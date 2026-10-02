La selección de Burkina Faso no se embarcó rumbo a la Argentina y peligra el amistoso en el Monumental

Si es que finalmente lo hace, la selección de Burkina Faso llegará a Buenos Aires con poco entrenamiento y mucho jet-lag. En la AFA, mientras tanto, estiman que el plantel africano arribará el sábado a la mañana. Es decir, con menos de 12 horas de anticipación al amistoso con la Argentina, previsto para las 21 en el Monumental. A las 14 de este viernes, la federación africana emitió un comunicado admitiendo las complicaciones: refirieron estar buscando “una solución que permita desbloquear la situación para viajar a Buenos Aires a la mayor brevedad posible”.

El plan original del partido contemplaba que los Étalons (tal el nombre con el que se conoce al seleccionado burkinés) salieran desde Casablanca (Marruecos) el miércoles. Y estuvieran en la Argentina al día siguiente. Algo falló. “El desplazamiento de la selección nacional absoluta se vio alterado tras la cancelación, sin previo aviso por parte de la empresa fletadora del avión, del vuelo programado inicialmente para el 30 de septiembre. Dicha cancelación obligó a reorganizar el itinerario de viaje de la delegación”, dijo la federación burkinesa en el comunicado.

De acuerdo con la prensa africana, el seleccionado burkinés “tuvo dos vuelos fallidos” desde territorio marroquí. En Casablanca disputó el partido de las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027 (CAN) ante la República Centroafricana, a la que batió el lunes por 1-0. El plantel tuvo descanso el martes y se preparaba para viajar: el plan original era que el martes a la noche estuvieran en la Argentina. Sin embargo, se entrenaron en Casablanca el miércoles. Todo cambió cuando se enteraron de que debían viajar en una aerolínea comercial. Los jugadores se plantaron: querían volar en un vuelo chárter, que tarda unas 10 horas en hacer el trayecto. A esta altura, en el mejor de los casos, si finalmente accedieran a viajar, llegarían el mismo día del partido.

La selección argentina se entrena en Ezeiza, a la espera de un partido que no sabe si jugará Manuel Cortina

Los organizadores

Según pudo confirmar LA NACION, la AFA cerró un acuerdo con la empresa Euro Data Sport para los tres partidos de esta doble fecha FIFA. Al frente de la compañía está la familia colombiana Pachón. El presidente es Efraín Pachón, un histórico representante y agente FIFA que manejó las carreras de Teófilo Gutiérrez y Miguel Borja.

El responsable de este partido contra Burkina Faso es su hijo, Jairo, quien se presenta en la web de la compañía como “uno de los agentes FIFA de partidos sudamericanos más reconocidos a nivel mundial, no solo por su excelente gestión en África al lado de la Federación Nigeriana de Fútbol durante la última década, sino por ser el gestor de grandes giras al mercado asiático de selecciones sudamericanas como lo son Colombia, Uruguay, Bolivia, así como de América Central y Europa”. Ante la consulta de este diario por las complicaciones de cara al amistoso del sábado en el Monumental, Pachón hijo no contestó.

De todas maneras, ni la AFA ni la Federación de Fútbol de Burkina Faso emitieron comunicado alguno sobre la eventual cancelación del partido. La idea es esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. El periodista Romain Molina, especializado en el fútbol africano, publicó en su perfil de X más datos sobre el partido y la supuesta “rebelión” de los jugadores burkineses. E incluso habló de una escalada del conflicto: “A pesar de un vuelo fletado, los jugadores de Burkina Faso se niegan a partir hacia Argentina y a jugar el partido en el momento en que escribo estas líneas, el ministro de deportes [del gobierno burkinés] ha venido al lugar [un hotel en Casablanca] para encontrar una solución”.

África mía

La Nations League en Europa tabicó la posibilidad de que la AFA concretara partidos amistosos con rivales del Viejo Continente. La AFA tenía cerrada una gira por China que se le cayó por cuestiones logísticas. Y, entonces, África se transformó en el nuevo objetivo. Las últimas fechas FIFA tienen una característica en común: salvo Bolivia, el resto de los rivales a los que se enfrentó la Argentina en territorio nacional fueron africanos. Y los cuatro equipos conseguidos cerraron su participación a último momento: Zambia y Mauritania (ambos en la Bombonera, en marzo) y Burkina Faso y Benín (estos, en el Monumental).

mESSI EN ACCIÓN durante el amistoso entre Argentina y Zambia en La Bombonera el 27 de marzo de 2026 Manuel Cortina

La ecuación económica influye. Ni Mauritania ni Zambia cobraron un cachet alto por ser partenaires de la selección argentina antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Lo mismo ocurrirá con Burkina Faso y Benín.

Hay más. Según fuentes africanas, ni burkineses ni beninenses cobrarán un solo euro por su participación en los próximos partidos. La AFA, en principio, sólo se hace cargo de los traslados, las comidas y el alojamiento, y con la intermediación de la empresa de los Pachón. Al parecer, a los futbolistas burkineses no les gustó para nada la idea de venir a Buenos Aires y no tener participación en los ingresos del amistoso ante los subcampeones del mundo. Y esa habría sido otra de las discusiones en el seno del plantel. “Con Benín ocurrirá lo mismo”, augura otra fuente ante la consulta de LA NACION. En ese caso, el escándalo podría multiplicarse por mil: se trata del rival elegido para la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste. Ni más ni menos.

Burkina Faso y Benín jugaron hace una semana e igualaron 1-1 @lesetalonsduburkinafaso

El portal africano MegaSports aportó más datos sobre el periplo de los Guepardos de Benín para llegar a la Argentina: “El viaje es, sin duda, excepcional, ya que cada jugador y miembro del cuerpo técnico afrontará un trayecto de casi 50 horas. En el viaje de ida, el recorrido Abiyán-París dura 6 horas y 25 minutos, seguido de una escala de 3 horas y 45 minutos en Roissy y un vuelo de 13 horas y 25 minutos entre París y Buenos Aires; en total, 23 horas y 35 minutos de trayecto”. Casi un día.

El portal va más allá: “Para el regreso, habrá que contar con 12 horas y 50 minutos de vuelo entre Buenos Aires y París, una escala de 3 horas y 25 minutos y otras 6 horas y 25 minutos para llegar a Abiyán, lo que suma 22 horas y 40 minutos. En total, son más de 46 horas de vuelo y escalas —casi 50 horas si se incluye el trayecto Cotonú-Abiyán y las esperas en los aeropuertos—, además de las 5 horas de diferencia horaria que deberán asimilar. A los ”Guepardos" les espera un desgaste físico y mental considerable. Pero más allá del esfuerzo, está lo que hay en juego: enfrentarse a Argentina, vigente campeona del mundo, en su propio terreno, supone un partido de gran prestigio y un inmenso honor para Benín. Es la oportunidad de demostrar el valor del fútbol beninés y de protagonizar una actuación que haga historia”, cierra el medio deportivo de Benín.