La selección argentina mostró la intimidad del “asado cábala” en la previa contra Inglaterra por las semifinales

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A horas del duelo, la AFA compartió un video del tradicional encuentro del plantel alrededor de la parrilla; la costumbre se convirtió en un ritual durante la Copa del Mundo y volvió a repetirse antes de un partido decisivo
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En la previa del cruce ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, la selección argentina volvió a compartir uno de los momentos más esperados por los hinchas fuera de la cancha. A través de un video difundido por la AFA, el plantel mostró la intimidad del tradicional “asado cábala”, una costumbre que acompaña al equipo desde el inicio de la competencia y que ya forma parte de los rituales del ciclo de Lionel Scaloni.
Las imágenes dejaron ver el clima distendido que se vive puertas adentro de la concentración, con los jugadores reunidos alrededor de la parrilla mientras compartían una comida antes del compromiso frente al conjunto inglés.
Carne y un ritual que se repite en cada instancia
El video comienza con las brasas ya encendidas y distintos cortes de carne sobre la parrilla.
El encuentro gastronómico volvió a reunir al plantel en un ambiente relajado, una postal que se repite antes de los partidos importantes y que se convirtió en una marca registrada de esta selección.
Una costumbre que nació como cábala
Durante la emisión de LN+, los periodistas recordaron que el asado ya forma parte de las cábalas del grupo y que comenzó a consolidarse durante el Mundial de Qatar.
“Ellos saben que tienen que hacer el asado, es una cuestión de cábala. De hecho, viene desde Qatar”, señalaron.
Además, recordaron que para afrontar la competencia la delegación argentina trasladó una importante cantidad de carne para mantener esta tradición durante toda la estadía. “Se llevaron más de 500 kilos de carne en esta hazaña deportiva”, remarcaron.
Argentina vs. Inglaterra: todo lo que hay que saber
- Semifinales del Mundial 2026.
- Día: Miércoles 15 de julio.
- Hora: 16 (horario argentino).
- Estadio: Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.
- Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).
- TV: Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública.
- Streaming: Disney+ Premium y Paramount+.
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