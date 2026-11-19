BARRANQUILLA, Colombia (Enviado especial).- Hay un rincón de esta ciudad donde la Argentina se siente un poco más cerca. En el sudoeste de la ciudad donde Boca jugará este sábado la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, a unos 15 minutos en auto del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, existe un barrio de unos 25.000 habitantes que lleva el nombre de las Islas Malvinas. Y no es una casualidad.

El 27 de abril de 1982, apenas 25 días después de que las tropas argentinas desembarcaran en las islas, que llevaban 149 años bajo dominio británico, un conjunto de vecinos ocupó parte de una finca de 65 hectáreas llamada Mánchester, con la intención de levantar una escuela y una biblioteca. La iniciativa nació de varias mujeres que, inspiradas por lo que ocurría en las islas, decidieron bautizar el nuevo asentamiento como Las Malvinas.

Una vista del barrio Malvinas, en Barranquilla, bautizado en homenaje a la guerra de Malvinas al ser creado en abril del 82 Aníbal Greco - La Nación

“Nos llamamos de esa forma porque acá también se estaba dando la lucha por la posesión de las tierras. Y fijate qué curioso: la finca que ocupamos se llamaba Mánchester, igual que la ciudad inglesa”, explica Willian Conde Murillo, uno de los referentes de la comunidad, que recibe a LA NACION con una camiseta de la selección argentina, con el número 10 de Lionel Messi, y acompaña la recorrida por el barrio.

Con el tiempo, unas 500 familias que no tenían casa se instalaron en esos terrenos, pero no todas pudieron quedarse. Hubo resistencia, amenazas de desalojo y una disputa judicial que se extendió durante años. En 1987, por ejemplo, la Policía expulsó a unas 200 familias. Recién en 2022, cuatro décadas después de aquella primera ocupación, la Alcaldía de Barranquilla anunció la compra del predio y la entrega de títulos de propiedad a unas 2500 familias, que hasta entonces no contaban con la documentación que acreditara que los terrenos eran suyos.

Una casa del barrio Las Malvinas, decorada con las banderas de Colombia, Barranquilla, la Argentina y Boca Aníbal Greco - La Nación

Las Malvinas fue cambiando con los años. Algunos taxistas y conductores de aplicaciones todavía prefieren no entrar al barrio, aunque Juvenal, que vivió toda su vida en Barranquilla, acepta el viaje sin problemas. “Ahora se puede, antes era distinto”, cuenta mientras conduce. Donde antes había calles de tierra y viviendas improvisadas, hoy hay asfalto, alumbrado, escuelas y negocios. Primero llegaron el agua potable y el alcantarillado; después, las obras de pavimentación y los espacios públicos.

Ricardo Ríos conoce bien esa transformación. Vive en Las Malvinas desde sus comienzos y recuerda cómo cada familia fue levantando su vivienda con lo que tenía a mano. “Cuando llegué acá, me tocó luchar por el pedazo donde estoy. Cada uno iba tomando su terreno para armar su choza. Después, con el tiempo, esa choza se fue perfeccionando y hoy podés ver hasta casas de dos y tres pisos”, cuenta.

Hace algunos años, las calles de tierra del barrio fueron asfaltadas y comenzaron a construirse casas de dos y hasta tres pisos Aníbal Greco - La Nación

Alejado del casco histórico, el paisaje por momentos recuerda al de cualquier barrio popular de Buenos Aires. Casas bajas pintadas de distintos colores, paredes sin revocar, rejas en los frentes, escaleras caracol, antenas de televisión satelital y un enjambre de cables que se cruzan de una vereda a la otra. También hay fachadas recién pintadas, murales coloridos y pequeños negocios instalados en las propias viviendas. En una esquina, una mujer acomoda los productos de su carrito de venta ambulante; a pocos metros, una chica con uniforme escolar camina por la vereda. Los almacenes ofrecen desde alimentos y bebidas hasta artículos de limpieza y productos de uso cotidiano.

