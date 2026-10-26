Las posiciones del torneo Clausura y una Tabla Anual al rojo vivo: cómo están Boca y River a dos fechas del final

La Tabla Anual del fútbol argentino entró en su etapa decisiva y Boca se mantiene en lo más alto, con 57 puntos, apenas uno por encima de Rosario Central, su principal perseguidor. La fecha 14 del torneo Clausura 2026, que todavía tiene partidos pendientes, dejó a River nuevamente en carrera tras su victoria frente a Racing: alcanzó las 52 unidades y quedó a cinco de la cima, con el superclásico del próximo 1° de noviembre en el horizonte. Además de la pelea por el título de Campeón de Liga, están en juego la clasificación a las copas internacionales y las posiciones de las zonas A y B de cara a los playoffs.

A diferencia de lo que ocurría hasta 2024, la clasificación general ya no solo determina los boletos a las competiciones continentales. Desde que la AFA decidió reconocer al equipo que más puntos suma entre el Apertura y el Clausura, el primer puesto también otorga el título de Campeón de Liga, una distinción que Rosario Central consiguió en 2025 sorpresivamente. Por eso, cuando apenas restan dos jornadas para la mayoría de los participantes, cada resultado puede modificar el escenario. En un título que se transformó en la obsesión de todos.

Boca es el único líder, con 57 unidades, producto de 15 victorias, 12 empates y apenas tres derrotas en 30 presentaciones. Su principal amenaza es justamente el Canalla, que suma 56 y también completó 30 encuentros. Los dos ganaron esta fecha: el sábado, Rosario Central se impuso 2-0 a Huracán como local, y este domingo el Xeneize venció por 1-0 a Independiente de visitante; Así, Boca depende de sí mismo para quedarse con el primer puesto.

El triunfo clave de Boca en el clásico

La situación podría cambiar antes del cierre de la jornada. Argentinos Juniors, con 54 puntos, e Independiente Rivadavia, con 53, deben enfrentarse en un duelo directo en la Paternal que puede modificar la parte alta de la clasificación. Un triunfo del local le daría la posibilidad de igualar al líder, aunque la diferencia de goles sigue siendo a favor del conjunto de la ribera.

En ese contexto, River recuperó terreno con su triunfo ante Racing por 1-0. El equipo de Núñez llegó a los 52 puntos y por el momento se ubica quinto, detrás de Independiente Rivadavia. Comparte la misma cantidad de unidades con Vélez, aunque posee una mejor diferencia de gol. De todos modos, el conjunto de Liniers todavía debe disputar su encuentro de la fecha 14 frente a Central Córdoba como visitante.

El triunfo de River ante Racing en el Monumental

La próxima jornada tendrá un partido que puede resultar determinante para la definición: Boca recibirá a River en la Bombonera. Una victoria del equipo local le permitiría ampliar a ocho puntos la distancia sobre el Millonario y dejarlo sin posibilidades de alcanzarlo en la Anual. Además, si Rosario Central no gana en su visita a Sarmiento y Argentinos pierde puntos con la Lepra (ambos duelos son previos al superclásico), podría dar la vuelta una fecha antes del final.

En cambio, si se impone River, la diferencia se reducirá a apenas dos unidades, con una jornada por delante, aunque el desenlace también dependerá de lo que hagan los demás aspirantes.

El calendario marca, además, caminos diferentes para los protagonistas. Boca disputará sus últimos dos encuentros como local, frente a River y Defensa y Justicia. Rosario Central visitará a Sarmiento y cerrará ante el descendido Estudiantes de Río Cuarto. River, por su parte, tendrá dos compromisos fuera de Núñez: el superclásico y la visita a Aldosivi.

Matemáticamente, son ocho los equipos que todavía mantienen chances de coronarse como Campeón de Liga, con solo siete unidades de diferencia con nueve todavía en juego, aunque los cruces directos de las últimas dos fechas reducirán las posibilidades reales de varios de ellos. Desde los 57 puntos de Boca, le sigue Rosario Central (56), Argentinos (54), Independiente Rivadavia (53), River (52) y Vélez (52), la lista de candidatos cierra con Gimnasia y Esgrima La Plata (51) e Instituto (50), que también debe un encuentro con Deportivo Riestra. Lanús y Belgrano, ambos con 48 unidades y apenas seis por disputar, ya no pueden alcanzar al líder.

