Las posiciones del torneo Clausura y una Tabla Anual en llamas: la situación de Boca y River antes del superclásico

La Tabla Anual del fútbol argentino entró en su etapa decisiva y Boca se mantiene en lo más alto, con 57 puntos, ahora acompañado por Argentinos Juniors, apenas uno por encima de Rosario Central, su principal perseguidor. A dos fechas del cierre de la etapa regular, hay ocho equipos separados por apenas seis puntos, por lo que todo está por verse.

La fecha 14 del torneo Clausura 2026, que terminó este martes con la victoria por 1-0 de Argentinos Juniors sobre Independiente Rivadavia, marcó el impulso que arrastran los de más arriba: ganaron Boca, Argentinos, Rosario Central, Vélez, Instituto y River. El Millonario alcanzó las 52 unidades y quedó a cinco de la cima, con la mira en el superclásico del domingo próximo en el horizonte: un triunfo dejará al equipo de Leonardo Ponzio muy cerca de su archirrival y con impulso hacia la entrada a la Libertadores; un tropiezo lo dejará casi afuera de ese torneo continental, o al menos obligado a esperar que se liberen cupos más adelante.

Además de la pelea por el título de Campeón de Liga, están en juego la clasificación a las copas internacionales y las posiciones de las zonas A y B de cara a los playoffs. A diferencia de lo que ocurría hasta 2024, la clasificación general ya no solo determina los boletos a las competiciones continentales. Desde que la AFA decidió reconocer al equipo que más puntos suma entre el Apertura y el Clausura, el primer puesto también otorga el título de Campeón de Liga, una distinción que Rosario Central consiguió en 2025 con el torneo sobre la marcha. Por eso, cuando apenas restan dos jornadas para la mayoría de los participantes, cada resultado puede modificar el escenario. Es un título que se transformó en la obsesión de muchos.

Boca es líder, con 57 unidades, producto de 15 victorias, 12 empates y apenas tres derrotas en 30 presentaciones; lo acompaña el Bicho, con un balance de 16 éxitos, 8 igualdades y 5 tropiezos. Eso sí: en caso de igualdad en puntos, el desempate toma en cuenta estos factores: a) mejor diferencia de goles; b) mayor cantidad de goles anotados; c) balance en los duelos entre los equipos empatados, y d) equipo mejor posicionado en la tabla general de Fair Play. Por el momento, el Xeneize le lleva una amplia ventaja a Argentinos, con una diferencia de +21 contra +11 de los de La Paternal. Para entrar en la Libertadores, además, Boca cuenta con otras posibilidades: ganar la Copa Sudamericana, la Copa Argentina, o el torneo Clausura.

El triunfo clave de Boca en el clásico

El triunfo de Argentinos Juniors le hizo ceder terreno a Independiente Rivadavia, que había sido puntero durante varias jornadas. Pero la Lepra mendocina sólo ganó uno de sus últimos seis partidos, y rápidamente decayó de la cima al sexto escalón, con 53 puntos, amenazado por un River (52) que ganó seis de sus últimos ocho encuentros, incluido su triunfo ante Racing por 1-0.

Vélez, tras el triunfo ante Central Córdoba como visitante, quedó por encima y se posiciona cuarto, con 55 puntos. Un dato más: de los primeros puestos salió Belgrano, que ahora está décimo en la Anual, pero de todos modos ya está clasificado a la Libertadores 2027 como campeón del Apertura.

El triunfo de River ante Racing en el Monumental

El calendario marca caminos diferentes para los protagonistas. Boca disputará sus últimos dos encuentros como local, frente a River y Defensa y Justicia. Argentinos visitará a Atlético Tucumán y jugará en casa contra Huracán. Rosario Central visitará a Sarmiento y cerrará ante el descendido Estudiantes de Río Cuarto. River, por su parte, tendrá dos compromisos fuera de Núñez: el superclásico y la visita a Aldosivi.

