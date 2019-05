D´Onofrio reactivó la discusión sobre lo que debe hacer River con el estadio Monumental. Fuente: AFP

"¿Qué pasa si hacemos el estadio de River y de Boca?". La propuesta salió de la boca de Rodolfo D'Onofrio , presidente millonario, y llegó a los oídos de Mauricio Macri , presidente de la Nación. Sí, parece irreal pero sucedió: el máximo dirigente del club de Núñez tiene en mente la posibilidad de construir un mismo escenario para los dos clubes que protagonizan la máxima rivalidad histórica del fútbol argentino. ¿Fantasía o realidad?

"River tiene que tomar la decisión de reformar el Monumental o hacer un estadio nuevo. Hoy no podemos pensar en hacer esto con el riesgo país, la inflación y la devaluación que hay en la Argentina. Es muy complejo porque no hay inversores. Si nos mudamos, el club tiene que vender su actual ubicación y a unos 800 metros está la tierra en la que se podría hacer el estadio. Los socios decidirán que hacer", contó D'Onofrio en el canal CDF chileno y agregó: "La tierra pertenece a la Nación y en mi conversación con el presidente Macri le dije: '¿Qué pasa si hacemos el estadio de River y de Boca acá?' Y no me dijo que no. No sé si los dirigentes de Boca van a aceptarlo, le va a costar más a ellos que nosotros por mudarse de La Boca y lo comprendería".

La declaración explotó como una bomba en el ambiente del fútbol argentino y generó una gran repercusión. Hasta Christian Gribaudo, secretario general xeneize y futuro candidato a presidente por el oficialismo, ya se negó: "No compartimos estadio con ningún equipo. Descartamos cualquier idea de este tipo. Nosotros tenemos que resolver un tema de capacidad y a eso estamos abocados", dijo en Radio La Red.

Ante la bola de nieve generada, hoy D'Onofrio habló en TyC Sports, decidió ponerle paños fríos al asunto y hasta cambió la versión de los hechos: señaló que fue Macri quien tuvo la iniciativa. "Tuvimos distintas reuniones por la tierra, que hasta se la pedí hace varios años a la expresidenta Cristina Kirchner para que River mudara allí a sus categorías juveniles, pero hubo muchas barreras y no pudo lograrlo. Cuando cambió el Gobierno, nos dijeron que estarían dispuestos y empezamos a conversar, porque el 75% del espacio es del estado nacional y el 25% del Gobierno de la Ciudad", reconoció el presidente millonario.

"Tuvimos distintas reuniones y una de ellas fue con Macri en Olivos, donde nos recibió a varios directivos del club. Conversamos y en un determinado momento me dice: 'Yo en la época de Aguilar le propuse hacer un estadio único y no quiso. ¿Vos estarías dispuesto?'. Me dejó dudando y le dije: 'Sí, podría ver, lo decidirán los socios pero creo que podría hacerse, ¿por qué no? Tendría una lógica económica en ese lugar'. Ahora, yo siendo River no tengo problema, pero me imaginé que Boca no sé si tendría muchas ganas de ir ahí. Esa fue la conversación, no hubo otra", concluyó D'Onofrio.

La discusión con un hincha en Chile

La delegación de River llegó ayer por la noche al Hotel Intercontinental de Santiago de Chile para jugar hoy frente a Palestino por la Copa Libertadores y fue recibida por decenas de hinchas que esperaban en la puerta para recibir a los jugadores. En un momento, el presidente del club de Núñez salió a firmar autógrafos y sacarse fotos, pero escuchó que un grupo de fanáticos cantaba: "Che D'Onofrio, no rompas las pelotas, la cancha no se vende, la cancha no se toca". Y decidió hablar con ellos.

"'¿Quién te manda a hacer esto? Si nunca se hizo nada. ¿Por qué no alentás a River? Son los mismos que lo hicieron en Brasil. Cantá todo lo que quieras, pero no parecés hincha de River, vos parecés de Boca", le dijo D'Onofrio al hincha, que le respondió: "A mi no me paga nadie, yo vengo de corazón. Nadie me manda y lo vamos a cantar mañana también".

Hoy, tras el acalorado momento, el máximo dirigente millonario contó la situación en TyC Sports: "Me acerqué para decirles: '¿Ustedes saben para qué están cantando esto?' Yo creo que hay dialogar y discutir las cosas y tuve la oportunidad de tenerlos cerca, cuando están en la tribuna no tengo manera. Le dije que todavía no se sabía si se podía hacer algo en la Argentina de hoy, porque no hay inversores, ojalá cambie, pero hoy es imposible. Le fui a pedir que pararan, que no tenía sentido, que no sabía por qué lo hacían, eran los mismos de Porto Alegre. El día que tengamos todo definido se lo vamos a plantear a los socios. ¿Por qué no puedo encarar y hablar con ellos? No sé a qué responden o por qué lo hacen, se le dio demasiada trascendencia. Fue una charla, ahí terminó".