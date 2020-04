Alejandro Kohan, preparador físico de Defensa y Justicia, explicó que "el tiempo de reentrenamiento es proporcional al de desentrenamiento". Crédito: AK Alejandro Kohan

Eduardo Barraza 6 de abril de 2020

Los jugadores y cuerpos técnicos del fútbol argentino se mantienen expectantes acerca de cuándo volvería la actividad, suspendida el 17 de marzo debido a la pandemia de coronavirus .

Todavía no hay definiciones oficiales, pero los dirigentes estiman que los entrenamientos volverían a mediados de mayo y la competencia a finales del mismo mes . Para ese entonces, el parate futbolero llevaría más dos meses.

Para estar aptos físicamente en el retorno, los futbolistas de todos los planteles tendrán que ponerse a punto de nuevo . Si bien se ejercitan en sus hogares, supervisados por los preparadores físicos de los equipos, el tiempo de reentrenamiento puede ser más largo de lo pensado.

Así lo explica Alejandro Kohan , PF de Defensa y Justicia , el equipo dirigido por Hernán Crespo: "El tiempo para volver es proporcional al de desentrenamiento . Si bien los jugadores están entrenando en las casas, con planes que les mandan sus profes, obviamente es muy diferente al trabajo del día a día en un club".

Kohan, una autoridad en el tema, explica: "Los futbolistas van desentrenando , sobre todo lo relacionado a las acciones vinculadas a lo técnico-tácticas, que son patrones motores que tienen incidencia en una estructura que se llama espacio-tiempo-objeto. Esto se ve alterado porque no se entrenan las situaciones del juego , más allá que estén trabajando en la fuerza y en lo aeróbico en sus hogares. Por esto digo que el tiempo es proporcional, de reentrenamiento al de desentrenamiento".

Acerca de si es una solución adaptable a nuestro medio las prácticas "con distanciamiento" que están haciendo en algunos países de Europa , por ejemplo Alemania, Kohan fue muy cauto. "Todo depende de la línea que bajen las autoridades del Ministerio de Salud. Lógicamente lo mejor sería volver a entrenar, pero en una situación normal, no en este contexto, donde todavía hay mucho riesgo de aumentar la curva de contagios. No nos podemos guiar por nuestros deseos . Hay que ver las necesidades en cuanto a lo que está sucediendo. No sé qué bajada de línea hay en Europa. Allá, por hacer tarde las cuarentenas tuvieron decenas de miles de contagios, y acá la cosa se está llevando con mucho control. El fútbol no puede estar aislado del contexto global", sentenció el profe.