La Serena vs. Palestino por el Primera División Chile, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre La Serena y Palestino, correspondiente a la jornada 27 del torneo de Primera División Chile, se disputará este sábado 7 de noviembre a las 15.00 h en el Estadio La Portada, ubicado en la ciudad de La Serena.

El momento de los equipos

La Serena llega a este compromiso tras igualar 0-0 frente a Huachipato en su presentación anterior, buscando consolidar su juego como local. Por su parte, Palestino afronta el duelo con la necesidad de recuperarse tras la derrota sufrida por 1-0 ante Deportes Concepción.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos se encuentran en una etapa crucial de la temporada, donde la regularidad en el tramo final del campeonato de Primera División Chile resulta determinante para las aspiraciones de cada institución en la tabla de posiciones.

Lo que está en juego

Para La Serena, el objetivo es capitalizar la localía para escalar posiciones tras su reciente empate. Palestino, en tanto, llega al Estadio La Portada con el imperativo de sumar puntos para dejar atrás la caída en su último encuentro y retomar la senda del triunfo en este cierre de campeonato.