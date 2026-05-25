Lanús - Mirassol: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Lanús y Mirassol se enfrentan este martes desde las 19.00h (hora de Argentina) en el estadio Ciudad de Lanús, en uno de los partidos del grupo G de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Lanús viene de perder ante LDU Quito por 2-0 mientras que Mirassol llega de ganar ante Always Ready por 2-1.

Todo lo que hay que saber

Lanús vs. Mirassol

Hora: 19.00h

Partido correspondiente a la fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Lanús y Mirassol en la tabla de posiciones

El grupo G de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: Mirassol, LDU Quito, Lanús, Always Ready.