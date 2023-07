La selección argentina femenina venció por 4-0 a Perú en el amistoso que fue la despedida rumbo al Mundial

escuchar

Las banderas de los diferentes clubes de barrio de fútbol femenino empezaban a decorar el estadio de San Nicolás, donde tendría lugar el amistoso de despedida con Perú, un 4-0 estimulante. Varios grupos de jugadoras de todas las edades aparecieron con su conjunto deportivo que las identificaba como parte de un todo, con el entusiasmo y las expectativas que generaría ver a la selección argentina femenina de fútbol despedirse de su gente. El equipo dirigido por Germán Portanova viajará el domingo a Oceanía, donde disputará la Copa del Mundo Australia/Nueva Zelanda 2023. Volará con un objetivo claro: ganar un primer partido en un Mundial.

De Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires eran las voces que llegaron para alentar a las 23 jugadoras que representarán al fútbol nacional del otro lado del planeta. Para la mayoría era la primera vez que vía al seleccionado femenino en persona, por ese centro de actividad nacional tan restringido en Buenos Aires. “Este partido con Perú es parte del proceso. Agradecemos la presencia de todos. Los tres partidos que vendrán luego serán los partidos de nuestras vidas. Estamos un poquito ansiosas, nerviosas, pero creemos llegar con la energía justa”, declaró Portanova aludiendo a sus dirigidas, antes del amistoso.

Estefanía Banini maniobra frente a Gabriela García; Perú se prestó al amistoso pero no será parte del Mundial que se efectuará en Oceanía. Natacha Pisarenko - AP

Los niños eran la otra parte de la hinchada, que cubría buena parte de las tribunas. Yamila Rodríguez, la máxima goleadora de la era Portanova, se llevó el grito de los más chicos. Sus gambetas por el costado izquierdo, su potrero de tierra colorada para dejar en el camino a cuatro peruanas, abrigaron la noche fría, de invierno, en San Nicolás. Con ese ímpetu que la caracteriza durante los 90 minutos, Rodríguez se divirtió con la pelota. Como pocos, jugó con una sonrisa. “Yo soy de San Nicolás. Soy bostero y es mi ídola”, dijo Alejo, de once años, mientras levantaba un cartel con el que le pedía a la misionera su camiseta, la 11.

Yamila Rodriguez, goleadora de la selección y de Boca, no dejó de cumplir en el partido de despedida: anotó el tercer tanto en el 4-0. Natacha Pisarenko - AP

Durante los últimos dos años, Rodríguez ha sido una de los pilares en el equipo diseñado por Portanova. Las otras: Florencia Bonsegundo, Aldana Cometti y Vanina Correa. Esta última, arquera, es la capitana y protagonizó los cuatro mundiales que afrontó la selección. Cincuenta personas concurrieron desde Santa Fe para alentar a una de las referentes del fútbol argentino. Su madre, Adriana, fue una de ellas.

“Verla jugar me pone muy nerviosa. No lo viviría así si se hubiera decidido por otra posición en la cancha. A la arquera siempre la matan y un error suyo puede costar caro. Por eso, después de los partidos tomo distancia y me fijo si quiere hablar o no. Es de pocas palabras”, comentó Adriana con la camiseta de Correa puesta, aquella amarilla del Mundial Francia 2019 con la que le atajó un penal a Inglaterra. “No tengo cábalas, pero jamás miro cuando le patean un penal”, agregó la mamá de la capitana.

Durante el partido frente a Perú se resolvió una de las dudas del seleccionado para la Copa del Mundo: el armado del mediocampo. Lorena Benítez y Estefanía Banini serán las armadoras de juego.

Banini, que reclamó un protagonismo más activo del equipo en los partidos tras el Mundial Francia 2019, festeja el segundo tanto en San Nicolás; ella y Lorena Benítez serán las creadoras de juego del seleccionado en tierra oceánica. Natacha Pisarenko - AP

A diferencia de lo que ocurrió en el Mundial de hace cuatro años, al que las argentinas llegaron sin amistosos en el calendario y con una identidad de juego caracterizada por el cerrojo en su arco, Portanova y la semiprofesionalidad del fútbol femenino local le cambiaron la cara a la escuadra albiceleste.

