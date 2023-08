escuchar

El pasado fin de semana se dio el esperado regreso de dos de las principales ligas del mundo, la Premier League y la Liga española. El “regreso”, en realidad, se refiere a la competición en sí, porque los clubes que integran nunca dejaron de jugar, y se embarcaron en pretemporadas donde, en múltiples casos, debieron hacer larguísimos viajes a Estados Unidos o Asia para medirse ante rivales de máximo nivel en partidos de fuerte intensidad. Y con apenas una fecha transitada, los jugadores ya están sintiendo el impacto de un calendario cada vez más repleto de cotejos en cada vez menos tiempo.

En la semana previa al reinicio de las ligas europeas, y al término de la primera jornada, se está observando una tendencia preocupante de jugadores de elite que han sufrido lesiones graves de rodilla. De Thibaut Courtois, Éder Militão y Arda Güler, en Real Madrid, hasta Tyrone Mings y el argentino Emiliano Buendía en Aston Villa, pasando por Kevin de Bruyne y Jurriën Timber, piezas clave de Manchester City y Arsenal, la euforia por el reinicio del fútbol competitivo en el Viejo Continente le dio paso a la preocupación por la prolongada ausencia de múltiples figuras, y lo que sus clubes deberán activar en las dos semanas que quedan hasta que finalice el actual mercado de pases.

El momento de la lesión de De Bruyne

Entre los futbolistas y los directores técnicos hay consenso sobre cuál es el motivo que le atribuyen a esta problemática: la carga de partidos cada vez más exigente que deben afrontar los clubes. A partir del regreso del fútbol tras el parate por la pandemia, en junio de 2020, los calendarios debieron acotarse de manera notable para que todas las competencias tengan lugar. El desarrollo de la Eurocopa en 2021 y el Mundial en 2022 (de los lesionados actuales, Courtois, de Bruyne y Timber jugaron ambos) profundizaron el problema con las modificaciones que debieron hacerse para acomodarlos, en particular la Copa del Mundo, que partió al medio la temporada 2022/23 y forzó a que los jugadores tengan cada vez menos descanso.

“Es una batalla perdida. La única solución es que los jugadores se planten y digan que no jugamos. Por lo demás, no hay nada que hacer. Ni con UEFA ni con FIFA”, se lamentó Pep Guardiola sobre el tema en el marco de la pérdida de De Bruyne, pero el mensaje ya había sido replicado por múltiples protagonistas en el último tiempo. En abril pasado, Carlo Ancelotti, DT de Real Madrid, lanzó críticas en la misma vena que el entrenador de Manchester City: “El calendario no tiene sentido, está muy apretado, con demasiados partidos. Hay que evaluar un poco la salud de los jugadores, que son la parte más importante del fútbol. Aquí cada uno piensa lo suyo: La Liga, la Federación, la UEFA, la FIFA... Los jugadores no cuentan nada para ellos y esto no es correcto. Hay que cambiar algo, son demasiados partidos”.

La mala noticia del debut de Real Madrid en la temporada de #LaLigaxESPN: grave lesión para Militao. pic.twitter.com/F5hXIqBBZq — SportsCenter (@SC_ESPN) August 12, 2023

Uno de sus dirigidos, Toni Kroos, ya expresaba sus preocupaciones en noviembre de 2020: “Creo que si hubiera un sindicato de jugadores que pudiera decidir, no jugaríamos ni la Liga de las Naciones ni la Supercopa de España en Arabia, o cualquier otra cosa que esté planeada para los próximos años”. E incluso Jürgen Klopp, técnico de Liverpool, manifestó su oposición al Mundial de Clubes en el medio de la temporada en 2019: “Si me hubieses preguntado de antemano si creo que debería haber un Mundial de Clubes en medio de nuestra temporada, contestaría, en mi modesta opinión, que no. Tenemos que asegurarnos de tener grandes competiciones, pero no todas al mismo tiempo”.

El Dr. Norberto Debbag, deportólogo especializado en el fútbol, explica múltiples razones por las cuales un futbolista puede sufrir este tipo de lesiones: “Muchas veces hay que ver el tema de las cargas y la intensidad con la que se hace la actividad física. Están aumentando muchísimo la intensidad sobre todo, específicamente la parte muscular y la de las articulaciones”, cuenta a LA NACION, y también expresa su preocupación con la asiduidad con la que se juega en el Viejo Continente y también en Sudamérica: “Es importante detectar a tiempo. Cuando un jugador se carga y queda contraído, hay que evaluarlo y hacer el tratamiento kinésico, parar uno o dos días. Mientras más jugas, más expuesto estás. Te frenás, rotás, sigue la parte del fémur sobre la rodilla y se rompen los ligamentos cruzados”.

Toni Kroos criticó públicamente a los organismos internacionales por impulsar más competencias para los futbolistas

En el caso particular de la oleada reciente de lesiones al poco tiempo de comenzar la temporada, Debbag señala al aumento de la intensidad al término de períodos extendidos de receso como un motivo probable: “A veces se da en las pretemporadas después de 15 días de licencia, en las que el jugador se movió poco, y se tiene que poner al día tras dos semanas. Entonces el jugador tiene que hacer doble turno, y la carga lleva a que se terminen rompiendo”, analiza el médico, que hoy trabaja en el club Estudiantes, de Caseros, y que también resalta la importancia del descanso y la alimentación para evitar este tipo de inconvenientes.

La tendencia mundial, sin embargo, parece ir en el sentido contrario de lo que piden los futbolistas: cada vez se jugarán más partidos. A partir de la temporada 2024/25, la Champions League tendrá cuatro equipos más y un nuevo formato, donde los clubes disputarán diez encuentros en la etapa de grupos. En 2025 también se lanzará el nuevo Mundial de Clubes, con 32 equipos y un formato que replica al de la última Copa del Mundo de selecciones, cuya fecha podría caer en el medio de la temporada. Y las nuevas directrices que recibieron los árbitros impulsarán a que el tiempo muerto sea compensado con partidos que crucen la barrera de los 100 minutos, sin contemplaciones. El problema solo parece tener una solución a la vista: reforzarse lo más posible para hacer frente a lo inevitable. Y sólo un puñado de clubes tendrán el lujo de rotar entre futbolistas de calidad similar.

Raphaël Varane también se pronunció en contra de la falta de protección a los futbolistas ante la extensión de los partidos

En este contexto, retumban muy fuertemente las palabras de Raphaël Varane, defensor de Manchester United, que a principios de agosto denunció el destrato por parte de las autoridades del fútbol mundial: “Hemos compartido durante muchos años nuestras preocupaciones sobre la cantidad de partidos y el colapso del calendario, que alcanza niveles peligrosos para el bienestar físico y mental de los futbolistas”, expresó el francés, cuyo período en el fútbol inglés estuvo interrumpido durante largos tramos por las lesiones.

“A pesar de nuestro feedback, para la próxima temporada han recomendado: partidos más largos, más intensidad y que expresemos menos emociones. Nosotros solo queremos estar en una mejor condición dentro de la cancha para dar el 100 por ciento a nuestros clubes e hinchas. ¿Por qué no escuchan nuestras opiniones?”, remató Varane. Hasta entonces, lo más probable es que sigan proliferando las lesiones graves.