La TV del fútbol: ultimátum de la AFA a TNT Sports y un nuevo interesado en las transmisiones de los partidos

La historia comenzó hace más de un mes. El 11 de marzo, Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de AFA, se reunió con Víctor Santa María (empresario de medios y secretario general del gremio de los encargados de edificios) y Pablo Iacovello, máximo ejecutivo de Amazon Prime Video para América Latina. El encuentro sirvió para que la AFA firmara un contrato por un documental del seleccionado argentino que le reportaría cerca de 5.000.000 de dólares. En el final de esa charla, otro tema se coló: los derechos de televisación del fútbol argentino. AFA le recordó al gigante del streaming que todavía sigue en negociaciones con TNT Sports para el trienio de mediados de 2027 a mediados de 2030, período por el que Disney, el otro socio del pack fútbol, ya pagó 45.000.000. Amazon se mostró interesada. Y se abrió la puerta para una nueva puja.

Días más tarde, al edificio de la calle Viamonte llegó otro mensaje, que fue un paso más allá. Amazon veía con buenos ojos transmitir los partidos del fútbol de la primera A, algo confirmado a este diario por tres fuentes independientes al tanto de la negociación. La agencia de prensa que maneja la cuenta de la compañía estadounidense no respondió a los llamados de LA NACION. “Hagan una oferta”, retrucó AFA. Hasta última hora de este jueves, el gigante del streaming no había presentado ningún ofrecimiento concreto. Tapia usó esa carta para presionar a TNT Sports y congraciarse con los dirigentes de los clubes, que siempre tienen una sonrisa guardada para cuando les ofrecen más dinero.

#Institucional El Presidente Claudio Tapia mantuvo un encuentro de trabajo para explorar nuevas unidades de negocios junto al Coordinador de Grupo Octubre, Victor Santa María y el Director de Amazon Prime Video, Pablo Iacovello. pic.twitter.com/YKPk12LLpq — AFA (@afa) March 11, 2022

“Tenemos una reunión agendada con Quique Sacco para resolver el tema de TNT Sports. Además, tenemos un nuevo interesado en las transmisiones, que es Amazon Prime Video”, blanqueó el máximo directivo del fútbol nacional en la última reunión del comité ejecutivo de la Liga Profesional, realizada en el tercer piso del edificio de Viamonte 1366. Fue la primera en la que Tapia ofició como presidente, luego de que la Justicia le encomendara la administración de la Liga Profesional durante 90 días, en los que debe conducir el proceso electoral para determinar al sucesor de Marcelo Tinelli.

“Fue para despertarlos”, concedió una fuente de la AFA sobre el interés de Amazon y el impacto que puede tener en TNT Sports, cuya negociación se arrastra desde el año pasado, sin resolución. “Tienen que venir con una oferta similar a la de Disney”, agregaron desde la entidad. TNT sabe de las reuniones AFA-Amazon. Y también conoce de sobra cómo se manejan las empresas estadounidenses: entienden que la compañía de streaming no avanzará sobre un derecho que ya está vendido (aunque todavía no se ha firmado siquiera la renovación 2022-2027, por más que la empresa ya notificó a AFA de su intención de continuar). De todos modos, el historial reciente de la Asociación incluye rupturas anticipadas de contratos y litigios judiciales como el que le inició Televisión Satelital Codificada (TSC) tras la rescisión unilateral del convenio, ocurrida en agosto de 2009. Aquella determinación del comité ejecutivo, presidido por Julio Humberto Grondona, dio origen a Fútbol Para Todos.

Enrique Sacco, máxima autoridad de TNT Sports, se reunirá este viernes con Claudio Tapia, presidente de la AFA, para destrabar la negociación por el contrato de televisación del fútbol 2027-2030,

“Por supuesto que a la AFA esta situación le conviene”, cuenta otro informante. La reunión entre Sacco y Tapia está prevista para este viernes. Por primera vez en por lo menos diez meses, la empresa hará una propuesta en firme para prolongar hasta 2030 el contrato vigente, la misma extensión que la de Disney. Claro que, como las condiciones económicas del país cambiaron, el número, y sobre todo la forma de pago, no serán idénticos a los que propuso en su momento la compañía que es dueña de ESPN y Fox Sports. TNT prepara una oferta que incluye una parte en efectivo y una a plazos. AFA quiere 45 millones de dólares. Y cuanto antes, mejor.

El timing de Tapia no pudo ser mejor. En AFA saben que el fútbol es vital para la estrategia de TNT, una empresa que en el nivel global acaba de ser comprada por Discovery. “El impacto en Argentina de esa adquisición se verá recién dentro de dos años. Por ahora, no cambiará nada”, afirmó una fuente cercana a la empresa. “Hagan lo que sea, pero no pierdan el fútbol argentino”, recibió como mensaje la filial local. Es más, TNT desistió de ofertar por la Copa Libertadores en Brasil, cuya subasta de derechos culminó ayer en Conmebol. El fútbol, en rigor, no es un meganegocio: se mantiene estable en torno a dos millones de suscriptores. La estacionalidad por los clásicos puede elevar el número a 2,2 millones. No mucho más.

Amazon Prime Video se acercó al fútbol nacional vía River y Argentinos

🤝 Con la presencia del Presidente @JorgeBrito, del Vicepresidente @MatiasPatanian y del Secretario @stefanodcdc, junto al Presidente de Amazon Prime para América Latina, Pablo Iacoviello, se presentó a Amazon Prime Video como nuevo sponsor del Club.



¡Bienvenidos! ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/hW3Wbv0GQg — River Plate (@RiverPlate) January 20, 2022

Por otro lado, tanto en TNT como en Disney saben que una eventual llegada de Amazon pondría patas arriba el actual modelo de negocio. “Que ellos quieran comprar la mitad de los partidos y que vayan por Amazon Prime mientras el otro 50% va por cable es un escenario imposible”, razonan en ambas compañías. “Nadie va a suscribirse por tener la mitad”, agregan. TNT, de hecho, hizo un estudio de mercado para evaluar qué pasaría si sus partidos (50% del total de cada fecha) fueran exclusivos de HBO Max, la plataforma online para sus contenidos. El resultado fue negativo. La empresa desistió de la idea.