Miriam Mayorga es una de las más experimentadas del plantel. Su concentración la convierte en una fija en la zaga central. Fue la única jugadora de campo que no corrió al arco para festejar el gol de Banini, el segundo del equipo, frente a Perú. En contraste, decidió conversar con Correa sobre algunos desajustes defensivos. La reciente campeona en Boca protagonizará en Australia y Nueva Zelanda su segundo Mundial. Pero al igual que sus compañeras, lo vive “como si fuera el primero”. “Es totalmente diferente. El tiempo de preparación es mejor, el proceso es mejor. Tratamos de tener una identidad de juego, de sumar herramientas. Creo que desde el 2019 cada jugadora ha mejorado en su club. Esperamos que esta convicción en este proceso sea positiva”, expresó en la despedida.

Fútbol y femineidad, en un estandarte del público en San Nicolás. Natacha Pisarenko - AP

Portanova llegó con una premisa: “No podemos elegir ganar siempre, pero sí cómo perder”. Y arribó con la propuesta de que el seleccionado fuera protagonista activo, algo que después de Francia 2019 reclamaba parte del equipo en la figura de Banini. “Quiero que no sólo se hable de que es una selección aguerrida por historia, sino también de que es un plantel que trata bien la pelota, que tiene un funcionamiento, una forma de jugar. Y eso no significa que en todas las jugadas salgamos desde abajo o vayamos enfocadas en el arco rival”, profundizó el director técnico.

Cauto en la palabra y obsesivo del trabajo, Portanova mandó información sobre las italianas al grupo de WhatsApp que tiene con las jugadoras de la selección en el último día de 2022. En medio de los brindis, las futbolistas argentinas recibieron data de la azzurra, el primer adversario en el Mundial, junto a un mensaje de feliz año nuevo.

A cuatro años de la experiencia en Francia 2019, la selección nacional femenina se siente en mucho mejores condiciones esta vez para hacer un buen papel en la disputa de la Copa del Mundo. Natacha Pisarenko - AP

Después de un mes de preparación en el predio Lionel Andrés Messi, de Ezeiza, el plantel viajará en dos turnos, este domingo y este lunes, a Nueva Zelanda, donde jugará sus primeros tres partidos en el certamen. Reflejo de su entrenador, el grupo es cauto. El objetivo es ganar por primera vez en una Copa del Mundo. El sueño, pasar de rueda, clasificarse para a los octavos de final.

No será nada fácil. Enfrente estarán Italia, que superior en rodaje y en físico pero tiene una idea de juego similar a la de la Argentina; Sudáfrica, un oponente inferior pero de un contraataque letal dado el físico y la potencia de varias de sus jugadoras, y Suecia, uno de los tres mejores seleccionados del mundo, con futbolistas de élite que compiten en las grandes ligas. “La concentración tiene que estar al cien por ciento. En esos tres partidos tenemos que estar enfocadas en esa concentración y en seguir haciendo lo que venimos trabajando. Al ir a buscar podemos perder la pelota, y ahí tenemos que estar concentradas”, advirtió en San Nicolás Portanova, poniéndose otra vez en el lugar de sus pupilas.

Los goles de Argentina 4 vs. Perú 0

Una goleada de despedida y a viajar al Mundial! 🇦🇷👏🏻

Argentina 4 🇦🇷 Perú 0 🇵🇪@FemeninoAFA @Argentina pic.twitter.com/uF7aAxfIKL — AFA Play (@afa_play) July 15, 2023

Frente a 12.000 personas, la selección se despidió de su gente. Y como auguró su entrenador, lo hizo mostrando su identidad de juego, con goles de Mariana Larroquette, Banini, Yamila Rodríguez y Camila Gómez Ares para el 4-0 a Perú. Y como terminó cantando la gente, las jugadoras viajarán “detrás de una ilusión”.