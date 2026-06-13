Escocia vs. Haití, en vivo por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

Tanto Sebastien Migne, el entrenador francés de Haití como Steve Clarke, el DT escocés (recientemente renovado) tienen a sus equipos titulares confirmados.

Haití saldrá con Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix y Martin Experience; Louicius Deedson, Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean-Jacques y Ruben Providence; Wilson Isdior y Frantzdy Pierrot.