El movimiento en las calles es constante. El calor se siente en el cuerpo, la música sale a todo volumen por algunas ventanas y los vecinos toman fresco frente a sus casas. Las motos van y vienen, muchas veces con más de un pasajero. Hay chicos que juegan a la pelota, paredes de ladrillo a la vista y escudos de Junior pintados sobre las fachadas. Las Malvinas tiene sus problemas, pero también mucha vida de barrio.

Sobre una de las avenidas principales, un cartel anuncia la llegada al barrio Las Malvinas Aníbal Greco - La Nación

La presencia de LA NACION no pasa inadvertida. Al ver las credenciales colgadas del cuello, algunos vecinos se acercan por curiosidad, preguntan de dónde venimos y qué nos trae hasta Las Malvinas. Otros quieren contar cómo llegaron sus familias, mostrar alguna foto o simplemente sacarse una con los visitantes. A cada paso se van sumando más personas, algunas caminando, otras en moto o en bicicleta. Lo que comienza como una charla con Willian termina convirtiéndose en una recorrida grupal, con vecinos de distintas edades que se acercan para participar.

“Acá hay comerciantes, empleados y mucha gente que vive del día a día. Barranquilla es una ciudad donde la gente no se vara (queda quieta), como decimos nosotros. Siempre busca la manera de generar algún ingreso para su familia”, explica Lisana Tejedor, una vecina que lleva puesta la camiseta de Boca y se suma a la conversación. Y agrega que la final de la Copa Sudamericana también genera movimiento económico, especialmente para los comerciantes, el transporte y el turismo de la ciudad.

Dagoberto atiende un almacén en el barrio Las Malvinas, de Barranquilla, donde muchos vecinos se acercan a comprar bebidas para refrescarse del calor Aníbal Greco - La Nación

El fútbol está presente casi a cada paso. En una de las calles, varias banderas cuelgan de las rejas de una vivienda. Hay camisetas de Boca, Junior y la selección colombiana, pero también de la Argentina. Willian, de 45 años, cuya madre y abuela paterna estuvieron entre las primeras habitantes del barrio, recuerda la emoción que provocó el triunfo de la selección frente a Inglaterra en el Mundial de 2026.

“Ese partido fue una locura. Tenía un vecino que hinchaba por los ingleses y yo le decía: ‘¿Pero cómo vas a hinchar por Inglaterra, hermano?’. Para nosotros era algo personal, mucho más que fútbol”, cuenta. Y enseguida menciona a Diego Maradona, a quien considera el mejor jugador de todos los tiempos.

Una de las canchitas de Las Malvinas, donde se busca fomentar el deporte entre los chicos y alejarlos de los riesgos de la calle Aníbal Greco - La Nación

El vínculo con la Argentina se mantiene hasta hoy. En el último Mundial, cuando Colombia quedó eliminada, buena parte del barrio pasó a alentar a la selección argentina. Y cuando los jugadores exhibieron una bandera de Malvinas después del triunfo frente a Inglaterra, volvió a ser tema de conversación entre los vecinos.

“Muchos colombianos son de Boca. Y esta vez, como no juega contra Junior, vamos a hinchar todos para que salga campeón”, asegura Willian. A su alrededor, varios asienten. Al menos por estos días, todos parecen tener claro a quién van a alentar el sábado.

La recorrida continúa por una canchita de fútbol de tierra, rodeada por un cerco metálico y con columnas de iluminación, donde funciona Yiret F.C., un club cuyo nombre significa “Dios proveerá”.

Los entrenadores y chicos del Yiret F.C., el único club de fútbol del barrio Las Malvinas Aníbal Greco - La Nación

La institución fue fundada hace ocho años y, según sus entrenadores, Edgardo y Wilberto, es la única de Las Malvinas con reconocimiento de la Liga de Fútbol del Atlántico. El objetivo es que los jóvenes puedan entrenarse, participar en competencias y, eventualmente, llamar la atención de algún equipo profesional.

