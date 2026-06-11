La selección de Austria anunció un cambio en su plantel y citó, después de tres años de ausencia, a Dejan Ljubicic

Las selecciones ultiman sus detalles para el arranque de la Copa del Mundo y todas deben lidiar con contratiempos. Una de las que tuvo que realizar un cambio de última hora es Austria, rival de la Argentina en el Grupo J, ya que una lesión le abrió las puertas a Dejan Ljubicic que no era parte del proceso desde hace tres años.

Como sucede con todos los equipos, las preparaciones suelen ofrecer certezas para ajustar tácticamente los equipos, pero también puede ocasionar problemas, como sucedió con el mediocampista Christoph Baumgartner, que se lesionó el muslo derecho durante el calentamiento previo al amistoso contra Túnez y necesitó ser operado.

#S04-Update: Der @oefb1904 hat Dejan Ljubičić für den @FIFAWorldCup nachnominiert 🙌⚽️



Wir freuen uns sehr für dich, Dejo! pic.twitter.com/NP61lqnrBT — FC Schalke 04 (@s04) June 11, 2026

“Esta es, sin ninguna duda, una noticia muy amarga para nosotros como equipo. Es un jugador muy importante y una personalidad capital dentro del equipo”, dijo Ralf Rangnick, el entrenador de Austria.

La federación austríaca, fue la que confirmó la gravedad del inconveniente físico a través de un comunicado oficial: “Christoph Baumgartner le faltará al equipo nacional en el Mundial. Eso está confirmado tras la resonancia magnética de hoy. El joven de 26 años sufrió una lesión en la musculatura del muslo derecho. Te deseamos lo mejor, Baumi“. Además, comunicaron que el futbolista seguirá en la concentración para apoyar al equipo.

Esto obligó al entrenador a llamar a Ljubicic, que tiene previsto incorporarse a Austria en Santa Bárbara este jueves, antes del debut contra Jordania el martes próximo. El desembarco de este futbolista que se desempeña en la Bundesliga, es una opción más de contención que Baumgartner, autor de 17 goles en todas las competiciones con el Leipzig de la Bundesliga la temporada pasada.

Felix Baumgartner lamenta haberse quedado fuera del Mundial 2026

Ljubicic, que es parte del plantel de Schalke, equipo que aseguró el ascenso a la máxima división el mes pasado, suma nueve partidos con Austria, pero ninguno en un torneo importante. Su última aparición fue en un amistoso contra Moldavia en septiembre de 2023 y no estuvo en la convocatoria para ningún partido de las eliminatorias mundialistas. El jugador de 28 años apenas tiene un gol con la camiseta de Austria: fue en la victoria por 4-1 contra Moldavia en 2021, cuando Franco Foda aún era el seleccionador.

Milan quiere a Rangnick

A la espera del debut en el Mundial 2026, hay un DT que también sigue de cerca su futuro. El entrenador en cuestión, Ralf Rangnick, figura entre los principales candidatos para convertirse en el nuevo DT de Milan, que busca reemplazante para Massimiliano Allegri de cara a la próxima temporada.

El entrenador alemán que conduce a la selección de Austria tiene su foco puesto en el debut mundialista de su equipo, programado para el 17 de junio próximo frente a Jordania, en Santa Clara, California. Sin embargo, en paralelo avanzan las versiones sobre un posible desembarco en uno de los clubes más importantes de la Serie A.

Ralf Rangnick, el entrenador alemán de Austria, está bajo la lupa de Milan. (Photo by MAX SLOVENCIK / APA / AFP) MAX SLOVENCIK - APA

Según trascendió en algunos medios de Europa, Rangnick comparte la lista de candidatos con Oliver Glasner, el entrenador austríaco que se encuentra sin club tras su salida de Crystal Palace.