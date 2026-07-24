Lanús vs. San Lorenzo, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Lanús y San Lorenzo se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. En los papeles, el local se perfila como favorito al triunfo. El encuentro está programado para las 21.30 en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Granate quiere mejorar lo hecho en el primer semestre del año, en el que quedó eliminado del Apertura en octavos de final tras perder con Argentinos Juniors por 2 a 0. El Ciclón, por su parte, también está obligado a mejorar debido a que, al igual que su rival de turno, se despidió del primer certamen de la temporada en la ronda de los 16 mejores, instancia en la que cayó por penales ante River luego de empatar 2 a 2 en el tiempo reglamentario.

San Lorenzo no gana un título desde hace varios años y quiere cortar la racha negativa en el Clausura 2026 Gonzalo Colini - La Nación

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 23 de enero de este año, en el marco de la primera jornada del Apertura. En aquella oportunidad, Lanús se quedó con la victoria por 3 a 2 como visitante gracias a las anotaciones de Marcelino Moreno, Carlos Izquierdoz y Rodrigo Castillo (Alexis Cuello anotó los dos goles de San Lorenzo). El antecedente más reciente en la zona sur de la Provincia de Buenos Aires es del 4 de octubre de 2025, con triunfo granate por 2 a 1 con tantos de Walter Bou y Sasha Marcich (Diego Herazo descontó para el Cuervo).

Lanús vs. San Lorenzo: todo lo que hay que saber

Fecha 1 del Grupo A del Torneo Clausura 2026.

Día : Sábado 25 de julio.

: Sábado 25 de julio. Hora : 21.30.

: 21.30. Estadio : Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.

: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez. Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Lanús vs. San Lorenzo: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 21.30 en Lanús y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium.

Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Lanús corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.09 contra los 4.62 que se repagan por un hipotético triunfo de San Lorenzo. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.82.