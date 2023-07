Lautaro Martínez dijo estar “decepcionado” con un compañero que no le atendió el teléfono y aclaró cuál va a ser su futuro

escuchar

Con cinco años en Inter, período en el que obtuvo cinco títulos (un Scudetto y cuatro copas locales) y tras haber sido designado recientemente como primer capitán -ya lo había sido ocasionalmente en la anterior temporada-, Lautaro Martínez ejerce de voz autorizada del club. Su palabra tiene un peso institucional y puede sentar opinión sobre un caso que en las últimas semanas levantó mucha polvareda en Milán: Romelu Lukaku.

El delantero belga estuvo en el curso anterior en Inter, cedido en préstamo por Chelsea. Las lesiones le restaron continuidad, disputó menos minutos que el bosnio Edin Dzeko, que terminó siendo el compañero habitual de Lautaro en el ataque. Lukaku ingresó en los últimos 35 minutos de la final de la Champions League y tuvo dos claras oportunidades para conseguir el empate y forzar el suplementario frente a Manchester City.

De todas maneras, Inter estaba dispuesto a negociar con Chelsea un precio por el pase de Lukaku, pero todo se frustró cuando los dirigentes se enteraron de que el delantero estaba en conversaciones con Juventus. Lo tomaron como una traición, un desplante, y a partir de ese momento rompieron la relación.

Inter anuncia al estilo Barbie los capitanes de la temporada

De gira de pretemporada por Japón, Martínez, en una entrevista con La Gazzetta dello Sport, fue explícito sobre el proceder de Lukaku: “Después de tantos años juntos, de tantas cosas vividas y compartidas, me decepcionó. Intenté llamarlo en esos días de caos, pero nunca me contestó, lo mismo hizo con otros compañeros. Repito, me decepcionó, pero bueno, le deseo lo mejor. ¿Si esperaba un comportamiento así? No”.

Lautaro-Lukaku fue una dupla de ataque determinante en la conquista de la Serie A 2020/21, un título que los neroazzuri volvieron a ganar después de 11 años. El belga convirtió 24 goles y el bahiense, 17. Sumados, poco menos que el 50 por ciento de los goles de la campaña (41 de 89). Un dúo imparable, que se entendía muy bien, de los mejores de Europa en ese momento.

Con Dzeko emigrado a Fenerbahce, Inter contrató recientemente al delantero francés Marcus Thuram, procedente de Borussia Moenchengladbach, que llegó con el pase libre, al igual que el colombiano Juan Cuadrado, mientras Joaquín Correa continúa en el plantel.

Otros tiempos: Lautaro Martínez se da un abrazo con Lukaku en el festejo de un gol MIGUEL MEDINA - AFP

La situación económica de Inter no es la mejor, por lo cual en los últimos tiempos se especuló con una transferencia de Lautaro, su jugador más cotizado. Pero el club de Milán pudo hacer caja con otras piezas: vendió al arquero André Onana (52,50 millones de euros ) a Manchester United; a Marcelo Brozovic (18 millones) a Al Nassr; y a Andrea Pinamonti (20 millones) a Sassuolo.

La permanencia de Lautaro parece asegurada, por más de un motivo, como se encargó de aclararlo: “¿Ofertas de Arabia Saudita? Es cierto, llegaron grandes propuestas. Pero soy feliz en el Inter y feliz en Milán, no tengo motivos para cambiar, mi familia piensa como yo. Aquí soy el capitán, el Inter es mi segunda casa. Me siento querido aquí desde el primer día y estoy orgulloso de ser interista. Vengo de una familia humilde, que me enseñó a ser agradecido con aquellos que me ayudan”.

Quedó claro que Lukaku no seguirá en Inter, pero su futuro es una incógnita. Su coqueteo con Juventus no prosperó, porque la Vecchia Signora no está en condiciones, si no negocia a Dusan Vlahovic, de acceder a las pretensiones de Chelsea, que en 2021 se lo compró a Inter en 113 millones de euros y pretende reembolsar parte de esa inversión.

Lautaro y Lukaku juegan a los pistoleros en un festejo; ahora fue el bahiense el que "disparó" verbalmente contra el belga Twitter

El segundo ciclo del belga en el club de Londres fue un fiasco y consiguió salir a préstamo a Inter durante la temporada pasada. De regreso a Stamford Bridge, Mauricio Pochettino acordó con los dirigentes de Chelsea dejarlo al margen del proyecto para esta temporada. No lo subieron al avión con el plantel que está de gira de pretemporada por los Estados Unidos.

Cuando naufragaron sus contactos con Juventus, Lukaku intentó reactivar la vía de Inter, pero el director deportivo Piero Ausilio le cerró la puerta. A esa altura, los tifossi de Inter ya habían estallado en las redes sociales contra Lukaku. Mostraron su indignación en un duro comunicado: “Nos traicionaste a todos. Siempre te defendimos en los momentos difíciles y ahora nos apuñalás por la espalda. Te vendés al mejor postor después de besar nuestra insignia como un mercenario barato. Antes de ser un campeón tienes que ser un hombre y tú no lo eres. A partir de ahora no volveremos a verte, Lukaku”. Terminante.

