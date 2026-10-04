Las 24 horas increíbles de Leonel Flores: dos goles con Boca y segundo partido en la selección argentina

El futbolista Leonel Flores estuvo presente en dos partidos en 24 horas: ingresó en la última media hora de la victoria de Boca ante Unión de este viernes en la Bombonera -en la que metió dos goles- y tuvo minutos en la goleada 7 a 0 de la selección argentina a Burkina Faso en el Monumental, en lo que fue su segunda presentación con la Albiceleste. El delantero, además, lleva jugados cuatro encuentros menos de una semana.

En total, y durante los últimos seis días, el atacante acumuló 155 minutos netos de juego, sumando los partidos con Boca y la selección argentina. Uno de ellos, por su parte, fue su debut absoluto con el conjunto dirigido por Lionel Scaloni frente a Bolivia en Córdoba.

El viernes, con solo media hora de juego en la Bombonera, Flores lució todo su juego y marcó su primer doblete. Ante Unión, el delantero anotó dos golazos en lo que fue el 3 a 0 de Boca sobre el conjunto santafesino. Luego de esa actuación, el delantero expresó: “Había hecho un gol en la cancha de Huracán. Ahora se me abrió el arco acá, justo delante de la gente que está loca y me brinda mucho su apoyo”.

El atacante tuvo un buen desempeño con la Albiceleste Manuel Cortina

“Sé que esto recién está empezando. Estoy muy contento con mi presente, lo vengo buscando hace mucho tiempo y se vienen dando las cosas muy bien. Hay que seguir por este camino, trabajando como lo hacemos desde que llegó el Vasco”, agregó el joven de 19 años al que el Rodolfo Arruabarrena no solo le brindó minutos en cancha, sino también un espaldarazo de confianza.

Asimismo, tras su desempeño en la Bombonera, Flores estuvo presente también en el Monumental. Bajo las órdenes de Scaloni, el delantero xeneize acumuló 45 minutos de juego vistiendo la camiseta Albiceleste con el dorsal 31.

¡¡QUÉ MOMENTO EL TUYO, LEONEL!! ¡¡FLORES ENGANCHÓ Y DEFINIÓ A LA PERFECCIÓN PARA SU DOBLETE Y EL 3-0 DE BOCA SOBRE UNIÓN!! Es cosa seria...



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Si bien no marcó en lo que fue la goleada por 7 a 0 sobre Burkina Faso, tuvo dos situaciones de gol claras y en más de una jugada se desmarcó y arrastró líneas. Tras el partido, en conferencia de prensa, el entrenador sostuvo que “todos los chicos están aportando frescura”. Sobre Flores, señaló: “Hay que cuidarlo y llevarlo de a poco. Los más grandes tienen que ayudar a los más jóvenes, que seguramente nos darán alegría”.

Por su parte, luego de la victoria y consultado sobre cómo hizo para jugar tantos partidos en tan poco tiempo, Flores sostuvo: “No es la gran cosa. Tengo 19 años y la energía para jugar estos partidos. Aparte prefiero estar así y no parar mucho tiempo: pero igual es muy loco”.

“Estoy bien, mi familia se mantiene firme y me siento cuidado tanto por Boca como por la gente de la selección”, ahondó Flores, quien también se refirió a Franco Mastantuono, de quien dijo que “es un tremendo jugador”.

Otro de los hitos que emanaron de la nueva victoria argentina fue el debut de varias caras nuevas. Con el partido ya 5 a 0 en el entretiempo, Scaloni transformó el segundo tiempo en un banco de pruebas, cambiando a los 11 que habían empezado en la cancha. Entre los que jugaron por primera vez estuvieron Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata), Matías Soulé (Roma) y Santiago Castro (Roma).

Flores compartió cancha con el Colo Barco, Castro y Simeone Manuel Cortina

De esta forma, marcando goles y sumando minutos, el delantero xeneize cumple con su club y con la selección nacional. “Desde chico que tengo bastante personalidad. A la hora de agarrar la pelota no me importa a quien tengo enfrente”, indicó luego del amistoso contra Bolivia.

En tanto, el último amistoso de la selección argentina en esta fecha FIFA será el próximo martes, en el marco de la despedida de Lionel Messi. El capitán rosarino tendrá su último encuentro con la Albiceleste ante Benín en el Monumental.