“Lo hacemos prácticamente de la nada, organizando actividades, porque muchos de los muchachos ni siquiera tienen para pagar una cuota mensual. Queremos darles la posibilidad de mostrarse a nivel local, nacional y, si se puede, internacional”, comentan.

En la charla también participa Heider Olivo, un joven abogado que nació y creció en Las Malvinas. Es sobrino de Willian y su abuela, Emilia Burgos, fue una de las primeras maestras, cuando todavía no había una escuela formal y las clases se organizaban con la colaboración de los propios vecinos. “El primer colegio que existió acá lo hizo la gente. Lo mismo pasó con la primera casa comunal y con el preescolar. Después llegaron las obras y los programas del Estado, pero el barrio ya había empezado a crecer”, comenta.

Las Malvinas fue durante años un barrio peligroso; hoy luce más urbanizado y alberga a muchas familias trabajadoras Aníbal Greco - La Nación

La historia de las Malvinas también se enseña en la escuela. En el colegio Mundo Bolivariano, los alumnos de quinto año tienen una materia dedicada a conocer la historia de las islas. No lleva calificación, pero es obligatoria: todos deben cursarla para obtener el título de bachiller.

Las Malvinas también atravesó épocas difíciles. Entre 2020 y 2023 estuvo entre los diez barrios con más homicidios de Barranquilla, según registros oficiales, y en junio de 2026 un adolescente de 17 años fue asesinado en una cancha de fútbol, en un episodio en el que los investigadores analizaron una posible relación con las disputas entre bandas criminales. Son problemas que forman parte de su realidad, aunque los vecinos prefieren destacar cuánto cambió el barrio en las últimas décadas.

Muchos de los protagonistas del Carnaval de Barranquilla, el más emblemático de Colombia, surgieron del barrio Las Malvinas Aníbal Greco - La Nación

Willian insiste en que Las Malvinas es, sobre todo, un barrio de trabajadores, comerciantes, profesionales y familias que buscan progresar. Menciona a los jóvenes que terminaron sus estudios, los emprendimientos que abrieron sus puertas y las actividades deportivas y culturales que fueron creciendo. El carnaval de Barranquilla, el más importante y emblemático de Colombia, también tiene representantes de Las Malvinas, con comparsas y personajes que participaron en distintas celebraciones y recibieron reconocimientos.

A la conversación también se suma Darío Gamboa, cuyo hijo Rubén fue futbolista de Junior y compartió equipo con el arquero misionero Julio Gaona, ex Olimpo de Bahía Blanca. Darío recuerda que Gaona incluso llegó a visitar Las Malvinas y muestra algunas fotos de aquella época.

Darío Gamboa, vecino de Las Malvinas y padre de Rubén, quien compartió plantel en Junior con el arquero argentino Julio Gaona Aníbal Greco - La Nación

Acá, todo parece llevar el nombre de Las Malvinas. Desde el arroyo que atraviesa parte del barrio hasta la canchita de fútbol donde chicos y grandes juegan a toda hora. Resulta extraño escuchar, a más de 7000 kilómetros de las islas, a colombianos hablar de Malvinas con tanta naturalidad. Para ellos es algo cotidiano, parte de su identidad. Para un argentino que llega por primera vez, en cambio, cuesta acostumbrarse a escuchar esa palabra tan familiar en un contexto tan distinto.

El vínculo también tuvo un capítulo oficial. En 2022, Gustavo Dzugala, entonces embajador argentino en el país, visitó Las Malvinas para conmemorar los 40 años del desembarco en las islas y de la fundación del barrio. Entregó libros, cuentos infantiles y un mapa del territorio nacional que incluye a las islas.

Ahora la ciudad se prepara para recibir a miles de hinchas de Boca que llegarán con la ilusión de festejar otro título internacional. Mientras tanto, en esta parte de Barranquilla, la vida sigue entre el calor, las motos, los comercios y los chicos que juegan al fútbol. Porque también hay unas Malvinas en Colombia. Y tienen mucho de argentinas.