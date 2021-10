Lautaro Martínez y Joaquín Correa, enfurecidos en una derrota de Inter ante Lazio repleta de situaciones insólitas

En menos de una semana, Lautaro Martínez pasó de los dos goles en el Monumental (a Uruguay y Perú) y de las lágrimas de emoción porque su familia lo estaba viendo desde la tribuna, al estado alterado y la furia durante el cuarto de hora que disputó en la derrota 3-1 de Inter. Treinta y seis horas después de haber sellado el 1-0 sobre Perú, desgaste al que hubo que sumarle el viaje transoceánico, el director técnico Simone Inzaghi optó por incluir al Toro en el banco de los suplentes, al igual que Joaquín Correa, envuelto en una situación insólita con su excompañero y amigo Luiz Felipe, expulsado cuando terminó el encuentro.

Lautaro ingresó a 15 minutos del final por Edin Dzeko, el delantero que llegó para reemplazar a Romelu Lukaku. El encuentro estaba 1-1, con tantos de Ivan Perisic y Ciro Immobile, ambos de penal.

Lautaro maniobra, con Correa cerca; ambos fueron protagonistas ante Lazio por hechos infrecuentes FILIPPO MONTEFORTE - AFP

A los 35 minutos de la segunda etapa, el bahiense protagonizó una acción que levantó la temperatura en el estadio Olímpico de Roma. Tras un choque en el centro del campo entre Leiva (Lazio) y Dimarco (Inter), este último quedó en el piso, dolorido; la pelota derivó hacia Lautaro, que, quizá porque no advirtió a su compañero caído, encaró y remató de media distancia. El tiro fue cómodamente controlado por el arquero español José Reina, que originó un contraataque con un rápido saque, mientras Dimarco seguía dolorido en el suelo.

El gol de Lazio que desató la bronca de Lautaro

El brasileño Felipe Anderson abrió hacia Immobile, que tras esquivar a un defensor remató y provocó un despeje del arquero Handanovic que fue a los pies de Anderson, autor con un toque del 2-1. Se desató una batahola. El neerlandés Dumfries fue el primero en increpar a Anderson por no haber detenido la jugada, si bien los futbolistas de Inter no se habían desentendido de la acción pese a que Dimarco no se levantaba.

Al remolino, con manotazos y agarrones, se incorporó Lautaro, que a viva voz increpó a Anderson. Al delantero argentino parecían contestarle que él tampoco había interrumpido el juego cuando tuvo la ocasión de avanzar. ¿La queja de Lautaro quedaba invalidada porque él tampoco paró el juego, o realmente lo siguió porque no se había dado cuenta de que tenía a un compañero tendido?

Sobre este último punto se expresó Maurizio Sarri, DT de Lazio: “Cuando Dimarco se queda en el suelo, Inter tenía la pelota y fue hacia nuestro arco. Si ellos van, nosotros también vamos. Luego hay una regulación muy concreta: estas jugadas solo se ven en Italia. Nadie protesta si hay un hombre caído”.

Lo más destacado de Lazio 3 - Inter 1

El Fair Play había estado ausente de los dos lados y el árbitro no intervino pese a que había un futbolista en el piso. Muy nervioso, Lautaro fue amonestado y le costó volver a enfocarse en el partido. Algo similar ocurrió con Correa, amonestado por una infracción en su primer partido contra su exclub de los últimos tres años.

Justamente por esta afinidad que el Tucu tiene con varios de sus excompañeros, al final del cotejo se dio algo inverosímil. El zaguero brasileño Luiz Felipe se le colgó al Tucu Correa a partir de la confianza y la amistad que comparten. Una broma en un contexto tenso que el argentino no tomó a bien, tampoco el árbitro Massimiliano Irrati, que expulsó a Luis Felipe ya con el encuentro finalizado. El brasileño no lo podía creer y en medio de lágrimas trataba de explicarle al árbitro que no había sido una ofensa hacia un rival. El español Patric, defensor de Lazio, echó luz sobre un caso insólito: “Correa, Luiz Felipe y yo somos muy amigos, nos vamos de vacaciones juntos. Le dije a Luiz Felipe: ‘vamos con él, dale un abrazo pero calmate’. Saltó sobre él y entiendo al Tucu, Luiz se equivocó, debe entenderle”.

Lautaro Martínez increpa a Felipe Anderson después del segundo gol de Lazio AFP

En el descuento llegó el 3-1 con una definición de Milinkovic-Savic. Inter perdió el invicto y quedó a cuatro puntos del líder Napoli, que este domingo recibe a Torino. Simone Inzaghi, que antes del encuentro fue reconocido por Lazio por los 22 años que pasó en el club como jugador y entrenador, expresó sobre la controversia del partido: “El árbitro en estas situaciones puede detener el juego, pero de todas maneras un equipo como el nuestro tiene que obtener otro resultado. Nos hicieron el 2-1 de forma extraña y nos volvimos locos”.

Este fue el primer encuentro en el que Lautaro ingresó desde el banco. En los seis anteriores que fue titular marcó cinco goles, uno menos que Dzeko y dos abajo de Ciro Immobile, capocannoniere del torneo. A diferencia de Lautaro y Correa, en Inter quedaron al margen los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal tras los regresos de los partidos por las eliminatorias.