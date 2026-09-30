La selección argentina llegó a Córdoba entre ovaciones, entradas agotadas y expectativa por el regreso al Kempes

CÓRDOBA (Enviado especial).– Este miércoles será feriado en Córdoba capital. No por la visita de la selección argentina, que enfrenta desde las 21 a Bolivia en el primero de los tres amistosos de la fecha FIFA, sino por el Día de San Jerónimo, santo patrono de la capital provincial. No habrá clases en escuelas estatales ni privadas, tampoco abrirán las dependencias públicas y los bancos no atenderán. Con ese escenario, unas 500 personas aprovecharon la ocasión para instalarse desde temprano en la puerta del hotel Quorum, mucho más cerca del aeropuerto que de la zona comercial, donde los subcampeones del mundo arribaron este martes por la noche.

Cristian Romero y Julián Alvarez, los dos cordobeses del plantel, fueron los más ovacionados. La delegación llegó a la Docta pasadas las 21, después del último entrenamiento en Ezeiza, y fue recibida por chicos y grandes que se acercaron principalmente desde el centro, aunque también desde distintos puntos de la provincia. Algunos llegaron al mediodía, convencidos de que la selección practicaba por la mañana y luego viajaba, con carteles y camisetas para intentar llevarse una foto o un saludo.

El clima entre la gente fue de alegría y gratitud. A medida que los jugadores fueron bajando del ómnibus, algunos se acercaron a las vallas para firmar autógrafos o sacarse alguna selfie, como Dibu Martínez, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. Pero el grupo se volvió más nutrido a partir de un pedido de Cuti Romero. Entonces, la mayoría del plantel se acercó a la gente, que en todo momento aclamó a los jugadores y al DT Lionel Scaloni, que también saludó a los hinchas.

El cariño de la gente

Pasaron más de cuatro años desde la última presentación de Argentina en Córdoba: fue el triunfo 1-0 ante Colombia, por las eliminatorias, en febrero de 2022. Antes, en 2018, había vencido 2-0 a México. Para muchos de los que hicieron guardia frente al hotel, entonces, será la primera oportunidad de verla en vivo. La mayoría estará este miércoles en el Kempes. Otros todavía intentan conseguir alguna entrada o encontrar la manera de estar presentes en el primer partido de la selección después del Mundial.

El DT Lionel Scaloni también se acercó a los hinchas que quería llevarse un recuerdo de la selección argentina AFA

Finalmente se agotaron las entradas para un estadio que tendrá el aforo reducido al 50% por la sanción de la FIFA a raíz de expresiones racistas y discriminatorias de hinchas argentinos durante distintos partidos del Mundial, ante Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra y España. Además, una de las plateas estará ocupada exclusivamente por 8000 chicos y chicas de clubes de barrio, que ingresarán gratis para ver a sus ídolos.

La ausencia de Lionel Messi, de todos modos, frenó varios días la venta. El ídolo todavía no llegó al país y recién arribará entre domingo y lunes para el partido del 6 de octubre ante Benín, en el que tendrá su despedida de la selección. También incidió el momento del mes, con buena parte de la gente todavía sin haber cobrado el sueldo. El clima, en cambio, jugó a favor: después del temporal que azotó Córdoba, con caída de granizo y lluvias intensas que provocaron destrozos en distintos sectores de la provincia, el sol volvió a salir y para este miércoles se espera otra jornada despejada, con entre 19 y 21 grados a la hora del encuentro.

Alexis Mac Allister, uno de los primeros jugadores de la selección argentina en acercarse a los hinchas AFA

En la espera no faltaron las camisetas, los gorros ni los pósters de Cuti, Julián, Enzo Fernández, Dibu, Lautaro Martínez y, por supuesto, Messi. Tampoco las réplicas de la bandera de Malvinas que los jugadores desplegaron durante el Mundial en Atlanta ni el nuevo modelo que el astro lucirá en su adiós, con el escudo bordado. La de chicos vale 25.000 pesos; la de adultos, 30.000. No son oficiales, claro, pero el precio ayuda.

Dibu Martínez tiene esta mano en el truco vs. Cuti Romero. Vos, ¿qué carta jugarías en primera? 👀 pic.twitter.com/69d8FuzyaS — SportsCenter (@SC_ESPN) September 29, 2026

Se sumaron los vendedores de pan relleno, tortillas y bizcochitos. La mayoría de los hinchas llegó para la hora del mate y pasó buena parte de la tarde sobre la explanada de la vieja avenida Monseñor Pablo Cabrera que en ese tramo lleva el nombre del diario local: La Voz del Interior.

Entre tantas camisetas albicelestes también aparecieron muchas de Belgrano. Varias, con el número 17 que utilizó Cuti Romero cuando debutó en Primera en 2016, justamente en el Kempes y frente a Independiente. Una década después, el defensor disputará su primer encuentro en suelo cordobés como jugador y capitán del seleccionado.

Alrededor del estadio también habrá un movimiento especial. El gobierno local y provincial dispusieron un operativo para facilitar la llegada de los hinchas. Habrá colectivos que saldrán especialmente desde la plaza de la Municipalidad hacia el Kempes, únicamente por el partido, ya que ninguna línea regular realiza habitualmente ese recorrido. Las puertas abrirán tres horas antes para ordenar el ingreso y evitar que la mayor parte del público llegue sobre la hora.

Un marco distinto para un partido que servirá para que Scaloni pruebe variantes y para que miles de hinchas puedan decir, con el tiempo, que estuvieron ahí en el inicio de una nueva etapa.