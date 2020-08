La teoría de Vignolo sobre Quintero y Gallardo

El periodista deportivo "Pollo" Vignolo elaboró una particular teoría acerca de la relación que existe entre el técnico de River, Marcelo Gallardo, la hinchada millonaria, y el futbolista colombiano, Juanfer Quintero, quien en las próximas horas, migraría al fútbol de Qatar.

"Yo creo que a Juanfer Quintero lo quieren más los hinchas que Gallardo", sentenció Vignolo, antes de presentar un video clip con un compilado de declaraciones del técnico, en las que se refiere al exjugador de Independiente Medellín.

En el tape, el DT de la Banda, califica a Quintero como "una variante muy importante" que tiene el equipo "desde el banco". En otro fragmento, Napoleón expresa que desearía que Quintero "fuera todavía más influyente en el juego de lo que es que cuando juega 15, 25, 45 minutos".

"Un Riquelme zurdo"

Siempre polémico, el conductor de 90 Minutos de Fútbol comparó al futbolista colombiano con uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol argentino. "Hay tipos que tienen que correr y mucho, y hay tipos que piensan. Quintero, me parece, salvando la distancias, es un Riquelme zurdo".

Cuestionado por sus compañeros, el relator amplió su argumentación para ser comprendido, tras hacer una analogía entre gaseosas cola: "¿Saben lo que era la Tab? No llegaba a ser la original. Pero era algo parecido. Punto. Quintero es un jugador que piensa, es un jugador cerebral, es un jugador que te mete pelota parada, pases filtrados, que tiene media distancia. ¿Qué no tiene de Román? No es líder ni va a ser líder. Ahora, que corran los demás, que el tipo sabe dónde tiene que ponerse, y sabe jugar", cerró.

¿Se va?

Quintero recibió una oferta del equipo Yensen de China. En el regreso a los entrenamientos del último lunes, el ex-Salamanca le comunicó al entrenador su deseo de migrar, en caso de que la institución asiática mejore la oferta.