con el empate final logró la clasificación a las semifinales de los Suramericanos 2026. Los futbolistas celebraron el pase de instancia en el medio del campo de juego ante la tristeza de los rivales.

Con la igualdad de la Argentina quedó todo definido. Como finalizó segundo del grupo B, se medirá ante Chile, ganador del A, el próximo miércoles desde las 10 en el mismo escenario que jugó este lunes.

También se sabe cuál será el otro cruce. Paraguay se quedó con el primer lugar del grupo B con 7 puntos tras igualar 1 a 1 ante Uruguay. Por lo tanto, la Albirroja juvenil se medirá en el segundo turno del miércoles ante Perú, que finalizó en la segunda colocación del grupo A. De este modo, los ganadores jugarán por el oro y los dos perdedores por el bronce.