Lamine Yamal elogió a Lionel Messi por su Mundial “legendario” y reveló por qué quiere enfrentar a Real Madrid

Lamine Yamal repasó, en una extensa entrevista con Jorge Valdano, distintos aspectos de su carrera y dejó una definición contundente sobre Lionel Messi: destacó su actuación con la selección argentina en el último Mundial y calificó como “legendario” lo que hizo el rosarino durante el torneo. También habló de Real Madrid, al cual quiere enfrentar en la Champions League, de los episodios de racismo que sufrió y recordó una advertencia de Sergio Busquets cuando recién empezaba su camino en la selección de España.

“Aunque todo el mundo sepa que es el mejor de la historia, nadie se esperaba un Mundial tan legendario como el que ha hecho, en todos los partidos, llevando a una selección a la final, porque Argentina tiene buenos jugadores, pero Leo era el que en los momentos importante siempre estaba”, expresó Yamal durante su participación en Universo Valdano, en Movistar Plus.

El español, de 19 años, profundizó su reconocimiento al capitán argentino y puso el acento en un aspecto particular: la edad (39 años) con la que Messi consiguió sostener aquel rendimiento. Y sentenció: “Para mí ha sido el mejor jugador del Mundial por todo lo que es y lo que generó, nadie se esperaba que un jugador a la edad de Leo, aunque fuera Leo, pudiera hacer las cosas a ese nivel”.

Lionel Messi y Lamine Yamal, durante la final del mundo entre España y Argentina Hannah Peters - FIFA - FIFA

Messi no fue el único nombre importante que apareció durante la conversación. Yamal también se refirió a Real Madrid y manifestó un deseo que todavía no pudo cumplir desde que se instaló en el primer equipo de Barcelona: disputar un clásico español en la Champions. Cabe destacar que solo se enfrentaron en cuatro oportunidades por la Copa de Europa, en las semifinales de la 1959/60, en octavos de final 1960/61, también en las semis 2001/02 y, la más recordada, nuevamente por el pase a la final 2010/11.

Al recordar la intensidad que rodea a esos encuentros, el atacante utilizó como ejemplo la experiencia de Marcus Rashford. “El primer clásico de Rashford, que perdimos 2-1 en el Bernabéu, que yo lo vi jugar y dije ‘aún no sabe qué es un clásico’, y luego a la vuelta se dio cuenta de lo que era, metió el gol de falta y jugó con una intensidad diferente”, relató.

Yamal, a sus 19 años, ya es campeón del mundo y lleva la 10 en Barcelona Captura

Para Yamal, la formación en Barcelona permite comprender desde muy temprano el significado de esa rivalidad. “Cuando vienes de La Masía, desde el primer clásico que juegas ya sabes de qué va esto y sabes que ese partido es una guerra”, explicó. Después expresó el desafío que le gustaría afrontar en el principal torneo europeo: “Al Madrid nunca nos enfrentamos en Champions, me gustaría enfrentarnos en Champions”.

El delantero también analizó qué clase de adversarios pueden causarle mayores dificultades a Barcelona. Allí mencionó especialmente a Paris Saint-Germain y Bayern Munich, por su capacidad física, mientras que distinguió a Arsenal por otro tipo de exigencia.

“Nuestro punto débil son los rivales más como el Bayern o el PSG, que son más físicos y te llevan a correr mucho y a estar concentrado todo el partido; el Arsenal es más táctico, de tener el balón”, afirmó el delantero. Al referirse a los candidatos en Europa, colocó al actual bicampeón de Champions entre los principales, aunque advirtió sobre una dificultad que aparece después del éxito. “Creo que el PSG, pero el problema que tienen es que es muy difícil ganar después de ganar. Es lo más difícil del fútbol. Cuando ganas un título, volver a ganar es lo más difícil. Es el miedo que tengo cuando ganamos algo, que nos relajemos”, señaló.

La entrevista de Valdano a Lamine Yamal Captura

Otro de los pasajes de la entrevista estuvo dedicado al racismo. Yamal, que fue víctima de insultos discriminatorios en estadios, consideró que existen iniciativas para combatir esas conductas, pero reclamó sanciones más severas ante episodios que quedan expuestos públicamente. “Se están haciendo cosas pero habría que ser más serio con algunas decisiones. Una persona que tiene un acto racista y que lo está viendo todo el mundo, millones de niños, tienes que castigarlo de la manera que se debe, pero se están haciendo muchas acciones que están bien, pero yo cambiaría la forma del castigo, es algo que no se puede tolerar”, expresó.

Yamal también recordó en la charla que recibió una sanción de tres semanas con la selección española, durante sus primeros pasos con la Roja, después de cometer “tonterías de niños”. Cuando regresó a Barcelona, se encontró con Busquets, entonces uno de los referentes del plantel. “Me agarró Busi (Sergio Busquets) un día que subía a entrenar y me dijo: ‘¿qué has hecho con la selección?’. Pero claro, de forma seria, yo era un niño y me cagué encima”, recordó.

La conversación con el histórico número 5, uno de los capitanes en aquel entonces, tuvo una consecuencia mucho más profunda que aquel momento incómodo. “Y le conté y me dijo ‘ahora estás en el Barça, todo el mundo sabe quién eres y da igual el jugador que seas, te tienes que comportar’”. Según relató, aquella advertencia marcó un cambio en sus prioridades. “A partir de ahí dejé toda mi vida y me puse todo para el futbol. No salía, entrenaba, jugaba, descansaba, iba a ver a mi madre y seguía, y fútbol, fútbol y fútbol“.

La anécdota expone una faceta diferente de un jugador que alcanzó muy temprano el centro de la escena, y que próximamente competirá por el Balón de Oro. “Creo que me merezco el Balón de Oro por lo que he ganado”. Aunque no se olvidó de su rival en la liga de España. “Para mí, somos Mbappé y yo los dos mejores del mundo”.