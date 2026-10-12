Lanús levantó vuelo con Marcelino Moreno y le cerró el paso a Vélez a la cima de la Tabla Anual

Lanús se parece más al que obtuvo las copas Sudamericana y la Recopa cuando lo tiene a Marcelino Moreno. El N° 10 es el cerebro, el toque y la pausa en el Granate, que lo extrañó mucho en las primeras nueve fechas del Clausura, tiempo que le tuvo que dedicar a una larga recuperación tras una operación. Parece ir en puntas de pie, en movimientos sigilosos, casi todos con una utilidad futbolística, ya sea para provecho individual o colectivo. En las dos jornadas anteriores fue sumando minutos desde el banco y le alcanzó la primera titularidad en este semestre para ser la figura en la victoria 2-0 ante un Vélez al que no siempre lo pueden sostener sus pibes, varios de ellos obligados a crecer de golpe por las circunstancias.

Moreno (31 años) volvió en forma y se lo retribuyó con un abrazo al preparador físico Gabriel Macaya: “Le tengo mucho aprecio, es alguien que me ayudó en los momentos difíciles y le estoy muy agradecido. Hicimos un partido inteligente, golpeamos en el momento justo y defendimos bien”. Cuando fue reemplazado a los 36 minutos del segundo tiempo se llevó la ovación de sus hinchas. Había sido el artífice de una victoria que tuvo una diferencia más en consonancia con lo que había sido el desarrollo con el segundo gol en el cuarto minuto adicionado, tras un remate de Ramiro Carrera que dio en un poste y rebotó en la espalda del arquero Marchiori.

Ramiro Carrera festeja el segundo gol, tras un remate que dio en el poste y entró tras rebotar en la espalda de Marchiori Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

Sea porque es consustancial a su proyecto futbolístico o por necesidad, Vélez promueve constantemente juveniles de sus inferiores. En este tramo trascendente de la temporada, las lesiones de Lanzini y Pellegrini, dos piezas que aportan madurez y volumen ofensivo, obligaron a Guillermo Barros Schelotto a incluir a Thiago Aguirre y Juan Policella, ambos de 17 años. El fogueado doble pivote central que integran Robertone y Aliendro debía sostener a una línea de tres media-puntas (Arias, Policella y Aguirre) con características comunes en cuanto a la explosividad para encarar. Son desinhibidos para gambetear.

Más allá de cuestiones generacionales, de futbolistas con más o menos recorrido en primera división, Vélez casi nunca renuncia a jugar de igual a igual, independientemente de la envergadura del rival de turno.

Este lunes le tocó enfrentar a un Lanús trabajado desde hace tiempo por la mano de Mauricio Pellegrino, que a sus equipos les imprime aplomo, equilibrio y, cuando es local, una cuota mayor de ambición, sin excederse con la audacia ni tomar excesivos riesgos. Los mejores movimientos en bloque le permitieron a Lanús ser superior en el arranque del partido. Las proyecciones de los laterales y el acompañamiento de Medina o Cardozo hacían retroceder a Vélez; se jugaba cerca del área de Marchiori.

Besozzi y Aguirre disputan la pelota Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

Como pieza más desequilibrante en el uno contra uno, Marcelino Moreno provocó foules y las amonestaciones de Robertone, Aguirre y Aliendro. Faltaban llegadas, profundidad de ambos lados. Estuvo cerca Lanús con un cabezazo del paraguayo Wlk, despejado por Marchiori en una gran reacción. Una equivocación en una salida de Canale dejó la pelota en los pies de Ronaldo Martínez, que no aprovechó del todo el regalo con su remate.

Lanús estaba más cerca de imponer condiciones, mientras que Vélez respondía con acciones derivadas de errores defensivos en el local, como la pelota que a Losada se le escapó en un córner y conectó Policella con un remate que dio en un palo y recorrió casi toda la línea. Se salvó de milagro Lanús.

¡LO RECLAMÓ TODO VÉLEZ!



El pisotón de Agustín Medina sobre Lucas Robertone.



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Sebastián Martínez, sobrino de Federico Beligoy (jefe de los árbitros), no tardaría en complicarse con sus fallos. Tampoco lo ayudó el VAR (Lucas Novelli) en un fuerte pisotón de Medina a Robertone, que estaba en el piso. Después, en la conferencia de prensa, Guillermo Barros Schelotto prefirió no quejarse ni reclamar. Así como en la primera etapa amonestó con diligencia, después se hizo el distraído con un foul de Elías López que era tarjeta amarilla. También Aliendro pudo recibir una segunda amonestación.

Vélez insinuó en el arranque de la segunda etapa con un remate de media distancia de Policella, pero Lanús fue más concreto con las armas que ya había expuesto en el primer tiempo: la visión de Moreno, la verticalidad de Besozzi y la irrupción desde atrás por sorpresa de un tercer elemento, que en este caso fue el lateral izquierdo Marcich para empujar la pelota en la boca del arco.

El desarrollo se le puso cuesta arriba a Vélez, que no encontró muchos argumentos para reaccionar, más allá de que el mellizo Barros Schelotto buscó más elaboración con el ingreso del chileno Valdez. Lanús era más peligroso en los contraataques y se demoró en ampliar la diferencia por caer en posiciones adelantadas en el momento de la definición. Lo consiguió a partir del remate desde fuera del área de Carrera y la carambola en el cuerpo de Marchiori. Pendiente de la renovación de un contrato que vence en diciembre, Lanús tiene dos meses más de Moreno para potenciar sus ilusiones.