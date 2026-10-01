Lautaro Martínez, tercer capitán, titular y heredero del “legado”: empezar de nuevo en la era post Messi

CÓRDOBA (Enviado especial).– Lautaro Martínez hizo tantos goles con la selección que ya está a punto de alcanzar a Sergio Agüero. El que marcó ante Bolivia lo dejó a uno del Kun y consolidó su lugar como cuarto máximo goleador histórico de Argentina. Lo curioso es que, salvo en los primeros años del ciclo de Lionel Scaloni, casi nunca tuvo el puesto asegurado. Ahora la historia puede empezar a cambiar.

Durante los últimos años, Scaloni entendió que Messi, Julián Álvarez y Lautaro juntos le quitaban equilibrio al equipo. Con el capitán como intocable, quedaba lugar para uno de los dos delanteros. Desde Qatar, ese lugar fue casi siempre de Julián. Sin el astro, el entrenador abrió esta nueva etapa con doble 9 y Lautaro, que hoy atraviesa un mejor momento, empezó a ganar terreno otra vez.

¡ARGENTINA ABRIÓ EL MARCADOR FRENTE A BOLIVIA!



A los 19', Lautaro Martínez puso el 1 a 0 en el amistoso que se disputa en el Estadio Kempes. pic.twitter.com/YGm7vjLaEr — TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2026

Ante Bolivia jugaron los dos desde el comienzo, pero no de la misma manera. Lautaro se movió como referencia más fija dentro del área y Julián partió varias veces desde la derecha. El delantero de Inter estuvo más cerca del gol -anotó el primero-, presionó la salida de Bolivia y buscó siempre quedar en posición de gol. Julián, con el sacrificio y el recorrido de siempre, volvió a mostrarse impreciso con la pelota y sin puntería en los últimos metros.

Durante los primeros años del ciclo de Scaloni, Lautaro fue el 9 del equipo. Jugó, convirtió y se ganó un lugar en una selección que todavía estaba en construcción. En Qatar llegó como titular, pero un problema físico lo condicionó y Julián aprovechó su momento. El bahiense no marcó goles en el torneo, más allá del penal que definió la serie contra Países Bajos, en los cuartos de final. El cordobés, en cambio, entró, respondió y ya no salió.

Desde el inicio de la era de Lionel Scaloni hasta el Mundial de Qatar, Lautaro fue una fija para el DT, que después se inclinó por Julián Alvarez twitter @afa

Lautaro perdió el puesto, aunque nunca dejó de ser importante. Aceptó una función distinta y siguió respondiendo cuando Scaloni lo necesitó, muchas veces desde el banco. En la Copa América de 2024 volvió a demostrarlo: terminó como goleador del torneo y marcó en la final frente a Colombia.

Desde entonces, el escenario fue bastante parecido. Julián era la primera opción y Lautaro, una carta fuerte para cambiar los partidos. Scaloni incluso llegó a definirlo como su delantero favorito, aunque eso no le aseguró un lugar entre los titulares.

El capitán de Inter y el delantero de Atlético de Madrid compartieron pocas veces el ataque; ahora, sin Lionel Messi, tendrán más oportunidades de jugar juntos Rich Storry - Getty Images North America

El último Mundial le dio otra oportunidad. Lautaro llegó en un gran momento después de haber sido goleador de la Serie A con Inter y comenzó como titular porque Julián no estaba del todo bien físicamente. Marcó ante Jordania en la fase de grupos, volvió a convertir frente a Suiza en los cuartos de final y también anotó contra Inglaterra en semifinales.

La final, a su vez, le dejó una cuenta pendiente. Lautaro no ingresó frente a España y vio desde afuera un partido en el que Argentina necesitaba más peso ofensivo y hasta buscar el empate en el suplementario. Las lesiones de Lisandro Martínez y Cristian Romero obligaron a Scaloni a administrar los cambios de otra manera y ya no pudo ponerlo.

