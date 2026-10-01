Latvia vs. Montenegro, Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Latvia y Montenegro correspondiente al grupo C2 de la Liga de Naciones 2026 se disputará este viernes 2 de octubre a las 13.00 h en el Skonto Stadions, ubicado en Riga.

El momento de los equipos

Latvia afronta este compromiso con el objetivo de sumar de a tres tras haber igualado sin goles frente a Chipre en su última presentación. Por su parte, Montenegro llega con la confianza alta luego de conseguir una victoria por 3-2 ante Armenia en su encuentro más reciente.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos llegan a esta tercera jornada con dinámicas opuestas en cuanto a su efectividad ofensiva reciente, siendo el último antecedente del equipo visitante una muestra de su capacidad goleadora frente al arco rival.

Lo que está en juego

El resultado de este enfrentamiento es fundamental para las aspiraciones de ambos países dentro del grupo C2, donde cada punto es determinante para definir las posiciones de cara a la etapa de resolución del certamen.