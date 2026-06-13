Escocia vs. Haití, en vivo por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
Ambas selecciones completan la primera fecha del Grupo C en Boston
¡Formaciones confirmadas!
Tanto Sebastien Migne, el entrenador francés de Haití como Steve Clarke, el DT escocés (recientemente renovado) tienen a sus equipos titulares confirmados.
Haití saldrá con Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix y Martin Experience; Louicius Deedson, Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean-Jacques y Ruben Providence; Wilson Isdior y Frantzdy Pierrot.
Escocia, por su parte, tiene a este equipo titular: Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry y Andy Robertson; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson y John McGinn; Che Adams y Lawrence Shankland.
🔢 Your Scotland team for our @FIFAWorldCup opener.#HAISCO | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/qkeBqyfTXR— Scotland National Team (@ScotlandNT) June 13, 2026
La historia de Haití
El seleccionado haitiano -jugó su único Mundial en Alemania 1974- lleva casi cinco años sin jugar en su territorio. El último partido en su país data de julio de 2021, ante Canadá. Su entrenador, Sebastien Migne, no conoce Puerto Príncipe, la capital del país y sus futbolistas -salvo uno- juegan en el extranjero. La excepción es Olivier Pierre, con apenas un partido internacional: tiene 21 años, es mediocampista y milita en el Violette AC de su país.
El regreso de Escocia tras 28 años
Escocia vuelve a una Copa del Mundo después de 28 años. Lo hace después de vencer a Dinamarca con dos goles en tiempo extra en los playoffs europeos. Hasta ahora, las ocho experiencias mundialistas de los escoceses se terminaron en la fase de grupos, donde quedaron eliminados incluso por diferencia de gol, como les pasó en tres oportunidades.
Bienvenidos a Escocia vs. Haití
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto del partido que disputarán Escocia y Haití para completar la primera fecha del Grupo C. El encuentro, que se jugará desde las 22 (hora de la Argentina) en el Boston Stadium de Foxborough, tendrá el arbitraje del argelino Mustapha Ghorbal y la televisación de TyC Sports y DSports.
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