River, para llegar al mayor torneo de clubes de América, no sólo debe ganar los dos partidos que le quedan, sino que además debe aguardar un tropiezo múltiple en la cabecera. En caso de quedar fuera de los tres primeros que ingresan de manera automática, tiene una opción directa en la que depende de sí mismo: ganar el torneo Clausura. Puede entrar en caso de que se abra un cupo extra, lo que sucedería si Boca es campeón del Clausura o de la Copa Sudamericana. En caso de ganar la Copa Argentina y otro torneo, ese cupo que genera Boca en el certamen federal lo tomará el finalista restante: Atlético Tucumán o Platense, que se enfrentan este miércoles.

Matemáticamente, son ocho los equipos que todavía mantienen chances de coronarse como Campeón de Liga, aunque los cruces directos de las últimas dos fechas reducirán las posibilidades reales de varios de ellos. Desde los 57 puntos de Boca y Argentinos, les siguen Rosario Central (56), Vélez (55), Instituto e Independiente Rivadavia (53), River (52) y Gimnasia y Esgrima La Plata (51).

La victoria de Argentinos Juniors para ser puntero

Más allá de la pelea por el primer lugar, la Tabla Anual también define la clasificación a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2027. Por eso, los equipos que ya no tienen posibilidades concretas de terminar en la cima mantienen objetivos importantes para las dos jornadas restantes.

Rumbo a los playoffs

La otra definición que se viene es la de los ocho mejores equipos de cada grupo, que avanzarán a los octavos de final del Clausura. En la zona A, Instituto lidera con 32 puntos y tiene casi sellado el primer puesto, con cinco de ventaja (y seis en juego) sobre Vélez, Boca y Defensa y Justicia, todos con 27, aunque los de Liniers arriba por diferencia de gol. Lanús aparece a continuación, con 24 unidades, seguidos por Newell’s (21), Gimnasia de Mendoza (20) e Independiente (19). Afuera está quedando San Lorenzo por el momento, a solo un punto.

En la zona B, hay dos punteros, Rosario Central y Argentinos, con 28, con mejor diferencia de gol para los canallas; tercero asoma Gimnasia LP, con 25 unidades; River aparece cuarto, con 23 unidades, después de la victoria ante Racing. Belgrano y Barracas (22), Sarmiento (21) y Huracán (19) completan, por ahora, los ocho puestos de clasificación. Independiente Rivadavia también tiene 19, pero con peor diferencia de gol que el Globo, suficiente para quedarse por ahora al margen.

River se afianzó entre los clasificados tras su triunfo ante Racing Manuel Cortina - LA NACION

En lo que respecta al descenso, Aldosivi consiguió una victoria clave que le permitió postergar, al menos por una semana, la pérdida de la categoría. El conjunto marplatense suma 19 puntos en la Tabla Anual y ocupa el penúltimo puesto, por encima de Estudiantes de Río Cuarto (14), que ya descendió por la tabla de promedios. Sin embargo, su situación sigue siendo crítica: está a cuatro unidades de Deportivo Riestra (23), el equipo que lo precede en la clasificación general, y ocupa el puesto 29 de la tabla de promedios, por detrás de Banfield. Si Riestra suma tres de los seis puntos en liza, la suerte del Tiburón estará echada.

Con dos fechas por delante para la mayoría de los participantes, la Tabla Anual concentra buena parte de la atención del fútbol argentino. El superclásico puede alterar la pelea por el primer puesto, pero la definición también estará condicionada por los resultados de los otros aspirantes.

La carrera por ser campeón de Liga

Boca: 57 puntos

Fecha 15: River (L)

Fecha 16: Defensa y Justicia (L)

Argentinos: 57

Fecha 15: Atlético Tucumán (V)

Fecha 16: Huracán (L)

Rosario Central: 56

Fecha 15: Sarmiento (visitante)

Fecha 16: Estudiantes, de Río Cuarto (local)

Vélez: 55

Fecha 15: San Lorenzo (L)

Fecha 16: Unión (V)

Instituto: 53

Fecha 15: Estudiantes de La Plata (V)

Fecha 16: Newell’s (L)

Independiente Rivadavia: 53

Fecha 15: Banfield (L)

Fecha 16: Gimnasia, de Mendoza (V)

River: 52

Fecha 15: Boca (V)

Fecha 16: Aldosivi (V)

Gimnasia La Plata: 51

Fecha 15: Estudiantes, de Río Cuarto (V)

Fecha 16: Belgrano (L)

Posiciones del torneo Clausura

Tabla anual