Facundo Jagger Herrera le dio el triunfo clave de Boca en el clásico ante Independiente en Avellaneda Gonzalo Colini - La Nación

Más allá de la pelea por el primer lugar, la Tabla Anual también define la clasificación a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2027. Por eso, los equipos que ya no tienen posibilidades concretas de terminar en la cima mantienen objetivos importantes para las dos jornadas restantes. Vale

La otra definición que se viene es la de los ocho mejores equipos de cada grupo, que avanzarán a los octavos de final del Clausura. En la zona A, Instituto lidera con 29 puntos (y puede ampliar la ventaja), seguido por Boca y Defensa y Justicia, ambos con 27, aunque el xeneize arriba por diferencia de gol. Lanús aparece a continuación, junto con Vélez, con 24 unidades cada uno, seguidos por Newell’s (21), Gimnasia de Mendoza (20) e Independiente (19). Afuera está quedando San Lorenzo por el momento, a solo un punto.

En la zona B, Rosario Central es el líder con 28 puntos, seguido de Argentinos y Gimnasia LP, que comparten el segundo lugar, con 25 unidades, aunque el conjunto de La Paternal todavía puede igualar el primer puesto. River aparece cuarto, con 23 unidades, después de la victoria ante Racing. Belgrano (22), Sarmiento (21), Barracas Central y Huracán (ambos empatados con 19) completan, por ahora, los ocho puestos de clasificación. Sin embargo, Independiente Rivadavia también tiene 19, con un encuentro menos, por lo que la lucha por acceder a los octavos de final permanece abierta.

River se afianzó entre los clasificados tras su triunfo ante Racing Manuel Cortina - LA NACION

En lo que respecta al descenso, Aldosivi consiguió una victoria clave que le permitió postergar, al menos un día más, la pérdida de la categoría. El conjunto marplatense suma 19 puntos en la Tabla Anual y ocupa el penúltimo puesto, por encima de Estudiantes de Río Cuarto (14), que ya descendió. Sin embargo, su situación sigue siendo crítica: está a cuatro unidades de Deportivo Riestra (23), el equipo que lo precede en la clasificación general, y ocupa el puesto 29 de la tabla de promedios, por detrás de Banfield. Si Riestra sorprende el lunes a Instituto, la suerte del Tiburón estará echada.

Con dos fechas por delante para la mayoría de los participantes, la Tabla Anual concentra buena parte de la atención del fútbol argentino. El superclásico puede alterar la pelea por el primer puesto, pero la definición también estará condicionada por los resultados de los otros aspirantes.

La carrera por ser campeón de Liga

Boca: 57 puntos

Fecha 15: River (L)

Fecha 16: Defensa y Justicia (L)

Rosario Central: 56

Fecha 15: Sarmiento (visitante)

Fecha 16: Estudiantes, de Río Cuarto (local)

Argentinos: 54

Fecha 14: Independiente Rivadavia (L)

Fecha 15: Atlético Tucumán (V)

Fecha 16: Huracán (L)

Independiente Rivadavia: 53

Fecha 14: Argentinos (V)

Fecha 15: Banfield (L)

Fecha 16: Gimnasia, de Mendoza (V)

Vélez: 52

Fecha 14: Central Córdoba (V)

Fecha 15: San Lorenzo (L)

Fecha 16: Unión (V)

River: 52

Fecha 15: Boca (V)

Fecha 16: Aldosivi (V)

Gimnasia La Plata: 51

Fecha 15: Estudiantes, de Río Cuarto (V)

Fecha 16: Belgrano (L)

Instituto: 50

Fecha 14: Riestra (L)

Fecha 15: Estudiantes de La Plata (V)

Fecha 16: Newell’s (L)

Tablas del torneo Clausura

Tabla anual