Frente a Bolivia llegó a 41 goles en 85 partidos con la selección, quedó a uno de Sergio Agüero y solo tiene por delante a Gabriel Batistuta y Lionel Messi Nicolas Aguilera - AP

Con su buena definición ante Bolivia, Lautaro llegó a 41 goles con la selección. La comparación con Agüero también muestra su eficacia: el Kun convirtió 42 en 101 partidos y Martínez lleva 85 juegos. Son épocas y contextos diferentes, incluso por el nivel de los rivales, pero hay otro dato que también sobresale: Agüero marcó apenas dos veces en Mundiales, ambas en Rusia 2018, mientras Lautaro todavía tiene edad para disputar al menos uno más. El Toro tampoco está lejos de Batistuta (54), aunque el primer lugar es inalcanzable: lo ostenta Messi, con 125.

También cambió su lugar dentro del grupo. El entrenador lo eligió como tercer capitán, detrás de Cristian Romero y Emiliano Martínez. Lautaro tiene 29 años y, aunque mantiene un perfil bajo, el cuerpo técnico valora especialmente su dedicación al trabajo y el ejemplo que les da a los más jóvenes.

🇦🇷🗣️ 🐂 "COMO SE VIVIÓ EL CAMBIO CON DIEGO, HOY SE VIVE CON LEO. NOS GUIÓ POR MUCHO TIEMPO"



Lautaro Martínez se refirió al rearmado del grupo de la Selección tras el finde de un ciclo legendario de Messi en Argentina: "Trataremos de acompañar a los que recién arrancan.… pic.twitter.com/oV18WSw5i6 — TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2026

Él mismo se refirió a esta nueva etapa después del Mundial. “Nos volvimos a encontrar y sigue habiendo la misma energía. Siempre son lindas las sensaciones cuando uno se pone esta camiseta. Es un proceso nuevo, hoy toca otra vez, y la experiencia de quienes ya jugamos Mundiales va a ayudar”, explicó.

Lautaro también tiene ahora otras responsabilidades. “Seguramente es un momento especial por cómo se vivió la salida de Diego (Maradona) y hoy se vive la de Leo. Son sensaciones difíciles de expresar porque nos marcó y nos guio por mucho tiempo. Ha dejado un legado muy grande en el fútbol”, dijo.

El bahiense fue elegido por Scaloni como su “delantero favorito”, aunque no siempre tuvo la oportunidad de ser titular Luciano Bisbal - Getty Images South America

En esa línea, sostuvo: “Desde el primer día que me puse esta camiseta siempre la asumí con la mayor responsabilidad y ahora voy a seguir por el mismo camino. Con los chicos que quedamos intentaremos ayudar a los que recién arrancan y tratar de transmitirles el mensaje que nos dejó Leo: seguir intentando y no bajar los brazos”.

Después de perder el puesto en Qatar, Lautaro siguió marcando goles sin tener un lugar asegurado. Fue decisivo en la Copa América, volvió a convertir en el Mundial y respondió cada vez que le tocó jugar. Ahora el panorama es distinto: sin Messi, ahora hay más lugar para que Lautaro y Julián jueguen juntos.

El delantero de 29 años convirtió en Córdoba y ya piensa en lo que viene AFA

Eso no significa que la discusión esté cerrada. Scaloni dejó claro más de una vez que cada jugador debe sostener su nivel en cada convocatoria y que hasta los referentes pueden terminar afuera, como le pasó durante años al 9. Cuesta imaginar un equipo sin Julián, por su jerarquía más allá del momento que atraviesa en Atlético de Madrid. Pero hoy también cuesta pensar en Lautaro esperando desde el banco, por el nivel que viene mostrando.

El gol ante Bolivia volvió a ratificar su vigencia. Pero su desafío ahora pasa por otro lado. Después de varios años en los que siguió siendo determinante aun desde el banco, Lautaro empieza este nuevo ciclo con la posibilidad de volver a afirmarse como titular. La renovación no pasa solamente por los jóvenes. También abre una etapa distinta para futbolistas que ya llevan años en la selección. Y Lautaro no quiere perderse la chance.