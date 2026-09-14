Lamine Yamal se diferenció de la candidatura de Kylian Mbappé al Balón de Oro: “Somos los mejores, pero lo merezco yo”

El Balón de Oro se entregará el 26 de octubre. Es decir, resta casi un mes y medio para la prestigiosa gala que, a través del diario francés France Football, destaca a los mejores de la temporada en las diferentes facetas, con atención central a quién es considerado como el mejor jugador del mundo. En ese sentido, esta última semana transcurrió como si el galardón se diera a conocer en las próximas horas. Ousmane Dembélé, último ganador y otra vez candidato, Kylian Mbappé y Lamine Yamal se pronunciaron al respecto con mucha fuerza, en algún punto lanzando dardos y, sobre todo, inflando el pecho como indiscutidos número uno. Este domingo fue el español el que apareció y sumó un nuevo capítulo a una trama que dará que hablar, incluso cuando el premio esté en las manos del ganador.

Muy contrastados con la época inolvidable en la que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se disputaron una y otra vez, durante más de una década, la obtención del mayor premio individual que puede obtener un futbolista, quienes hoy son los protagonistas del debate se sientan y levantan un índice para indicar qué lugar ocupan, sin tapujos.

Lamine hizo mella en los títulos ganados, con claro foco en su título del mundo. Tom Weller - dpa DPA

El domingo, Movistar Plus dio a conocer un adelanto de la charla que Yamal concedió a Universo Valdano, el ciclo de entrevistas que conduce Jorge, campeón del mundo con Argentina en México 86. Lo hizo con un clip que contiene una de las partes más atractivas del diálogo mano a mano, que podrá verse completo el viernes próximo: quién merece el Balón de Oro. Y, como sus colegas franceses, el extremo derecho tuvo otro pico de sinceridad, fiel a su estilo.

“¿A quién se lo daría yo? Al mejor jugador del mundo. ¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga. Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor, somos dos", inició su opinión el 10 de Barcelona, incluyéndose y rematando: “Y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado”.

"Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo, pero creo que este año el Balón de Oro me lo merecería yo".



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Luego, completó: “Para mí, Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo. Es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe”. El video apareció horas posteriores a las declaraciones del propio francés, que habló del tema tanto en la conferencia de prensa que sirvió de previa para la primera semana de UEFA Champions League como en una entrevista exclusiva con el portal de su país L’Equipe. En ambas oportunidades, el jugador de Real Madrid también se animó a ponerse por encima de los demás.

“¿Por quién votaría para el Balón de Oro? Votaría por mí. Hice mucha historia en la competición más importante del deporte (se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales). Y creo que hacer historia siempre debería ser recompensado. Es un buen año para ganarlo. Forma parte de mis objetivos a corto plazo. Objetivamente, puedo entender a quienes voten de otra manera, no existe una dictadura del pensamiento. Pero cuando analizás los argumentos y la competencia, no sería injusto. Nadie ha hecho mejor temporada pasada que yo”, había declarado el francés, que también supo reconocer al español: “Entre los jóvenes, me gusta Lamine Yamal. Lo tiene todo”.

Yamal y Mbappé se volvieron a cruzar con las selecciones, esta vez en la semifinal del Mundial, con España siendo otra vez vencedor. LARS BARON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sin embargo, como se observa, predomina el egocentrismo, al punto de que las palabras, por momentos irónicas, rozan la guerra y desesperación por el premio. “¿Quién no me puso entre los tres primeros? ¿Dembélé? Es amigo de Kylian, ¿verdad? Creo que cada vez que nos enfrentamos, probablemente, hice algo que les hizo no quererme. Y eso es normal. Estoy muy contento con lo que entregué este año y estoy seguro de que todos lo vieron”, había respondido Lamine, también en la antesala de Champions, cuando le anunciaron en una pregunta cuál era el podio del último ganador del Balón de Oro: “¿Lionel Messi? No... Kvara [Khvicha Kvaratskhelia], Harry Kane y Kylian Mbappé“, opinó hace unos días el atacante de PSG, que tras ganar la Orejona por segundo año consecutivo vuelve a creer, de todas maneras, que debe adueñarse del premio nuevamente.

Lamine, justamente, quedó segundo en la entrega de 2025, pero haber sido campeón del mundo con España -eliminó a Francia en semifinales- y con Barcelona haber ganado la liga española, además de haber llegado hasta los cuartos de final de la Champions (al igual que Mbappé con Real Madrid) le dan los créditos suficientes para hacerse con el galardón.

Yamal cree que Mbappé está por encima de Dembélé como segundo mejor futbolista del mundo. Thibault Camus - AP

Falta mucho para la ceremonia, pero el show, que comenzó hace varios días, tiene más condimentos con la nueva aparición de Yamal.