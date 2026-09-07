La selección demora el anuncio de sus amistosos por una cuestión reglamentaria que afecta la lista de Scaloni

A dos semanas del inicio de la fecha FIFA, la selección argentina todavía no tiene días, horarios, sedes ni rivales confirmados para sus primeros partidos después de la Copa del Mundo. Desde la AFA habían adelantado que este lunes se conocería el cronograma completo, pero finalmente se decidió postergar el anuncio para el miércoles de esta semana. La demora no responde solamente a una cuestión de calendario: también hay un tema reglamentario que tiene relación directa con la primera lista que presentará Lionel Scaloni después del segundo puesto en el Mundial.

El motivo tiene que ver con las sanciones que deben cumplir los integrantes del plantel que fueron informados luego de la final ante España: Leandro Paredes, que recibió diez partidos; Nahuel Molina, con ocho; Roberto Ayala, con tres; y Thiago Almada, con una. Tras una gestión de la AFA, se logró que las sanciones puedan ser cumplidas no solo en partidos oficiales sino también en amistosos clase “A”, como por ejemplo los que suelen disputarse en las fechas FIFA.

La selección argentina afrontaría al menos dos partidos durante la fecha FIFA de septiembre y octubre Aníbal Greco - La Nación

En esta ventana, que se extiende del 21 de septiembre al 6 de octubre, cada selección tiene la posibilidad de disputar entre uno y cuatro partidos, lo que representa una buena oportunidad para que los sancionados comiencen a purgar sus penas. Pero antes la AFA quiere asegurarse de que los encuentros que está organizando entren efectivamente dentro de esa categoría y permitan descontar las suspensiones.

La selección tiene la intención de jugar al menos dos partidos en el país, para que sirva como reconocimiento al plantel subcampeón del mundo. Entre las opciones que se manejan aparecen el 25 de septiembre en Córdoba y el 6 de octubre en el Monumental, aunque ninguna de esas posibilidades fue confirmada oficialmente. Si la FIFA reconoce esos encuentros como clase “A”, las sanciones podrán empezar a cumplirse en esos partidos. En caso contrario, la AFA deberá evaluar otras alternativas o mantener igualmente la idea de jugar en la Argentina, aunque esos encuentros no computen para las suspensiones.

El último partido de la selección en el país fue ante Zambia, en marzo, antes de la gira de preparación para el Mundial en Estados Unidos [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Según el reglamento de la FIFA, un amistoso clase “A” es aquel en el que se enfrentan dos asociaciones miembro con su primera selección representativa, es decir, su seleccionado mayor oficial. No hay ninguna referencia a la localía ni a la jerarquía deportiva del rival, siempre y cuando ambas federaciones formen parte de las 211 asociaciones miembro y presenten a sus equipos “A”. Quedan afuera de esa categoría, por ejemplo, las selecciones juveniles, los clubes, los combinados regionales o los seleccionados pertenecientes a asociaciones que no están afiliadas a FIFA, como Groenlandia, Mónaco o Ciudad del Vaticano.

De todos modos, en la AFA prefieren pisar sobre seguro. Por eso enviaron a FIFA el detalle de los amistosos que tienen en mente, con la intención de recibir una confirmación formal de que esos encuentros servirán para cumplir las sanciones. Según pudo saber LA NACION, la respuesta llegaría en estas horas y el miércoles se realizaría el anuncio oficial. Uno de los rivales que aparece entre las posibilidades es Burkina Faso, afiliada a FIFA y ubicada en el puesto 62 del ranking mundial.

Lionel Scaloni aún debe resolver su continuidad: la lista para esta convocatoria puede dejar algunas señales JUAN MABROMATA - AFP

Para conocer la lista de Scaloni, en tanto, posiblemente haya que esperar un poco más. Esa convocatoria será determinante por varias cuestiones. La principal es que el entrenador tiene contrato hasta diciembre y todavía no confirmó si continuará o no en el cargo. Si presenta una nómina igual o muy similar a la del Mundial, la incógnita seguirá abierta. Pero si aparecen cambios importantes o nombres que empiecen a marcar una nueva etapa en el seleccionado, todo indicará que Scaloni al menos contempla la posibilidad de continuar en 2027.

En caso de seguir, el próximo vínculo sería por cuatro años, hasta el Mundial de 2030, que tendrá a Argentina como una de las anfitrionas de los partidos inaugurales y, por esa condición, ya clasificada al torneo. Lo que todavía resta definir es si igualmente disputará las eliminatorias, algo que también deberá quedar resuelto antes de fin de año.

Lionel Messi ya anunció su despedida de la selección: ¿estará presente en la fecha FIFA? Aníbal Greco - La Nación

En la lista, además, habrá que ver si figura Lionel Messi, quien ya anunció su despedida de la selección pero todavía podría disputar un último partido en el país a modo de homenaje. Es una opción que fue perdiendo fuerza con el correr de los días, aunque no está completamente descartada y dependerá exclusivamente de las ganas del rosarino. Incluso existe la posibilidad de que acompañe al plantel sin sumar minutos.

A su vez, hay varios futbolistas que participaron del Mundial y dejaron abierta la puerta a una posible despedida de la selección, como el propio Paredes, Nicolás Tagliafico y Emiliano Martínez. A ellos se suma Nicolás Otamendi, quien había anunciado antes de la Copa del Mundo que esa sería su última competencia con la camiseta argentina y también podría acompañar al plantel sin entrar al campo de juego.

Por eso, este primer llamado después del Mundial sigue rodeado de incógnitas. No solo por los rivales y las sedes, sino también por las sanciones, el futuro de Scaloni y las decisiones que deberán tomar varios de los referentes del plantel.