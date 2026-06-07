A días del comienzo del Mundial, el triunfo de la selección argentina encendió el rating del sábado

A días del inicio de la Copa del Mundo, Telefe transmitió el primer encuentro amistoso que la selección argentina disputó en Estados Unidos, y esta fue una de las últimas instancias de prueba para el equipo nacional antes del debut oficial en el certamen mundialista. El primer partido fue este sábado con el enfrentamiento ante Honduras, que tuvo lugar en el estadio Kyle Field de Texas con los relatos de Pablo Giralt y los comentarios de Juan Pablo Varsky. Pasadas las 20.15 arrancó la previa con un piso de 5,9 puntos, liderando la franja. A las 21 empezó a rodar la pelota con 11,5 de rating. Después de un inicio con varias aproximaciones, la albiceleste conservó la posesión y jugó en campo rival, aunque ya no logró llegar con la misma frecuencia al área hondureña. A los 37 minutos, Lautaro Martínez puso, de penal, el 1-0 de la selección argentina y los números subieron a 17,2. La primera etapa en la que el equipo de Lionel Scaloni dominó la posesión tuvo una marca máxima de 17,5.

El segundo tiempo comenzó con un piso de 13,9 puntos. Lionel Scaloni realizó dos modificaciones durante el entretiempo. Rodrigo De Paul ingresó por Valentín Barco, que había sido amonestado en la primera parte, mientras que Facundo Medina reemplazó a Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo. A los ocho minutos, en una gran jugada colectiva llegó al 2-0. A puro toque y velocidad, la pelota avanzó hasta encontrar a Lautaro Martínez dentro del área. El delantero resolvió con un taco de enorme jerarquía y dejó a Giuliano Simeone de frente al arco. El atacante definió con precisión y coronó una de las mejores acciones del partido. Con un pico de 18.2 puntos de rating, la Argentina derrotó 2-0 a Honduras en el Kyle Field de Texas y aprobó su primer examen antes del Mundial 2026.

La transmisión del partido de la selección argentina lideró el rating TIM WARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Cómo le fue al resto de la televisión?

Como suele suceder cada vez que juega la Selección, la competencia queda eclipsada por el evento en vivo. De hecho, el año pasado, los primeros diez puestos de mayor audiencia estuvieron ocupados por transmisiones deportivas.

Mirtha Legrand con su mesaza más orientada a la actualidad y la coyuntura se mantuvo segunda en la franja. Comenzó con 2,9 puntos y llegó a los 4,4. Junto a ella estuvieron Mercedes Ninci, Luis Novaresio, Mauro Szeta y Facundo Macarrón, hijo de Nora Dalmasso, víctima del resonante femicidio ocurrido en Río Cuarto en noviembre de 2006. El joven contó el padecimiento que tuvo que vivir en esos años y afirmó saber quién mató a su madre.

Por su parte, Secretos Verdaderos con Luis Ventura llegó a los 1.6 puntos con la cobertura de la muerte del Indio Solari, la revinculación de Adrián Suar y Araceli González y la relación de Wanda Nara y Maxi López, tras la ficción vertical. El ciclo de América TV se ubicó tercero, mientras que Sábados con Jey se mantuvo en 0,7. Mammón estuvo acompañado de Gladys Florimonte, Roly Serrano, Katja Alemann y Rodrigo Tapari.

La organización confirmó una asistencia de más de 91 mil personas en el Kyle Field para el amistoso entre la Argentina y Honduras. La cifra confirma el gran acompañamiento del público para uno de los últimos ensayos de la selección antes del torneo. El próximo martes 9 de junio a las 21, la albiceleste se medirá frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama y será la última chance de ver a los jugadores argentinos antes del comienzo del Mundial.