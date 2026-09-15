Lanús puso en marcha el 3-0 a Deportivo Riestra con un gol de área a área, en tres pases

Lanús lleva tiempo tratando de cubrir los goles que se fueron con la venta de Castillo a Fluminense y la cuota de fútbol ausente por la prolongada lesión de Marcelino Moreno. Esas carencias lo transformaron en un equipo más irregular y menos confiable con respecto al que dio el pico de rendimiento en la Recopa Sudamericana ante Flamengo.

En este Clausura viene peleando por ir subiendo puestos para quedar entre los ocho que irán a los play-off. Con ese objetivo, en la noche del lunes dio un paso importante en Villa Soldati al golear por 3-0 a Deportivo Riestra, que en su casa solo había sido superado por una diferencia semejante por el River que dirigía Demichelis.

Wlk se anticipa a un defensor y marca el primer gol de Lanús

Con una actuación firme y sentido de la oportunidad para marcar en momentos que Riestra empujaba, Lanús tuvo la solución con Allan Wlk, el centrodelantero por el que pagó cerca de dos millones de dólares por el 80 por ciento de su pase. El paraguayo, que con Recoleta le marcó en los dos encuentros a San Lorenzo por la Copa Sudamericana, cumplió con su primer doblete, de derecha para el 1-0 y de zurda para el 2-0. Ya suma tres, tras marcar en la derrota ante Independiente. El triunfo se hizo goleada con un cabezazo de Felipe Peña Biafore, que sin tener mucha altura gana por ubicación y coordinación en el salto.

Pese a su tendencia a estirarse y quedar muchas veces demasiado metido en su área para defenderse, Lanús estableció diferencias con Riestra en el primer tiempo por su mayor capacidad técnica. El Toto Salvio necesita volver a tomar aire después de un par de esfuerzos continuados, pero con la pelota en los pies puede ser más desequilibrante que cualquier otro. Su dilatada carrera, con un paso destacado por Europa, le da entendimiento para leer el juego. De una asistencia suya, con un pase horizontal, llegó el gol de Lanús.

WLK PUSO EL PRIMERO PARA LANÚS



Después de una gran jugada colectiva, el delantero paraguayo adelantó al Granate ante Riestra.



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El 1-0 del Granate fue un compendio de profundidad y practicidad. De área a área, en tres pases consiguió la ventaja. El arquero Losada hizo un saque rápido, con apertura al chileno Sepúlveda, que encontró a un rival desacomodado para conducir durante 50 metros, hasta que encontró a Salvio, recostado sobre la derecha; la asistencia del N° 11 fue conectada de primera por Wlk con una definición cruzada.

Necesitado de vender para equilibrar sus finanzas y costear las actividades sociales del club, Lanús se quedó desde hace 15 días sin el gambeteador Dylan Aquino, transferido a Union Saint-Gilloise (Bélgica) por 9 millones de dólares brutos. El equipo de Pellegrino trata de mantenerse competitivo con la columna vertebral que integran Losada, Izquierdoz-Canale, Cardozo-Peña Biafore (le ganó el puesto al juvenil Medina, suplente tras recuperarse de una lesión) y Salvio.

El compacto de Deportivo Riestra 0 - Lanús 3

Riestra siempre procura llevar el desarrollo a un plano más físico, con jugadores que se sienten cómodos en el roce y la fricción. Liderado por un Milton Celiz que volvió del fútbol ecuatoriano, el Malevo no necesita mucha elaboración para llegar al área rival. Por esa vía creó peligro con Alexander Díaz y, sobre todo, con Benegas, que mantuvo un duelo titánico con Izquierdoz durante todo el partido. Fue en las dos áreas. Cuando el capitán fue a cabecear un centro en ataque, se quejó de un golpe del delantero local en la boca del estómago. Estuvo un par de minutos tendido en el piso. Los forcejeos y choques entre los dos continuaron en el área visitante.

En la segunda etapa, Riestra tuvo un poco más la pelota y subió la intensidad. Lanús se defendía sin pasar mayores zozobras y volvió a golpear con la conexión Salvio-Wlk. Riestra bajó los brazos y el Granate aseguró una victoria que lo mete entre los ocho clasificados.