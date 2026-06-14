Las dos manos en el área de Escocia que podrían haber sido penales para Haití

Foxborough.- Escocia se impuso 1 a 0 sobre Haití en su primera participación en un Mundial en 28 años y en un partido que no estuvo exento de polémica. Pasada la media hora del segundo tiempo, hubo una mano de un jugador escocés dentro del área que debió ser cobrada como penal.

La controversia ocurrió cuando el haitiano Ruben Providence pateó al arco contrario y la pelota fue desviada por Grant Hanley con la mano. Tal como muestran las imágenes televisivas del momento, el defensor de Escocia intentó rechazar con la cabeza, pero estiró el brazo y la pelota rozó su mano izquierda antes de salir.

El seleccionado haitiano reclamó el cobro de un penal por la infracción, pero el árbitro argelino Mustapha Ghorbal no consideró la jugada y tampoco llamó a la revisión del VAR.

El penal que no fue cobrado a favor de Haití

Apenas cinco minutos más tarde, un remate de Jean-Ricner Bellegarde también fue interceptado por el brazo de Hanley. Inmediatamente, los jugadores haitianos rodearon al árbitro y reclamaron la infracción dentro del área. Las quejas también llegaron desde el banco, con todo el plantel convencido de que la pelota había impactado en el brazo del defensor y que, por lo tanto, correspondía sancionar penal.

Sin embargo, y pese a las reiteradas quejas, el VAR no llamó a revisión porque juzgó como lícita la acción de Patterson, por lo que toda la jugada terminó en un córner. La acción no fue repetida en la transmisión oficial, sin los numerosos ángulos que suelen acompañar las jugadas polémicas en un Mundial.

Finalmente, Ghorbal decretó el final del partido a los 96 minutos y selló la victoria de Escocia en el Gillette Stadium de la ciudad de Boston. El equipo europeo, dirigido por Steve Clarke, terminó así con 36 años sin triunfos gracias al gol de John McGinn. Ahora deberán enfrentarse a Marruecos —que empató 1-1 con Brasil— el próximo viernes 19.

Al término del partido, miles de hinchas escoceses mostraron su euforia y cantaron el himno, saltaron y celebraron. Con la presencia de Rod Stewart en uno de los palcos, el entrenador escocés afirmó: “Decían que era el partido que teníamos que ganar. ¡Y lo hicimos!“.

El penal que no fue cobrado a favor de Haití

La selección antillana, por su parte, se enfrentará en la próxima fecha a Brasil, el 19 de junio en Filadelfia. Esta es la segunda participación en un Mundial de Haití, considerado el país más pobre de América. La anterior oportunidad había sido en Alemania 1974, donde quedó eliminado en la fase de grupos tras perder los tres partidos correspondientes.

“Ahora tenemos una montaña que se nos viene encima en cinco días con la forma de Brasil. Es una ocasión prestigiosa, y cuando estuviste ausente de este nivel durante 52 años tienes que disfrutarla”, dijo Sébastien Migné, el entrenador que actualmente dirige a la selección de Haití

El director técnico francés salió de inicio con los atacantes del club inglés Sunderland, Wilson Isidor y del israelí Maccabi Haifa, Frantzdy Pierrot, pero dejó en la banca a Duckens Nazon, uno de los máximos goleadores históricos del equipo.

Con información de AFP y AP